دورتموند يعمق الفارق إلى أربع نقاط مع بايرن ميونيخ

ابتعد فريق بوروسيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ مطارده وحامل اللقب في السنوات الست الأخيرة، بعد فوزه على مضفيه فولفسبورغ بهدف واحد مقابل لا شيء، فيما تعادل الفريق البافاري مع ضيفه فرايبورغ 1-1 السبت (الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2018) في المرحلة العاشرة.

ورفع دورتموند رصيده الى 24 نقطة مقابل 20 لبايرن، ليضمن بقاءه على صدارة البوندسليغا، حتى في حال خسارته القمة المنتظرة مع غريمه البافاري السبت المقبل، فيما قد يخسر بايرن مركزه الثاني بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ في حال فوز الأخير على ضيفه فورتونا دوسلدورف الأحد.

واستعاد دورتموند انتصاراته بعد تعادله في الجولة الماضية مع ضيفه هيرتا برلين بهدفين لمثلهما. ويأتي الانتصار قبل ثلاثة أيام فقط من مواجهة أتلتيكو مدريد في مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل بعد أن انتهت المباراة الأولى بين الفريقين بفوز دورتموند 4 /صفر في 24 من الشهر الماضي. ويدين دورتموند بالفضل في هذا الفوز لقائده ماركو رويس الذي سجل هدف المباراة الوحيد أمام فولفسبورغ في الدقيقة 27.

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم سيرجي غنابري بهدف لبايرن قبل عشر دقائق من نهاية المباراة. ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف لوكاس هولير هدف التعادل القاتل لفرايبورغ. وجاء تعادل النادي البافاري قبل أيام من مواجهة أيك اثينا اليوناني الأربعاء القادم في دوري أبطال أوروبا.

نوير يعجز عن الحفاظ على نظافة شباكه لأمام فرايبورغ

وفي باقي المباريات، تعادل اوغسبورغ مع ضيفه نورنبرغ بهدفين لكل منهما. كما اكتسح هوفنهايم مضيفه ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس. وتوقف رصيد ليفركوزن عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاءت أهداف هوفنهايم بتوقيع ريس نيلسون في الدقيقة 19 وجويلاينتون كاسيو دي ليرا هدفين في الدقيقتين 34 و73 وتكفل فينسينزو جريفو بالهدف الثالث في الدقيقة 49 من ضربة جزاء.

وجاء الهدف الوحيد لليفركوزن عن طريق كريم بلعربي في الدقيقة 30.وفاز شالكه على ضيفه هانوفر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث عشر وظل هانوفر في المركز الثالث من القاع بست نقاط.

وتقدم نبيل بن طالب بهدف لشالكه في الدقيقة 57 من ضربة جزاء وأضاف بريل إيمبولو الهدف الثاني في الدقيقة 71 وتكفل مارك أليكسندر أوت بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85. وسجل هندريك ويداندت الهدف الوحيد لهانوفر في الدقيقة 70.

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