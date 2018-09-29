دورتموند يقلب الطاولة على ليفركوزن وينتزع الصدارة

انتزع بوروسيا دورتموند الصدارة بقلبه الطاولة على مضيفه باير ليفركوزن محولا تخلفه صفر-2 في الشوط الأول إلى فوز 4-2 مساء السبت (29 أيلول/ سبتمبر 2018) في الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وكان دورتموند المستفيد الأكبر من الجولة الحالية للبطولة، وتحديدا من خسارة بايرن ميونيخ، حامل اللقب، والمتصدر السابق أمام مضيفه هيرتا برلين صفر-2 الجمعة في افتتاح الجولة. وارتفع رصيد دورتموند، الذي لم يخسر هذا الموسم، إلى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الفريق البافاري وهيرتا برلين، ممثل العاصمة الألمانية.

استهل باير ليفركوزن المباراة بأفضل طريقة ممكنة وتقدم بهدفين في الشوط الأول لميتشل فايزر (9) وجوناثان تاه (39). لكن دورتموند، انتفض في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر الدنماركي لارسن (65)، ثم أدرك التعادل بواسطة قائده ماركو رويس (69)، قبل أن يسجل الكاسير ثنائية بمتابعة لتمريرة الدولي المغربي أشرف حكيمي (85) وانفراد إثر هجمة مرتدة في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

شالكه حقق أول فوز له هذا الموسم خمس هزائم متتالية.

بقية نتائج السبت

وأوقف شتوتغارت البداية الجيدة لفيردر بريمن هذا الموسم وفاز عليه 2-1 ليحرمه من انتزاع الصدارة من بايرن ميونيخ. وبدوره فشل بوروسيا مونشنغلادباخ في استغلال خسارة الفريق البافاري للحاق به بتعادله مع مضيفه فولفسبورغ 2-2. وحقق شالكه وصيف بطل الموسم الماضي فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ماينز بهدف سجله النمسوي أليساندرو شوبف.

وتابع لايبزيغ صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على مضيفه هوفنهايم 2-1. وأكرم نورنبرغ وفادة فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة.

وتتختم الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم غدا الأحد حيث يواجه أوغسبورغ فريق فرايبورغ ويحل هانوفر ضيفا على إينتراخت فرانكفورت.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)