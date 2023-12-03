دورتموند يعرقل انتفاضة ليفركوزن ويقدم هدية ثمينة لبايرن

منح دورتموند هدية ثمينة لغريمه التقليدي بايرن ميونخ بفرضه التعادل على ليفركوزن في المرحلة الـ13 من الدوري الألماني. وبذلك بات بإمكان بايرن ميونخ، تقاسم الصدارة مع ليفركوزن، لو فاز في مباراته المؤجلة مع أونيون برلين.

تفادى باير ليفركوزن متصدر الدوري الالماني لكرة القدم خسارة أولى له هذا الموسم بتعادله مع ضيفه بوروسيا دورتموند 1-1 الأحد (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2023) في المرحلة الثالثة عشرة.

وعلى ملعب (باي أرينا)، تقدم دورتموند بهدف من خلال جوليان رايرسون في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل فيكتور بونيفاس لليفركوزن في الدقيقة 79.

وبهذا التعادل، منح دورتموند هدية ثمينة لغريمه التقليدي بايرن ميونخ، الذي أصبح بإمكانه تقاسم الصدارة مع ليفركوزن ، حال فوزه في مباراته المؤجلة مع ضيفه يونيون برلين في الجولة ذاتها بالبطولة.

وكانت مباراة بايرن ويونيون برلين، التي كان مقررا إقامتها أمس السبت، تأجلت بسبب هطول الثلوج بغزارة على ملعب (أليانز أرينا)، معقل الفريق البافاري.

وحافظ ليفركوزن ، الذي فاز في مبارياته الثماني الماضية بالبطولة، على الصدارة برصيد 35 نقطة من 13 مباراة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، الذي خاض 12 لقاء فقط.

كما بقي فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو، المهيمن أيضاً على الساحة الاوروبية بتصدره لمجموعته في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بالعلامة الكاملة مع 5 انتصارات تواليا، من دون خسارة في 20 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث حقق 18 فوزا مقابل تعادلين.

وتوجب على دورتموند الذي واجه منافسه العنيد مع فوز يتيم في مبارياته الأربع الأخيرة (تعادل وهزيمتان)، الخروج بالنقاط الثلاث من أجل تقليص فارق الـ 10 نقاط مع ليفركوزن، إلا أن رجال المدرب إدين ترزيتش فشلوا في تحقيق مبتغاهم وتراجعوا إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

فرايبورغ يودع نتائجه المهتزة في الدوري الألماني عبر بوابة ماينز. صورة من: Gerhard Schultheiß/IMAGO

فرايبورغ يودع نتائجه المهتزة في الدوري الألماني

وفي مباراة أخرى اليوم الأحد ودع فرايبورغ نتائجه المهتزة في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، إثر تغلبه بهدف دون رد على مضيفه ماينز، في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.

ويدين فرايبورغ بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للنمساوي ميشائيل غريغوريتش، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

وارتفع رصيد فرايبورغ، الذي عاد لطريق الانتصارات في البطولة بعدما غابت عنه في المراحل الأربع الماضية، إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

فيما توقف رصيد ماينز، الذي نال خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوز وحيد و5 تعادلات، عند 8 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)