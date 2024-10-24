دوري أبطال أوروبا - عمالقة ألمانيا يسقطون في جولة للنسيان

من بين خمسة أندية ألمانية تشارك في دوري أبطال أوروبا كان شتوتغارت هو الوحيد الذي حقق الفوز في الجولة الثالثة. فما الذي حدث لبايرن ودورتموند ولايبزيغ؟ وكيف تبدو فرصهم في الجولات المقبلة؟

لم يكن أكبر المتشائمين يعتقد أن يقع كل هذا لأندية ألمانيا، وعلى رأسها بايرن ودورتموند، في الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامها الجديد. فبينما كان بايرن خاسرا بفارق كبير على ملعب برشلونة كان لايبزيغ هو الآخر خاسرا على ملعبه أمام ليفربول، وسبقهما دورتموند بخسارة تاريخية أمام الريال. وتعادل ليفركوزن بطل ألمانيا مع فريق يشارك في البطولة لأول مرة في تاريخه، بينما شكل شتوتغارت الاستثناء الوحيد.

هل يغيب بايرن عن المباراة النهائية على أرضه؟

محليا، يعتلي بايرن صدارة دوري البوندسليغا، ففي سبع جولات بالمسابقة فاز في خمس وتعادل في اثنتين ولم يخسر مباراة واحدة، ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف عن لايبزيغ. لكن بايرن في ثلاث مباريات بدوري الأبطال خسر اثنتين وفاز في واحدة، وهو أداء يعتبر مخيبا بالنسبة لفريق بحجم العملاق البافاري.

كانت الخسارة الأولى أمام أستون فيلا في الجولة الثانية (الأربعاء الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول) خسارة موجعة، فقد سيطر بايرن على مجريات اللقاء لكن رابع الدوري الإنجليزي نجح في تسجيل هدف الفوز بواسطة جون دوران في الدقيقة 79 بعد خطأ الحارس مانويل نوير في التقدم داخل منطقة الجزاء.

ومساء أمس الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول) كانت المواجهة مع برشلونة، الذي لم يخسر بايرن أمامه منذ أكثر من 9 سنوات، لكن النجم البرازيلي رافينيا باغت بايرن قبل نهاية الدقيقة الأولى من المباراة مسجلا الهدف الأول لبرشلونة، غير أن هاري كين أدرك التعادل في الدقيقة 18، قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة (36) ثم يسجل رافينيا هدفا ثالثا ورابعا لبرشلونة رغم السيطرة البافارية على الكرة. ليتجمد رصيد بايرن عند ثلاث نقاط حصدها في الجولة الأولى من فوزه الضخم على دينامو زغرب 9/2، في 17 سبتمبر/ أيلول. وتراجع البافاري للمركز 23 في ترتيب دوري الأبطال، التي ستكون مباراته النهائية هذا الموسم على ملعب أليانز أرينا بميونيخ. والسؤال هو هل سيغيب بايرنعن المباراة النهاية على أرضه؟

الإجابة على طريقة الألمان "نعم ولا". نعم لو واصل بايرن بهذه النتائج رغم أدائه الجيد فسيغيب حتما. ولا لأنه سيواجه بنفيكا في الجولة الرابعة (الأربعاء 6/11) ثم باريس سان جيرمان (الثلاثاء 26/11) ويمكنه أن يفوز على الاثنين ليحسن ترتيبه ويعزز تواجده بالمسابقة ويصعد للنهائي خصوصا في ظل أدائه الجيد.

كان أهم خطأ في مباراة برشلونة من وجهة نظر الصحافة الألمانية هو أسلوب المخاطرة التي أدار بها المدرب البلجيكي فينسنت كومباني المباراة، فباندفاعه الهجومي في كامب نو خلق مساحات للاعبي برشلونة استغلها رافينيا في تسجيل هاتريك. وقال كومباني بعد المباراة "ليس هناك أعذار، هناك فقط هزيمة واضحة". أما النجم يوزوا كيميش فاعترف بحق برشلونة في الفوز فقال "سير المباراة لم يكن (ليجعل النتيجة) 4/1، رغم ذلك كانت هزيمة مستحقة. وما فعلناه كان في بعض الأحيان (بمثابة) هاراكيري"، يقصد طريقة الانتحار التي كان يقوم بها محاربو الساموراي اليابانيون.

