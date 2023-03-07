دوري أبطال أوروبا- بايرن يهزم سان جيرمان 2/صفر ويبلغ ربع النهائي

واصل بايرن ميونخ تكريس عقدته لضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، وتأهل على حسابه لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، اليوم الأربعاء (الثامن من مارس/آذار 2023)، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.
وافتتح النجم الكاميروني المخضرم إيريك مكسيم تشوبو موتينغ التسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة 61 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (أليانز أرينا)، معقل الفريق الألماني.
وسجل اللاعب البالغ عمره 33 عاما، الذي لعب لصالح باريس سان جيرمان بين عامي 2018 و2020 قبل انضمامه إلى صفوف بايرن، من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من ليون جوريتسكا في الدقيقة 61.
وأضاف (البديل) سيرج نابري الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 90 من هجمة مرتدة، بعد مرور 4 دقائق فقط على نزوله إلى أرض الملعب قادماً من مقاعد البدلاء.
واقتنص بايرن بطاقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي توج بها 6 مرات عن جدارة، بعدما كرر اليوم فوزه على سان جيرمان، بعدما سبق أن تغلب 1 / صفر على الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب (حديقة الأمراء)، بالعاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، ليفوز 3 / صفر على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وبهذا يعزز بايرن وضعه ضمن الفرق المرشحة للفوز باللقب بعد الإطاحة بالفريق الفرنسي المدجج بالنجوم أمثال ليونيل ميسي و كيليان مبابي . يذكر أن سان جيرمان خاض المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي سيخضع لعملية جراحية في كاحله ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، في حين قاد خط الهجوم كيليان مبابي المنتشي بانجازه بعد ان اصبح افضل هداف في تاريخ فريقه مع 201 هدف في مختلف المسابقات.
وبات النجم الأرجنتيني لسان جيرمان ليونيل ميسي ثالث لاعب يخوض 150 مباراة في دوري الابطال بعد الحارس الاسباني ايكر كاسياس (176) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (178). وكان ميسي يأمل في تسجيل هدفه الرقم 800 في مسيرته (672 مع برشلونة و98 مع الارجنتين و29 مع باريس سان جيرمان) لكنه سيتعين عليه الانتظار لمباراة اخرى.
ويعد هذا هو الفوز الثالث على التوالي الذي يحققه بايرن على سان جيرمان، الذي مازال يبحث عن لقبه الأول في دوري الأبطال حتى الآن، علما بأنه الفوز الخامس الذي يحققه الفريق الألماني على نظيره الفرنسي خلال آخر 6 لقاءات جرت بينهما في دوري الأبطال، والتي كان من بينها نهائي نسخة المسابقة موسم 2020/2019، الذي حسمه النادي البافاري لصالحه بالفوز 1 / صفر.
ميلان يفك عقدته أمام توتنهام
وفي لندن وبفضل الهدف الذي سجله الإسباني إبراهيم دياس ذهاباً في "سان سيرو"، فك ميلان عقدته أمام توتنهام الذي خرج منتصراً من المواجهتين اللتين جمعتا الفريقين، أولهما موسم 1971-1972 في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (2-1 و1-1)، ثم في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2010-2011 (1-صفر على أرض ميلان وصفر-صفر).
وبلغ ميلان، الفائز باللقب سبع مرات آخرها عام 2007، ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 حين تخلص في ثمن النهائي من الفريق اللندني الآخر بالفوز ذهاباً 4-صفر والخسارة إياباً صفر-3، قبل أن ينتهي المشوار على يد برشلونة الإسباني.
أما توتنهام الذي أكمل الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد الأرجنتيني كريستيان روميرو، ففشل في تكرار سيناريو مشاركته الأولى في المسابقة موسم 1961-1962 حين انتهى مشواره عند دور الأربعة على يد بنفيكا البرتغالي، ثم موسم 2010-2011 حين ودع على يد ريال مدريد الإسباني، وموسم 2018-2019 حين بلغ النهائي قبل الخسارة على يد مواطنه ليفربول.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا
لا يجادل اثنان في علوّ كعب إبرا الذي يتغنى برصيد من 48 هدفا: ستة لصالح أياكس أمستردام، وثلاثة لليوفي، وستة للإنتر وأربعة لبرشلونة وتسعة لميلانو وعشرين بالتمام والكمال لباريس سان جيرمان. ومع ذلك لم يفز زلاتان أبراهيموفيتش يوما ومع أي فريق بالكأس ذات الأذنين.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
أندري شيفشينكو 48 هدفا
يتقاسم أندري شيفشينكو رصيد إبرا في سجل أهداف الأبطال. الفارق الوحيد هو أن الهدّاف الأوكراني فاز بلقب البطولة مع ميلان الإيطالي في موسم 2003. وهو النادي الذي أحرز بقميصه 29 هدفا، بينما أحرز 15 آخرين لصالح دينامو موسكو وأربعة لبرشلونة.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا
أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
تيري هنري 50 هدفا
تيري هنري، بطل العالم في مونديال 1998، كان من أبرز الهدّافين في تاريخ كرة القدم العالمية. تعددت محطاته بين موناكو الفرنسي حيث كانت البداية، مرورا بأرسنال، ثم برشلونة الإسباني الذي فاز معه بلقب الأبطال. وفي معقل نادي أرسنال شيد له تمثال برونزي. وقد بلغ رصيده من الأهداف في جميع هذه المحطات، في مسابقة دوري الأبطال خمسين هدفا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
توماس مولر 52 هدفا
أحرز الدولي الألماني توماس مولر أول أهدافه في مسابقة الـ"تشامبيونزليغ" مباشرة في أول مشاركة له في هذه البطولة. كان ذلك في مارس/ آذار من موسم 2009، في مباراة فاز فيها بايرن الألماني على لشبونة البرتغالي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم. كان حينها مولر في سن الـ 19 عاما. واليوم يزهو رصيده بـ52 هدفا، ولقبين مع بايرن، الأول في 2013 والثاني في 2020.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
رود فان نيستلروي و56 هدفا
منتقلا بين ثلاثة أندية: آيندهوفن ومانشستريونايتد ثم ريال مدريد، أحرز الهولندي فان نيستلروي 56 هدفا. ومع ذلك لم يسعفه أبدا الحظ في الفوز بلقب البطولة مع أي من هذه الفرق.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
راؤول غونزاليز بلانكو 71 هدفا
راؤول، أسطورة الملكي الذي لا ينسى! لا أحد استطاع إلى اليوم تحطيم رقمه في عدد مبارياته مع هذا النادي والتي تبلغ 500 مباراة على مستوى الليغا، و132 مباراة أخرى ضمن منافسات دوري الأبطال. ثلاث مرات فاز باللقب مع الريال ورصيده التهديفي 71 هدفا بالتمام والكمال.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريم بنزيمة 86 هدفا
الفرنسي كريم بنزيمة. انتقل إلى ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي. أربع مرات فاز باللقب مع النادي الإسباني. منذ 2019 يلعب بضمادات حول يده اليمني، لماذا ذلك؟ لا أحد يعرف السبب بالتحديد. وفي نصف نهائي مثير بين ريال مدريد وسيتي (إياب)، أحرز بنزيمة هدفا من ركلة جزاء أنهت تماما أحلام رجالات غوارديولا في الفوز بلقب المسابقة الأوروبية إثر خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
روبرت ليفاندوفسكي 86 هدفا
في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 69 هدفا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
البرغوث و125 هدفا
120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريستيانو رونالدو المتربع
ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.