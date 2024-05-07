دورتموند يفوز على سان جيرمان ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

للمرة الثالثة في تاريخه، تأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وعن طريق رأسية مدافعه المخضرم ماتس هوميلز كرر دورتموند فوزه على باريس سان جيرمان في إياب نصف النهائي.

تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء (السابع من مايو/ أيار 2024).

وفاز الفريق الألماني بهدف في ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي، ليكرر دورتموند تفوقه بنفس نتيجة مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بالدور قبل النهائي.

وأحرز ماتس هوميلز، مدافع بوروسيا دورتموند المخضرم، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، ليصعد بفريقه لنهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1997 التي حقق فيها اللقب و2013 عندما خسر النهائي أمام غريمه المحلي بايرن ميونيخ.

ماتس هوميلز لاعب دورتموند، يحتفل مع زملائه بعد التسجيل في شباك باريس سان جيرمان (7/5/2024) صورة من: Christophe Ena/AP Photo/picture alliance

أما سان جيرمان فقد فشل في تجاوز الدور قبل النهائي للمرة الثانية بعد عام 2021 وتبددت آماله في التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية أيضا بعد عام 2020، عندما خسر اللقب أمام بايرن ميونيخ في المباراة النهائية.

وينتظر بوروسيا دورتموند الفائز من مواجهة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ مساء غدا الأربعاء، علما بأن الفريقين تعادلا ذهابا بنتيجة 2/2 الأسبوع الماضي في المباراة التي أقيمت بميونخ.

ص.ش/ع.م (د ب أ)