دورتموند يقلب تأخره ويحقق فوزا مثيرا على فرانكفورت ليقلص الفارق مع بايرن

قلب بوروسيا دورتموند تأخره بهدفين أمام مضيفه انتراخت فرانكفورت إلى فوز مثير 3/ 2، اليوم السبت (8 يناير/كانون الثاني)، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ففي المباراة التي أقيمت على ملعب كوميرتس بنك أرينا، حول دورتموند تأخره بهدفين أمام فرانكفورت إلى فوز مثير بعد أن سجل هدفين في آخر ثلاث دقائق.

وتقدم المهاجم الكولومبي رفاييل بوري بهدفين لفرانكفورت في الدقيقتين 15 و24 ورد البلجيكي ثورغان هازارد بهدف لدورتموند في الدقيقة 71.

وأضاف الإنجليزي الشاب جودي بيلينغهام الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 87 وبعد دقيقتين فقط خطف محمود داوود هدف الفوز القاتل للفريق الضيف.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، الذي تعثر بالأمس وخسر على أرضه أمام مونشنغلادباخ.

وتوقف رصيد فرانكفورت عند 27 نقطة في المركز السابع.

هوفنهايم للمركز الثالث

وتقدم هوفنهايم في جدول ترتيب البوندسليغا بفوزه على ضيفه أوغسبورغ 3/1.

فعلى ملعب راين نيكار أرينا، تقدم اوغسبورغ بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق ميكائيل غريغوريتش لكن هوفنهايم رد بهدفين عن طريق ايلاس بيبو في الدقيقتين 38 و44 وتكفل دافيد راوم بتسجيل الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من المباراة.

الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى 31 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد اوغسبورغ عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

لايبزغ يكتسح ماينز

وعلى ملعب ريد بول ارينا اكتسح لايبزغ ضيفه ماينز 4/1.

تعرض ماينز لصدمة مبكرة تمثلت في طرد ألكسندر هاك مبكراً

وتعرض ماينز لصدمة مبكرة تمثلت في طرد ألكسندر هاك في الدقيقة 20 لتسببه في ضربة جزاء سجل منها أندريه سيلفا هدف التقدم للايبزغ.

وأضاف دومينيك سزوبوسزلاي وكريستوفر نكونكو الهدفين الثاني والثالث للايبزغ في الدقيقتين 47 و58 ثم أحرز سيلفا الهدف الثاني له والرابع

لأصحاب الأرض في الدقيقة 61 وتكفل لي جاي سونج بتسجيل الهدف الوحيد لماينز في الدقيقة .57

الفوز رفع رصيد لايبزغ إلى 25 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة عن ماينز صاحب المركز العاشر.

تعادل فرايبورغ وأرمينيا بيلفيلد

وعلى ملعب شفارتسفالد شتاديون، قلب أرمينيا بيلفيلد تأخره بهدفين أمام مضيفه فرايبورغ إلى تعادل مثير 2/2.

وتقدم فرايبورغ بهدفين عن طريق يانيك هابيرير وجيونج وو يونغ في الدقيقتين السادسة و46 لكن بيلفيلد أدرك التعادل بهدفين حملا توقيع

ماسايا اوكوجاوا وبرايان لاسمي في الدقيقتين 60 و87.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع مقابل 17 نقطة لبيلفيلد في المركز السابع عشر.

تعادل ليفركوزن ويونيون برلين

وتابع باير ليفركوزن نتائجه السيئة حيث لم يفز في أي من مبارياته الخمس الاخيرة، لينتزع تعادلاً قاتلاً على أرضه (2/2) من نادي العاصمة أونيون برلين.

واصل باير ليفركوزن نتائجه السيئة حيث لم يفز في أي من مبارياته الخمس الاخيرة

وسجل غريسشا بورميل هدفي يونيون برلين في الدقيقتين 45 و50 وتكفل باتريك شيك ويوناتان غلاو تاه بتسجيل هدفي ليفركوزن في الدقيقتين 38 و84. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن يونيون صاحب المركز السادس.

وتعادل غرويتر فورت مع ضيفه شتوتغارت سلبياً.

ع.ح./ف.ي. (رويترز، ا ف ب)