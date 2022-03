2017 gründete David Katsarava eine Volksverteidigungsgruppe mit dem Ziel, die wachsende russische Besetzung Georgiens zu stoppen. Abgesehen vom Konflikt in der Ukraine und der Besetzung der Krim im Jahr 2014 dringt die russische Besatzung seit Jahren allmählich an die Grenzen Georgiens vor. Als 2008 der Kaukasuskrieg ausbrach, trennten sich die abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien mit Unterstützung Russlands von Georgien. Seitdem hat Russland seine Kontrolle über diese Gebiete durchgesetzt. Wie der Georgier David Katsarava sagt, hat Russland nach dem Krieg 20 Prozent seines Landes besetzt, aber die Besetzung hat 2008 nicht aufgehört. Grenzüberschreitungen auf georgischem Territorium nehmen unter eklatanter Verletzung des Völkerrechts immer mehr zu, Dörfer werden geteilt und von ihren Feldern getrennte Menschen, ihre Freunde und Verwandten. . Doch damit nicht genug: Laut David Katsarava fährt Russland still und heimlich fort, die Grenzlinie tief in georgisches Territorium hineinzuschieben, während die Regierung in Tiflis offenbar nicht in der Lage ist, Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Übergriffen entgegenzuwirken, die David Katsarava 2017 veranlassten eine zivile Gruppe Volksverteidigung zu gründen. Sein entschiedener Gegner ist Russland, das mit seinen bewaffneten Soldaten die umstrittene Grenze bewacht. Jeder, der sich diesen Grenzen nähert und die zulässige Grenze überschreitet, wird festgenommen, was ein großes Problem darstellt, insbesondere in Gebieten, in denen es keine eindeutigen Schilder oder Zäune gibt. Der Schafhirte Joji Babitashvili weiß nicht mehr, wo er sein Vieh weiden lassen soll. Die Weidefläche entlang der Demarkationslinie zu Südossetien schrumpft von Tag zu Tag, weil die Besatzer immer weiter vordringen. Tatsächlich hat diese Situation den georgischen Hirten veranlasst zu sein dreimal festgenommen.