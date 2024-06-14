دورتموند يعلن رحيل هوميلس وتعيين نوري شاهين مدربا جديدا

بعد يوم من إعلان المدرب ترزيتش رحيله بشكل مفاجئ عيّن دورتموند نجمه السابق نوري شاهين مدربا جديدا للفريق لثلاثة مواسم. وأعلن النادي قبلها رحيل المدافع المخضرم ماتس هوميلس بصورة فورية بعد أن قضى 13 عامًا في النادي.

عيّن بوروسيا دورتموند الجمعة (14 يونيو/ حزيران 2024) نجمه التركي السابق نوري شاهين مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الرحيل المفاجئ لإدين ترزيتش، بعد أسابيع من قيادته الفريق الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن دورتموند توقيع عقد مع شاهين لمدة ثلاثة أعوام ينتهي في 2027. وخاض شاهين، لاعب منتخب تركيا السابق المولود في ألمانيا، 274 مباراة مع دورتموند وتوج معه بلقبي الدوري والكأس.

وقال نوري شاهين في بيان: "إنه شرف كبير لي أن أتولى تدريب بوروسيا دورتموند. أود أن أشكر كل شخص في الإدارة العليا للنادي لثقتهم التي أظهروها لي، وأنا أتطلع بشدة لدوري الجديد في دورتموند".

وتابع ابن الـ35 عامًا والذي فاز بلقب الدوري الألماني مع دورتموند عام 2011 كلاعب: "من اليوم الأول سنبذل أقصى ما في وسعنا وسنعمل بكل طاقتنا وشغفنا لكي نجعل هذا النادي ناجحا قدر الإمكان".

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من جهته، قال لارس ريكن، المدير الرياضي للفريق في بيان إنّ شاهين الذي لعب 274 مباراة مع دورتموند، يمثّل "جيل الشباب".

وقال ريكن، وهو نفسه أسطورة في النادي بعد تسجيله ومساهمته في فوز دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 1997 على يوفنتوس الإيطالي "كلاعبين سابقين، سنعمل معًا بشكل وثيق ولدينا طموحات كبيرة".

وتولّى شاهين تدريب نادي أنطاليا سبور بين العامين 2021 و2023، قبل أن يعود إلى دورتموند في كانون الأول/ديسمبر. وعمل في هذه الفترة ضمن الجهاز المساعد لترزيتش بينما كان الفريق يمرّ بظروف صعبة.

وأنهى دورتموند الموسم الماضي في المركز الخامس المخيّب للآمال، في حين نجح باير ليفركوزن بكسر هيمنة بايرن ميونيخ الممتدة منذ 11 موسمًا متتاليًا وإحراز اللقب من دون أي خسارة، مع ذلك، تمكّن الفريق "الأصفر والأسود" من بلوغ نهائي دوري الأبطال بشكل مفاجئ قبل أن يخسر من ريال مدريد الإسباني في النهائي 0-2.

وأعلن ترزيتش استقالته من قيادة دورتموند أمس الخميس، وأتى قراره مفاجئًا بعد النجاح القاري الأخير.

رحيل المخضرم ماتس هوميلس

وقبل ساعات من الإعلان رسميا عن تعيين شاهين مدربا، أعلن دورتموند الجمعة أيضا أن مدافعه المخضرم ماتس هوميلس سيرحل عن الفريق بصورة فورية منهيا بذلك شراكة طويلة بدأت في 2008. وقضى خلالها ثلاثة أعوام في صفوف بايرن ميونيخ.

وقضى هوميلس (35 عاما) فترتين مع دورتموند. ولم ينضم اللاعب إلى تشكيلة ألمانيا ببطولة أوروبا 2024 رغم الموسم القوي الذي شهد وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

رحيل مدافعه المخضرم ماتس هوميلس بصورة فورية عن دورتموند بعدما قضى 13 عامًا في النادي. صورة من: Martin Meissner/AP Photo



وقال هوميلس: "كان شرفا كبيرا ومصدر سعادة غامرة أن ألعب مع دورتموند لفترة طويلة وأخوض المسيرة بالكامل تقريبا منذ عام 2008 إذ كان النادي في المركز 13 في ذلك الوقت في يناير 2008 حتى أصبح بروسيا دورتموند بوضعه الحالي".

وانضم هوميلس إلى دورتموند في البداية على سبيل الإعارة قادما من بايرن ميونيخ في عام 2008 ثم وقع عقدا دائما وظل في صفوف الفريق حتى 2016 عندما عاد إلى بايرن.وبعد قضاء ثلاث سنوات في ميونيخ، عاد إلى دورتموند في 2019.

وأحرز هوميلس الفائز بكأس العالم 2014 مع ألمانيا ولقب الدوري المحلي مرتين وكأس ألمانيا مرتين مع دورتموند من بينها الثنائية المحلية في 2012 لكن علاقته مع ترزيتش شهدت توترا في الأشهر القليلة الماضية.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند "برحيل ماتس، لا شك أننا فقدنا شخصية رائعة ربما تكون الأخيرة من نوعها في عالم كرة القدم. خلال مسيرته، لم يترك ماتس بصمته في النادي فحسب، بل أيضا على أداء مركز قلب الدفاع على مستوى العالم ما رفعه إلى مستوى جديد".

ع.ج/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)