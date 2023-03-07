دوري أبطال أوروبا- بايرن يهزم سان جيرمان 2/صفر ويبلغ ربع النهائي

واصل بايرن ميونخ تكريس عقدته لضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، وتأهل على حسابه لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، اليوم الأربعاء (الثامن من مارس/آذار 2023)، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وافتتح النجم الكاميروني المخضرم إيريك مكسيم تشوبو موتينغ التسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة 61 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (أليانز أرينا)، معقل الفريق الألماني.

وسجل اللاعب البالغ عمره 33 عاما، الذي لعب لصالح باريس سان جيرمان بين عامي 2018 و2020 قبل انضمامه إلى صفوف بايرن، من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من ليون جوريتسكا في الدقيقة 61.

وأضاف (البديل) سيرج نابري الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 90 من هجمة مرتدة، بعد مرور 4 دقائق فقط على نزوله إلى أرض الملعب قادماً من مقاعد البدلاء.

واقتنص بايرن بطاقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي توج بها 6 مرات عن جدارة، بعدما كرر اليوم فوزه على سان جيرمان، بعدما سبق أن تغلب 1 / صفر على الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب (حديقة الأمراء)، بالعاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، ليفوز 3 / صفر على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبهذا يعزز بايرن وضعه ضمن الفرق المرشحة للفوز باللقب بعد الإطاحة بالفريق الفرنسي المدجج بالنجوم أمثال ليونيل ميسي و كيليان مبابي . يذكر أن سان جيرمان خاض المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي سيخضع لعملية جراحية في كاحله ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، في حين قاد خط الهجوم كيليان مبابي المنتشي بانجازه بعد ان اصبح افضل هداف في تاريخ فريقه مع 201 هدف في مختلف المسابقات.

وبات النجم الأرجنتيني لسان جيرمان ليونيل ميسي ثالث لاعب يخوض 150 مباراة في دوري الابطال بعد الحارس الاسباني ايكر كاسياس (176) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (178). وكان ميسي يأمل في تسجيل هدفه الرقم 800 في مسيرته (672 مع برشلونة و98 مع الارجنتين و29 مع باريس سان جيرمان) لكنه سيتعين عليه الانتظار لمباراة اخرى.

ويعد هذا هو الفوز الثالث على التوالي الذي يحققه بايرن على سان جيرمان، الذي مازال يبحث عن لقبه الأول في دوري الأبطال حتى الآن، علما بأنه الفوز الخامس الذي يحققه الفريق الألماني على نظيره الفرنسي خلال آخر 6 لقاءات جرت بينهما في دوري الأبطال، والتي كان من بينها نهائي نسخة المسابقة موسم 2020/2019، الذي حسمه النادي البافاري لصالحه بالفوز 1 / صفر.

ميلان يفك عقدته أمام توتنهام

وفي لندن وبفضل الهدف الذي سجله الإسباني إبراهيم دياس ذهاباً في "سان سيرو"، فك ميلان عقدته أمام توتنهام الذي خرج منتصراً من المواجهتين اللتين جمعتا الفريقين، أولهما موسم 1971-1972 في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (2-1 و1-1)، ثم في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2010-2011 (1-صفر على أرض ميلان وصفر-صفر).

وبلغ ميلان، الفائز باللقب سبع مرات آخرها عام 2007، ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 حين تخلص في ثمن النهائي من الفريق اللندني الآخر بالفوز ذهاباً 4-صفر والخسارة إياباً صفر-3، قبل أن ينتهي المشوار على يد برشلونة الإسباني.

أما توتنهام الذي أكمل الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد الأرجنتيني كريستيان روميرو، ففشل في تكرار سيناريو مشاركته الأولى في المسابقة موسم 1961-1962 حين انتهى مشواره عند دور الأربعة على يد بنفيكا البرتغالي، ثم موسم 2010-2011 حين ودع على يد ريال مدريد الإسباني، وموسم 2018-2019 حين بلغ النهائي قبل الخسارة على يد مواطنه ليفربول.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ، رويترز، أ ف ب)