دورتموند يعلن ضم زوله من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين (السابع من فبراير/ شباط 2022) أنه سيضم نيكلاس زوله مدافع نادي بايرن ميونيخ في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر. وسيوقع اللاعب الدولي الألماني على عقد لمدة أربعة أعوام مع دورتموند.

وقال ميشائيل تسورك، مدير الكرة بالنادي: "يسعدنا التوقيع مع نيكلاس زوله، اللاعب الدولي الألماني، في صفقة انتقال حر". وقال سيباستيان كيل، رئيس شؤون الاحتراف بالنادي، إن زوله أبدى رغبته الكبيرة في اللعب للفريق، وذلك خلال محادثات شخصية.

وأضاف: "لديه العديد من الخبرات، ويتسم بالهدوء في بناء اللعب واللياقة اللازمة التي ستمكنه من الانتظام معنا ابتداء من الصيف المقبل وصاعدا".

وكان أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، قد أكد في كانون الثاني / يناير الماضي أن اللاعب الدولي الألماني سيغادر الفريق بعد انهيار المفاوضات معه بشأن تجديد عقده.

كان فولكر شتروت، وكيل أعمال زوله، قد أكد في تصريحات لقناة "سبورت 1" الألمانية أن القرار لا علاقة له بالأمور المالية، وأن اللاعب لا يشعر بالتقدير الكافي في بايرن ميونيخ. وأوضح وكيل اللاعب أن زوله لم يرغب حتى في حضور جلسات المفاوضات حول تجديد العقد، والتي كان قد تم تحديد موعدها ببداية كانون الثاني / يناير الماضي.

وكان المدافع الدولي الألماني قد انتقل إلى حامل الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري الألماني "بوندسليغا"، قادما من هوفنهايم في عام 2017 بصفقة كلفت الفريق البافاري مبلغ 20 مليون يورو (23 مليون دولار). وارتبط بايرن بضم ثنائي تشيلسي الإنجليزي، أنطونيو روديغر وأندرياس كريستنسن، حيث سيكون كلاهما لاعبا حرا بنهاية الموسم الجاري.

ع.ش/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)