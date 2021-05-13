دورتموند يقسو على لايبزيغ برباعية ويفوز بكأس ألمانيا

تُوج فريق بوروسيا دورتموند بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على لايبزيغ اليوم (الخميس 13 مايو/ أيار 2021) في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

وتقدم دورتموند مبكرا بهدف حمل توقيع نجمه الإنجليزي جادون سانشو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف الهداف النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 28. وعاد سانشو لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لدورتموند وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل دانييل أولمو هدف لايبزيغ الوحيد في الدقيقة 71. وواصل هالاند تألقه، بعدما أحرز الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 88، محرزا هدفه الثاني في المباراة.

وبينما تقاسم دورتموند المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية المتوجة باللقب مع شالكه وآينتراخت فرانكفورت، بعدما سبق له الفوز بالبطولة أعوام 1965 و1989 و2012 و2017، فقد أخفق لايبزيغ في الحصول على أول لقب كبير في تاريخه، وعجز عن وضع اسمه بين قائمة الفرق الفائزة بالبطولة. وبات دورتموند، الذي شارك اليوم في النهائي العاشر بالبطولة، على بعد لقب وحيد من معادلة عدد ألقاب فيردر بريمن، صاحب المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر فوزا بالمسابقة، التي يتزعمها بايرن ميونخ بـ20 لقبا.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 بداية مخيبة استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 استعادة التوازن في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 تعادل مُـر في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 سقوط مفاجئ تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 خماسية مذلة سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 إقالة كوفاتش بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 مدرب مؤقت عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 بداية رائعة في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 اقتراب من الصدارة واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 الصعود للقمة في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 رد الصاع واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 توسيع الفارق والاقتراب من اللقب نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 ماكينة أهداف تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م الكاتب: مهدوي رضوان



وبهذا الفوز، واصل دورتموند تفوقه على لايبزيغ، بعدما تغلب عليه في مواجهتهما الرابعة على التوالي، كما أنه الانتصار الثاني للفريق الملقب ب (أسود فيستفاليا) على منافسه في غضون خمسة أيام، عقب فوزه 3 / 2 على لايبزيغ بالدوري الألماني يوم السبت الماضي. في المقابل، واصل لايبزيغ فشله في تحقيق أي فوز على دورتموند للقاء الثامن على التوالي، حيث يرجع آخر انتصار له خلال مباريات الفريقين إلى 14 تشرين أول / أكتوبر 2017 ببطولة الدوري.

وكان بوروسيا دورتموند تلقى جرعة معنوية هائلة بداية هذا الأسبوع بمعاودة مهاجمه الدولي النروجي إرلينغ هالاند التمارين الثلاثاء الماضي ما عزز حظوظ مباراة اليوم. وغاب هالاند (20 عاما) عن مباراتي فريقه الاخيرتين ضد هولشتاين كيل (5-صفر) في نصف نهائي مسابقة الكأس وضد لايبزيغ (3-2) في الدوري المحلي. وسجل هالاند 53 هدفا مع دورتموند في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى صفوفه في كانون الثاني / يناير عام 2020 من نادي سالزبورغ النمسوي.

من جهته، سعى جوليان ناغلسمان لانتهاز فرصة فريدة لإنهاء مسيرته مع فريق لايبزيغ بتحقيق أول كأس كبير له وللنادي، غير أن الرياح لا تسير دائما بما تشتهيه السفن. فقد كان لفريق بوروسيا دورتموند رأي آخر. يذكر أن ناغلسمان (33 عاما) سينتقل إلى بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

ح.ز/ ع.أ.ج (د.ب.أ / أ.ف.ب)