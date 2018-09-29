 دورتموند يقلب الطاولة على ليفركوزن وينتزع الصدارة | أخبار | DW | 29.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

دورتموند يقلب الطاولة على ليفركوزن وينتزع الصدارة

حول دورتموند تأخره في الشوط الأول بهدفين لصفر إلى فوز كبير على مضيفه باير ليفركوزن، لينتزع صدارة الدوري الألماني من خصمه العنيد بايرن ميونيخ، الذي خسر أمام هيرتا برلين في الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

Bundesliga Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund | Jubel Reus (Getty Images/Bongarts/L. Baron)

انتزع بوروسيا دورتموند الصدارة بقلبه الطاولة على مضيفه باير ليفركوزن محولا تخلفه صفر-2 في الشوط الأول إلى فوز 4-2 مساء السبت (29 أيلول/ سبتمبر 2018) في الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وكان دورتموند المستفيد الأكبر من الجولة الحالية للبطولة، وتحديدا من خسارة بايرن ميونيخ، حامل اللقب، والمتصدر السابق أمام مضيفه هيرتا برلين صفر-2 الجمعة في افتتاح الجولة. وارتفع رصيد دورتموند، الذي لم يخسر هذا الموسم، إلى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الفريق البافاري وهيرتا برلين، ممثل العاصمة الألمانية.

استهل باير ليفركوزن المباراة بأفضل طريقة ممكنة وتقدم بهدفين في الشوط الأول لميتشل فايزر (9) وجوناثان تاه (39). لكن دورتموند، انتفض في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر الدنماركي لارسن (65)، ثم أدرك التعادل بواسطة قائده ماركو رويس (69)، قبل أن يسجل الكاسير ثنائية بمتابعة لتمريرة الدولي المغربي أشرف حكيمي (85) وانفراد إثر هجمة مرتدة في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

Fußball Bundesliga FC Schalke 04 vs 1 FSV Mainz 05 (imago/Nordphoto)

شالكه حقق أول فوز له هذا الموسم خمس هزائم متتالية.

 

بقية نتائج السبت

وأوقف شتوتغارت البداية الجيدة لفيردر بريمن هذا الموسم وفاز عليه 2-1 ليحرمه من انتزاع الصدارة من بايرن ميونيخ. وبدوره فشل بوروسيا مونشنغلادباخ في استغلال خسارة الفريق البافاري للحاق به بتعادله مع مضيفه فولفسبورغ 2-2. وحقق شالكه وصيف بطل الموسم الماضي فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ماينز بهدف سجله النمسوي أليساندرو شوبف.

وتابع لايبزيغ صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على مضيفه هوفنهايم 2-1. وأكرم نورنبرغ وفادة فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة.

وتتختم الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم غدا الأحد حيث يواجه أوغسبورغ فريق فرايبورغ ويحل هانوفر ضيفا على إينتراخت فرانكفورت.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • BVB Stadion Deutscher Fussball Meister Borussia Dortmund

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الجدار الأصفر

    جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.

  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أكبر الأندية نجاحاً

    بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.

  • USA Tour Bayern München Fans

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    حتى في الولايات المتحدة

    يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.

  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    معك أينما تذهب!

    وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.

  • Fußball Bundesliga 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    التشجيع بطعم الكرنفال

    ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.

  • Fans von Hamburg SV Bundesliga FSV Mainz 05 vs. Hamburger SV

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    مطالب الجماهير

    تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.

  • SV Werder Bremen

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الفوز في ملعبنا

    من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".

  • Vizekusen (Bayer 04 Leverkusen)

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    باير الوصيف

    باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.

  • Bildergalerie Gewalt im Fußball

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عنف الجماهير

    قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.

  • Fans in der Bundesliga Schalke 04

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الأزرق الملكي

    ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.

  • Bundesliga, Eintracht Braunschweig - Hannover 96

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أوفياء رغم النتائج

    نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.

  • Fußball 2. Bundesliga 31. Spieltag 1. FC Köln FSV Mainz 05

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عشق كولونيا

    رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

شالكه ينهي مسلسل هزائمه ويحقق فوزه الأول في البوندسليغا

بعد خمس هزائم متتالية نجح شالكه في حصد أول نقاطه في الدوري الألماني هذا الموسم. كما حقق شتوتغارت فوزاً مهما على بريمن وحرمه من صدارة الدوري الألماني، فاتحا الطريق أمام دورتموند لتصدر المسابقة شريطة الفوز على ليفركوزن. (29.09.2018)  

هيرتا برلين يفوز على بايرن ميونيخ لأول مرة منذ تسعة أعوام

حقق هيرتا برلين مفاجأة كبرى مسجلا انتصاره الأول على بايرن ميونيخ منذ تسعة أعوام في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني. وأمسى بايرن مهددا بفقدان صدارته للمسابقة، التي يحمل لقبها في الأعوام الخمسة الماضية. (28.09.2018)  

بايرن يعزز صدارته للدوري بالفوز على شالكه بهدفين نظيفين

الفوز الرابع على التوالي لبايرن ميونيخ في المرحلة الرابعة للدوري الألماني لكرة القدم ـ بوندسليغا ـ وتحقيق 12 نقطة بالكامل يعني تعزيز الصدارة دون منازع حقيقي. بايرن فاز على شالكه بهدفين نظيفين في مباراة اليوم السبت. (22.09.2018)  

جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

لكل ناد في ألمانيا مجموعات جماهير تساند الفريق في البطولات المختلفة، تشجع وتحمس اللاعبين وأحيانا تنتقدهم وتستهجن أدائهم وأحيانا تمارس العنف ضدهم وفي هذه الجولة المصورة نتعرف على جوانب من جماهير أهم الأندية الألمانية. (22.08.2014)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga FC Schalke 04 vs. 1 FSV Mainz

شالكه ينهي مسلسل هزائمه ويحقق فوزه الأول في البوندسليغا 29.09.2018

بعد خمس هزائم متتالية نجح شالكه في حصد أول نقاطه في الدوري الألماني هذا الموسم. كما حقق شتوتغارت فوزاً مهما على بريمن وحرمه من صدارة الدوري الألماني، فاتحا الطريق أمام دورتموند لتصدر المسابقة شريطة الفوز على ليفركوزن.

Bundesliga - Bayern Munich v FC Augsburg

أوغسبورغ يوقف قطار بايرن وشالكه يواصل السقوط 25.09.2018

مع نهاية المباراة حرم أوغسبورغ مضيفه بايرن ميونيخ من الفوز بالنقاط الثلاث في الجولة الجولة الخامسة من البوندسليغا. بينما أدخل بريمن الفرحة على جماهيره وواصل شالكه السقوط المدوي، الذي يعيشه في الموسم الجديد.

Fußball Bundesliga l Hertha BSC Berlin vs Bayern München 2:0 l Sieg für Hertha

هيرتا برلين يفوز على بايرن ميونيخ لأول مرة منذ تسعة أعوام 28.09.2018

حقق هيرتا برلين مفاجأة كبرى مسجلا انتصاره الأول على بايرن ميونيخ منذ تسعة أعوام في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني. وأمسى بايرن مهددا بفقدان صدارته للمسابقة، التي يحمل لقبها في الأعوام الخمسة الماضية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  