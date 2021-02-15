دورتموند يطيح بمونشنغلادباخ ويتأهل للمربع الذهبي لكأس ألمانيا

تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى المربع الذهبي لكأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1 /صفر اليوم الثلاثاء (الثاني من مارس/ آذار)، في دور الثمانية.

وشهدت المباراة مواجهة من نوع خاص بين ماركو روز مدرب غلادباخ وفريقه المستقبلي دورتموند، والذي سينتقل لتدريبه عقب نهاية الموسم.

وألغى الحكم هدفا سجله المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 53 نتيجة وقوع مخالفة قبل تسجيل الهدف، وذلك عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

وحسم دورتموند الفوز بالهدف الذي سجله الإنجليزي جادون سانشو في الدقيقة 66 بعد تمريرة ذكية من ماركو رويس.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة تلقى محمود داوود لاعب دورتموند الإنذار الثاني ليتعرض للطرد.

وستتواصل الأربعاء مباريات ربع النهائي، حيث سيواجه لايبزغ في مباراة قوية فريق فولفسبورغ ويخرج كيل لملاقاة مضيفه روت فايسه ايسين المنافس بالدرجة الرابعة.

هـ. د / ف. ي (د ب أ)