دورية أمريكية تظهر شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية

شوهدت قوات أمريكية في مركبات مدرعة الخميس (31 أكتوير/ تشرين الأول 2019) قرب الحدود السورية التركية في منطقة بشمال شرق سوريا لم تكن بها قوات أمريكية منذ أن أعلنت الولايات المتحدة قرارها الانسحاب من المنطقة في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك وفقاً لشاهد عيان ولقطات بثتها وكالة رويترز.

وقال مصدر عسكري بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد إن الدورية تمت بين بلدتي الرميلان والقحطانية على بعد نحو 20 كيلومتراً إلى الغرب. وأضاف أن الدوريات "لن تكون لمرة واحدة فقط".

ورأى شاهد العيان المركبات خارج بلدة القحطانية، التي تبعد نحو ستة كيلومترات جنوب الحدود.

وفي وقت لاحق من اليوم، أظهرت لقطات فيديو صورتها رويترز من منطقة الحدود التركية قافلة مؤلفة من نحو 20 مركبة عسكرية ترفع العلم الأمريكي وتتحرك عند مدينة القامشلي الحدودية السورية، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً إلى الغرب من القحطانية. ولم يتسنى الوصول لمدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية للتعليق. ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية التركيتان على طلب من رويترز للتعليق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول أن القوات الأمريكية ستنسحب من شمال شرق سوريا، حيث تتحالف الولايات المتحدة مع قوات "قسد" في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ما مهد الطريق لشن هجوم تركي على القوات الكردية في المنطقة.

وقال الكولونيل مايلز كاجينز، المتحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة، رداً على سؤال عن تحركات القوات: "كل العمليات العسكرية للتحالف تتم دون مواجهة مع القوات الأخرى العاملة في المنطقة". وأضاف: "بدأنا في إعادة انتشار لقوات التحالف إلى منطقة دير الزور بالتنسيق مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية لزيادة الأمن ومواصلة مهمتنا لهزيمة فلول داعش"..

وقال الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إنه يعزز مواقعه في سوريا بعتاد إضافي يشمل قوات مشاة ميكانيكية لمنع استيلاء فلول تنظيم "داعش" أو أي جهة أخرى على حقول النفط.

كما أعلن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي أن عدداً قليلاً من القوات الأمريكية سيبقى في المنطقة بسوريا "التي لديهم نفط فيها". وتقع حقول النفط السورية في محافظة دير الزور، الواقعة إلى الجنوب من الحدود التركية في منطقة أبعد. لكن أحدها يقع في الطرف الشمالي الشرقي قرب المنطقة التي شوهدت فيها القوات الأمريكية.

وانتقدت إيران وروسيا وتركيا، الدول الثلاث الأخرى التي لها نفوذ في الصراع السوري، القرار الأمريكي الإبقاء على وجود عسكري قرب حقول النفط.

ع.ش/ ي.أ (رويترز)