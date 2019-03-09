دورتموند يفوز بصعوبة على برلين ويعود للصدارة مؤقتا

انتزع فريق بوروسيا دورتموند فوزا صعبا من مضيفه هيرتا برلين 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت (16 آذار/ مارس 2019) في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

تقدم هيرتا برلين بهدف سجله سالومون كالو في الدقيقة الرابعة وتعادل توماس ديلاني لبوروسيا دورتموند وأضاف كالو الهدف الثاني لبرلين في الدقيقة 35 من ركلة جزاء. بيد أن دورتموند حقق التعادل مجددا في الدقيقة 47 قبل أن يسجل له ماركو رويس هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة بايرن ميونيخ (57 نقطة)، الذي تراجع للمركز الثاني، مع ماينز غدا الأحد. وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 35 نقطة في المركز العاشر.

شهدت مباراة دورتموند وبرلين طرد جوردان توروناريجا ووداد إيبيشيفيتش لاعبا هيرتا برلين في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة

تعادل وحيد في مباريات السبت

وشهدت أيضا مباريات السبت من هذه الجولة فوز لايبزغ على شالكه 1 / صفر سجله تيمو فيرنير ليرفع لايبزغ رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد شالكه عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر. وكانت هذه المباراة هي الأولى للهولندي المخضرم هوب ستيفينز، الذي تولى تدريب شالكه أمس الجمعة خلفا لدومينيكو تيديسكو، الذي أقيل من منصبه أمس الأول الخميس.

كما فاز أوغسبورغ على هانوفر 3 / 1 ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر. وتوقف رصيد هانوفر عند 14 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

واكتسح فولفسبورغ ضيفه فورتونا دوسلدورف 5 / 2 وتقمص فورتر فيغورست دور البطولة له بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك). ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف فرايبورغ.

بينما تعادل شتوتغارت مع ضيفه هوفنهايم 1/1، ورفع بذلك رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر كما رفع هوفنهايم رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن.

لاعبو فولفسبورغ يتبادلون التهاني بعد تسجيلهم الهدف الرابع في مرمى دوسلدورف في المباراة التي انتهت 5-2 لصالح فولفسبورغ

وافتتحت مباريات الجولة 26 من البوندسليغا مساء أمس الجمعة حيث تعادل مونشنغلادباخ مع ضيفه فرايبورغ. وتختم هذه الجولة غدا الأحد بثلاث مباريات حيث يلتقي بايرليفركوزن ضيفه بريمن بعد الظهر. وبعد تلك المباراة يستضيف فرانكفورت فريق نورنبرغ، وفي المساء يلتقي بايرن ميونيخ مع ضيفه ماينز.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)