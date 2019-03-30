دورتموند يفوز في الوقت القاتل ويستعيد الصدارة بعد تعثر بايرن

سجل الإسباني باكو الكاسير هدفين في الوقت القاتل فانتزع بوروسيا دورتموند الفوز على ضيفه فولفسبورغ 2-صفر، وانفرد بالصدارة بفارق نقطتين عن غريمه بايرن ميونيخ المتعثر مع مضيفه فرايبورغ 1-1، السبت (30 آذار/مارس 2019) في المرحلة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة الأسبوع المقبل.

ورفع دورتموند رصيده إلى 63 نقطة مقابل 61 لبايرن، لتحدد قمتهما السبت المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ بشكل كبير بطل هذا الموسم، خصوصا بحال فوز دورتموند، علما بأن الأخير حسم مباراة الذهاب على أرضه 3-2 وكان مبتعدا 9 نقاط في الصدارة قبل أن تتراجع نتائجه ويسمح لغريمه باللحاق به بل تخطيه بفارق الأهداف.

وجاءت الدقائق الأخيرة من المواجهتين في غاية الإثارة، فسجل الكاسير هدفين في الوقت بدل الضائع (90+1 و90+4)، فيما كان بايرن يهدر أيضا فرصتين أمام فرايبورغ الذي عرقله ذهابا بالنتيجة عينها.

ويولي الفريقان أهمية كبيرة للدوري هذا الموسم خصوصا بعد خروجهما معا من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وإن كان الفريق البافاري لا يزال ينافس على مسابقة الكأس المحلية حيث بلغ ربع النهائي.

ومع غياب القائد ماركو رويس بسبب استقبال مولوده الأول لم يقدم دورتموند شيئا في شوط أول متواضع. وكان وجود حمامة داخل منطقة جزاء دورتموند ورفضها الطيران الحدث الأكثر إثارة في الشوط الأول. وحقق دورتموند 19 انتصارا وستة تعادلات وهزيمتين خلال مسيرته حتى الآن في البوندسليغا فيما سجل بايرن 19 انتصارا مقابل أربعة تعادلات وأربع هزائم.

وفي باقي المباريات فاز فيردر بريمن على ضيفه ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف وفورتونا دوسلدورف على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنفس النتيجة ونورنبرغ على ضيفه أوغسبورغ بثلاثية نظيفة.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ/أ.ف.ب)