دورتموند يقلب الطاولة على ليفركوزن وينتزع الصدارة

حول دورتموند تأخره في الشوط الأول بهدفين لصفر إلى فوز كبير على مضيفه باير ليفركوزن، لينتزع صدارة الدوري الألماني من خصمه العنيد بايرن ميونيخ، الذي خسر أمام هيرتا برلين في الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.
انتزع بوروسيا دورتموند الصدارة بقلبه الطاولة على مضيفه باير ليفركوزن محولا تخلفه صفر-2 في الشوط الأول إلى فوز 4-2 مساء السبت (29 أيلول/ سبتمبر 2018) في الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وكان دورتموند المستفيد الأكبر من الجولة الحالية للبطولة، وتحديدا من خسارة بايرن ميونيخ، حامل اللقب، والمتصدر السابق أمام مضيفه هيرتا برلين صفر-2 الجمعة في افتتاح الجولة. وارتفع رصيد دورتموند، الذي لم يخسر هذا الموسم، إلى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الفريق البافاري وهيرتا برلين، ممثل العاصمة الألمانية.
استهل باير ليفركوزن المباراة بأفضل طريقة ممكنة وتقدم بهدفين في الشوط الأول لميتشل فايزر (9) وجوناثان تاه (39). لكن دورتموند، انتفض في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر الدنماركي لارسن (65)، ثم أدرك التعادل بواسطة قائده ماركو رويس (69)، قبل أن يسجل الكاسير ثنائية بمتابعة لتمريرة الدولي المغربي أشرف حكيمي (85) وانفراد إثر هجمة مرتدة في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
بقية نتائج السبت
وأوقف شتوتغارت البداية الجيدة لفيردر بريمن هذا الموسم وفاز عليه 2-1 ليحرمه من انتزاع الصدارة من بايرن ميونيخ. وبدوره فشل بوروسيا مونشنغلادباخ في استغلال خسارة الفريق البافاري للحاق به بتعادله مع مضيفه فولفسبورغ 2-2. وحقق شالكه وصيف بطل الموسم الماضي فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ماينز بهدف سجله النمسوي أليساندرو شوبف.
وتابع لايبزيغ صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على مضيفه هوفنهايم 2-1. وأكرم نورنبرغ وفادة فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة.
وتتختم الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم غدا الأحد حيث يواجه أوغسبورغ فريق فرايبورغ ويحل هانوفر ضيفا على إينتراخت فرانكفورت.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
بعد خمس هزائم متتالية نجح شالكه في حصد أول نقاطه في الدوري الألماني هذا الموسم. كما حقق شتوتغارت فوزاً مهما على بريمن وحرمه من صدارة الدوري الألماني، فاتحا الطريق أمام دورتموند لتصدر المسابقة شريطة الفوز على ليفركوزن. (29.09.2018)
حقق هيرتا برلين مفاجأة كبرى مسجلا انتصاره الأول على بايرن ميونيخ منذ تسعة أعوام في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني. وأمسى بايرن مهددا بفقدان صدارته للمسابقة، التي يحمل لقبها في الأعوام الخمسة الماضية. (28.09.2018)