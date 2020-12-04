دورتموند يواصل نزيف النقاط وبايرن يحتفظ بصدارة الدوري

بقي الوضع على ما هو عليه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد التعادل المثير بين بايرن ميونخ وضيفه لايبزيغ اليوم السبت (الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020) في المرحلة العاشرة من البوندسليغا والتي شهدت تعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدف مقابل هدف.

وفي مباريات في هذه المرحلة أيضاً فاز أرمينيا بيليفيلد على ضيفه ماينز (2/1) وتعادل فرايبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ (2/2)، كما تعادل كولن (كولونيا) مع ضيفه فولفسبورغ بالنتيجة نفسها.

واحدة من أفضل مباريات الموسم

وشهد ملعب أليانز أرينا واحدة من أفضل مباريات الموسم وأكثرها إثارة بين بايرن ميونخ وضيفه لايبزيغ. وظل بايرن في الصدارة برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيغ الوصيف وأربع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.

وتقدم لايبزيغ بهدف عن طريق الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة 19 بعدما تلقى تمريرة من إيميل فورسبيرغ وتلاعب بدفاع بايرن قبل أن يسدد في الشباك.

وانتظر بايرن حتى الدقيقة 30 لتسجيل هدف التعادل بواسطة المهاجم الإنجليزي الشاب جمال موسيالا إثر تمريرة من كينغسلي كومان سدد على إثرها كرة قوية من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها للشباك. وأكد بايرن تفوقه بهدف ثان سجله في الدقيقة 34 عن طريق توماس مولر.

بيد أن فرحة النادي البافاري لم تدم طويلاً، إذ تمكن الهولندي الشاب جاستن كلويفرت من تسجيل الهدف الثاني للايبزيغ بعد دقيقتين فقط. وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أحرز السويدي إيميل فورسبيرغ الهدف الثالث للايبزيغ من ضربة رأس قوية.

وتقمص مولر دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 75 بضربة رأس بعد تمريرة متقنة من الفرنسي كينغسلي كومان.

سقط دورتموند في فخ التعادل أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت

دورتموند يواصل نزيف النقاط

في غضون ذلك واصل بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت (1-1). وبكر آينتراخت فرانكفورت بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة التاسعة عبر الياباني دايتشي كامادا بتسديدة بيسراه إثر تمريرة من مارتن هينتيريغر.

وانتظر بوروسيا دورتموند مطلع الشوط الثاني ليدرك التعادل عبر الأمريكي الواعد جيوفاني رينا (18 عاماً) بتسديدة بيمناه إثر تمريرة من الدولي الانكليزي جايدون سانشو (56).

وتأثر بوروسيا دورتموند كثيراً بغياب هدافه الدولي النرويجي الواعد إرلينغ هالاند (20 عاماً)بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية سيبعده عن الملاعب حتى كانون الثاني/يناير المقبل بحسب ما أعلنه ناديه.

وفشل فولفسبورغ في استغلال تعثر بوروسيا دورتموند لانتزاع المركز الثالث واللحاق بلايبزيغ إلى الثاني، بسقوطه بدوره في فخ التعادل امام مضيفه كولن (كولونيا) (2-2). وحافظ فولفسبورغ على سجله خالياً من الخسارة، رافعاً رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس مقابل سبع نقاط لكولن الخامس عشر.

ولم تكن حال بوروسيا مونشنغلادباخ أفضل من دورتموند وفولفسبورغ وسقط بدوره في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورغ (2-2). ولحق بوروسيا مونشنغلادباخ بأونيون برلين الى المركز السادس برصيد 16 نقطة مقابل ثماني نقاط لفرايبورغ الرابع عشر.

ووضع أرمينيا بيليفيلد حداً لسبع هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه ماينز(2-1)، محققاً فوزه الثاني هذا الموسم. ورفع بيليفيلد رصيده إلى سبع نقاط وصعد مرتبة واحدة الى المركز السادس عشر، فيما مني ماينز بخسارته السابعة هذا الموسم وتراجع الى المركز قبل الأخير بعدما تجمد رصيده عند أربع نقاط.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)