دورتموند يكتسح هانوفر ويبتعد في الصدارة عن أقرب مطارديه

عزز فريق بوروسيا دورتموند موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه هانوفر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد اليوم السبت (26 كانون الثاني/يناير 2019) في المرحلة التاسعة عشر من البوندسليغا. وفي مباريات أخرى فاز هوفنهايم على مضيفه فرايبورغ بأربعة أهداف مقابل هدفين وباير ليفركوزن على مضيفه فولفسبورغ بثلاثية نظيفة وماينز على ضيفه نورنبرغ بهدفين مقابل هدف واحد وبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه أوغسبورغ بهدفين نظيفين.

وعلى ملعب سيغنال ايدونا بارك، انتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف سجله المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 24. وفي الشوط الثاني ضرب دورتموند بقوة وأحرز ثلاثة أهداف حملت توقيع ماركو رويس وماريو غوتزه ورافاييل غيريرو في الدقائق 60 و62 و67.

وتكفل مارفين باكالورز بتسجيل الهدف الوحيد لهانوفر قبل أربع دقائق من نهاية المباراة. وفي الثواني الأخيرة من المباراة أحرز أكسيل فيتسل الهدف الخامس لدورتموند. الفوز هذا رفع رصيد دورتموند في الصدارة إلى 48 نقطة بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف، والذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه شتوتغارت. فيما توقف رصيد فريق هانوفر عند 11 نقطة ليبقى في المركز السابع عشر قبل الأخير. كما بات وضع مدرب فريق هانوفر أندري برايتنرايتر حرجا بعد هذه الخسارة المذلة، حيث من المتوقع أن يتم إقالته في وقت لاحق.

وفاز هوفنهايم على مضيفه فرايبورغ بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فرايبورغ عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر. وتقدم جويلاينتون كاسيو دي ليرا بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 19 ثم أضاف اندريج كراماريتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 59 و72 قبل أن يختتم كريم ديميرباي التسجيل في الدقيقة 85. فيما تكفل لوكاس هولير وفلوريان نايديرليشنير بتسجيل هدفي فرايبورغ في الدقيقتين 42 و77.

لاعبو مونشينغلادباخ يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني لهم

وعزز مونشنغلادباخ موقعه في المركز الثالث بفضل فوزه على أوغسبورغ بهدفين سجلهما أوسكار فيندت وباتريك هيرمان في الدقيقتين 78 و90. الفوز رفع رصيد مونشنغلادباخ إلى 39 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتغلب ماينز على نورنبرغ بهدفين مقابل هدف واحد ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر وظل نورنبرغ في المركز الأخير برصيد 11 نقطة. وسجل دانيل بروسينسكي (ضربة جزاء) وروبن كايسون هدفي ماينز في الدقيقتين 12 و73 واأحرز جورج مارغرايتر الهدف الوحيد لنورنبرغ في الدقيقة 43.

وتغلب ليفركوزن على مضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف دون رد حملت توقيع كاي هافيرتز (ضربة جزاء) وكيفن فولاند ويوليان براندت في الدقائق 45 و62 و88. الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 27 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد فولفسبورغ عند 28 نقطة في المركز الثامن.

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وكانت المرحلة الحالية بدأت مساء أمس الجمعة بلقاء جمع هيرتا برلين مع شالكه وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين للفريقين.

ويلعب لاحقا فيردر بريمن مع أينتراخت فرانكفورت. ويلتقي الأحد أيضا فورتونا دوسلدورف مع لايبزيغ.

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ/أ.ف.ب)