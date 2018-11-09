دورتموند يقلب الطاولة على بايرن ويضاعف من محنته

عزز فريق بوروسيا دورتموند صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وضاعف من محنة ضيفه، بايرن ميونيخ، بتغلبه عليه 3 / 2 اليوم السبت (العاشر من تشرين ثان/ نوفمبر 2018) في الجولة الحادية عشر من البطولة. وتقدم بايرن ميونيخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 26 وتعادل ماركو رويس لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 49 من ركلة جزاء وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبايرن ميونيخ في الدقيقة 52 ثم عادل رويس النتيجة في الدقيقة 67 لبوروسيا دورتموند، قبل أن يسجل باكو ألكاسير الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 73.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 27 نقطة ليوسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى أربع نقاط وبينه وبين بايرن ميونيخ إلى سبع نقاط، حيث توقف رصيد بايرن عند 20 نقطة في المركز الثالث. وبهذا الفوز، حافظ بوروسيا دورتموند على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ثلاث. فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لبايرن ميونيخ في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراتين.

فاز مونشنغلادباخ على مضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف لهدف

وفي لقاء آخر واصل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ انطلاقته المميزة في الدوري، وفاز على مضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف لهدف. ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 17 نقطة في المركز السابع.

كما فاز شتوتغارت على نورنبرغ بهدفين نظيفين. وسجل هدفي شتوتغارت تيمو باومجارتي وإيريك تومي في الدقيقتين 68 و82. ورفع شتوتغارت رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، وتوقف رصيد نورنبرغ عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

وانتزع هوفنهايم فوزا صعبا من ضيفه أوغسبورغ بهدفين لهدف. ليرفع بذلك هوفنهايم رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس ويتوقف رصيد أوغسبورغ عند 13 نقطة في المركز العاشر.

واستضاف فورتونا دوسلدورف فريق هيرتا برلين وتغلب عليه بنتيجة 4 /1. واضطر فريق هيرتا برلين لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 بعد طرد ماكسيميليان ميتلشتيت. ورفع فورتونا دوسلدورف بذلك رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير، بفارق الأهداف أمام شتوتغارت، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 16 نقطة في المركز الثامن.

وفي آخر لقاءات اليوم فاز ماينز على مضيفه فرايبورغ بنتيجة 3 /1. ليرفع ماينز رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع ويتوقف رصيد فرايبورغ عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

ز.أ.ب،ع.خ (د ب أ، أ ف ب)