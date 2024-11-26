بايرن وسان جيرمان في مهمة تصحيح المسار

بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على موعد غدا مع مباراة "صعبة" بالجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا. فبينما يحتل الفريق الألماني المركز السابع عشر بجدول الترتيب، يتواجد الفريق الفرنسي في المركز الخامس والعشرين.

يتطلع فريقا بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي لتحقيق نتيجة إيجابية عندما يلتقيان، غدا الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا بالجولة الخامسة من منافسات الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتل بايرن ميونخ المركز السابع عشر في جدول الترتيب، بعدما حصد ست نقاط فقط في أول أربع مباريات خلال هذه النسخة. في المقابل حصد سان جيرمان أربع نقاط فقط من أول أربع مباريات ويتواجد في المركز الخامس والعشرين.

معنويات بايرن مرتفعة

ويخوض بايرن ميونخ، والذي يدربه فينسنت كومباني، المباراة بعدما حقق ست انتصارات متتالية في جميع البطولات. وهكذا ستكون معنويات الفريق مرتفعة بعدما حقق الفوز في آخر مبارياته على أوجسبورج بثلاثية نظيفة يوم الجمعة، وتصدره للدوري الألماني بوندسليغا بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.

ويسعى الفريق لاستعادة لقب الدوري الألماني الذي فقده في الموسم الماضي محققًا نتائج رائعة حيث أنه لم يخسر في أي لقاء بتسع انتصارات وتعادلين في 11 مباراة خاضها حتى الآن.

في المقابل، يعاني بايرن ميونخ في دوري الأبطال حيث تلقى هزيمتين أمام أستون فيلا وبرشلونة. ولكن استعاد الفريق توازنه في دوري الأبطال بعدما تغلب على بنفيكا بهدف نظيف في آخر مبارياته بالبطولة. ومع ذلك يتعين على الفريق أن يقدم عرضا قويا عند مواجهة باريس سان جيرمان على أرضه ووسط جماهيره.

مبارة صعبة أمام بطل الدوري الفرنسي

ويملك بايرن رقما إيجابيا أمام الفرق الفرنسية التي تزور ملعبه حيث خاض 18 مباراة أمام فرق فرنسية على أرضه، استطاع الفوز في 12 مباراة منها.

وأكد مهاجم بايرن ميونخ هاري كين أن فريقه يجب عليه الفوز بكل المباريات الأربع المتبقية له في دوري الأبطال لضمان مقعده في التأهل المباشر للدور الستة عشر.

كيف يغير الذكاء الاصطناعي كرة القدم؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقال كين في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "نعلم أن علينا الفوز في كل مبارياتنا المتبقية للوصول إلى المراكز الثماني الأولى في الترتيب. باريس سان جيرمان يرغب في ذلك أيضا، أنها مباراة على ملعبنا وهي ميزة لنا، أنها بداية فترة مهمة نرغب خلالها في المضي قدما بأداء قوي".

وسجل هاري كين ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه على أوجسبورج ببطولة الدوري يوم الجمعة الماضي، ولكنه يتوقع اختبار أكثر صعوبة أمام بطل الدوري الفرنسي حيث أضاف كين : "ستكون مباراة صعبة سيحاولون السيطرة على المباراة من خلال الاستحواذ لكننا سنحاول فعل ذلك أيضا، نرغب في أن نصعب المباراة على المنافس قدر الإمكان، لقد نجحنا في ذلك هذا الموسم".

ويشعر المدير الفني لبايرن فينسنت كومباني، والذي أكد عدم مشاركة لاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش بسبب غيابه لأسبوع آخر على الأقل، بالقلق من باريس سان جيرمان ومدربه لويس إنريكي لكنه ليس متفقا مع حسابات كين. وقال كومبانى: "سنلعب أمام واحد من أكبر الفرق الأوروبية، لديهم الكثير من الإمكانيات الفردية العالية ومدرب رائع للغاية، لديهم السرعة والقوة، والفريقان يرغبان في الفوز، نلعب في ملعبنا وهذه أولوية بالنسبة لنا". وأضاف: "إذا حققنا ثلاثة انتصارات سنلعب في المباريات الفاصلة، ست مباريات ستكون ضمن الثماني الأوائل، نتحدث دائما عن التواجد ضمن المراكز الثماني الأولى، هدفنا هو أن نصبح على القمة وهدفنا الرئيسي غدا أمام باريس سان جيرمان هو الفوز".

لعب كرة القدم من أجل صحة جيدة للقلب To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وحقق بايرن 12 انتصارا في آخر 14 مباراة جمعته بفريق فرنسي، كما فاز الفريق في 22 مباراة من آخر 27 مباراة خاضها الفريق على أرضه بدوري أبطال أوروبا، وكانت آخر مباراة خسرها بايرن على أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية من نسخة 2020 / 2021.

سان جيرمان يسعى لاستعادة التوارن

في المقابل، خسر باريس سان جيرمان في مباراتي دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في نسخة 2022 / 2023 أمام بايرن، كما أن الفريق خسر بهدف نظيف في نهائي البطولة القارية في عام 2020.

ولكن يدخل سان جيرمان، بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، بعدما حقق الفوز على تولوز بثلاثية نظيفة يوم الجمعة، حيث حصد الفريق نقطته رقم 32 من 12 مباراة خاضها الفريق بالدوري، ليواصل اعتلاءه صدارة الترتيب بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.

ويسعى سان جيرمان خلال هذه المباراة لاستعادة توازنه في البطولة الأوروبية بعدما خسر آخر مباراة خاضها أمام أتلتيكو مدريد 1 / 2 بداية الشهر الجاري، كما كان الفريق خسر أمام أرسنال وتعادل مع أيندهوفن في هذه النسخة من البطولة.

ويقبع سان جيرمان في المركز الـ25 بعد حصده لأربع نقاط من أربع مباريات، كما أن الفريق يعاني هجوميا حيث لم يسجل سوى ثلاثة أهداف فقط. وحقق سان جيرمان انتصارا وحيدا فقط في آخر سبع مواجهات زار فيها فرق ألمانية، بينما خسر ثماني مرات في 15 مباراة خاضها أمام الفرق الألمانية. كما حقق سان جيرمان 15 انتصارا فقط من آخر 37 مباراة أوروبية، علما بانه خسر في 14 مباراة.

د.ب. (د ب أ)