هاري كين يحتفل مع دافيز بالتعادل الذي انقلب في النهاية لهزيمة قاسية أمام برشلونة بنتيجة 4/1. صورة من: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

أوروبيا .. لايبزيغ في أزمة حقيقية

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لفريق "رازن بال شبورت لايبزيغ"، فهو محليا مثل بايرن لم يخسر ولا مباراة، فاز في خمس وتعادل في اثنتين وله نفس رصيد نقاط بايرن (17 نقطة)، لكن أوروبيا تلقى هو الآخر هزيمة على ملعبه بشرق ألمانيا أمام ليفربول الإنجليزي بهدف أحرزه داروين نونيز.

وصحيح أن خسارة لايبزيغ ليست كبيرة مقارنة بما وقع لبايرن ودورتموند إلا أنها الهزيمة الثالثة للفريق بدوري أبطال أوروبا، فقد خسر قبلها أمام يوفنتوس (2/3)، وفي البداية خسر أمام ريال مدريد (1/2)، وهو ما جعله يحتل المرتبة 31 في البطولة من بين 36 فريقا ولو واصل بنفس الأمر، رغم الاعتراف بأنه يقدم مستويات جيدة. فلن يبلغ الأدوار الإقصائية بلا شك. ويسافر لايبزيغ في 5/11 لملاقاة سيلتيك ثم بعدها يذهب إلى ملاقاة ميلان (26/11) ثم يستقبل أستون فيلا في 10 ديسمبر/ كانون الأول.

ليفركوزن يتعثر أمام فريق مغمور

أما باير ليفركوزن، حامل لقب البوندسليغا فقد أهدر تقدمه أمام بريست الفرنسي، ليخسر في نهاية المباراة نقطتين. فبعدما افتتح فلوريان فيرتس التسجيل لليفركوزن في الدقيقة 24، أدرك بريست التعادل عبر مهاجمه بيار لي-ميلو (39). ليواصل الفريق الفرنسي انطلاقته التاريخية في دوري أبطال أوروبا، علما بأنها المرة الأولى التي يشارك فيها في تلك المسابقة المرموقة.

والأمر ليس قاتما بالنسبة لليفركوزن فقد حقق الفريق فوزين متتالين على مضيفه فينورد الهولندي 4-0 وضيفه ميلان الايطالي 1-0 في الجولتين السابقتين. وبهذا يحتل ليفركوزن المركز السادس في البطولة وهو أفضل مركز لفريق ألماني بدوري الأبطال هذا الموسم.

وينتظر الفريق الذي يدربه الجنتلمان شابي ألونسو رحلة إلى إنجلترا لمواجهة فريقه السابق ليفربول (25/11) في الجولة الرابعة.

دورتموند ينهار في ريمونتادا تاريخية للريال

وفي الليلة التي سبقت تلك المباريات، أهدر بروسيا دورتموند تقدمه المثير على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو بهدفين لصفر في الشوط الأول، بعدما عاد الريال من الاستراحة بين الشوطين بمستوى مرعب. حيث نجح الفريق في عمل "ريمونتادا" تاريخية حينما سجل خمسة أهداف متتالية لينتهي أقوى لقاءات البطولة حتى الآن بفوز ريال مدريد 5/2.

ويهبط دروتموند للمركز 11 بدوري الأبطال، لكن مباراتيه القادمتين بالبطولة مع أندية في المتناول إذ سيرحل لملاقاة غراتس النمساوي (5/11)، ثم يسافر إلى زغرب لملاقاة دينامو زغرب يوم 27 من نفس الشهر.

دورتموند تلقى خمسة أهداف في الشوط الثاني من مباراته أمام ريال مدريد افتتحها الألماني روديغير برأسية في شباك الحارس السويسري كوبل. صورة من: Manu Fernandez/AP/picture alliance

شتوتغارت يحقق المفاجأة

وفي مقابل كل ماسبق نجح شتوتغارت مساء الأربعاء (23/10/2024)، في إلحاق الهزيمة الأولى هذا الموسم بيوفنتوس الإيطالي العريق. وجاء فوز أشبال المدرب الرائع سيباستيان هونيس بهدف لصفر على ملعب يوفنتوس في الوقت بدل الضائع (90+2). ليحتل شتوتغارت المركز 18 بالبطولة متقدما على فرق من العيار الثقيل مثل باريس سان جيرمان وبايرن وميلان وأتليتكو مدريد.