 دورتموند يضمن صدارة الدوري بتغلبه على باير ليفركوزن | أخبار | DW | 24.02.2019

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أخبار

دورتموند يضمن صدارة الدوري بتغلبه على باير ليفركوزن

وضع بوروسيا دورتموند حدا لسلسلة تعادلاته ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه باير ليفركوزن الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز آينتراخت فرانكفورت على مضيفه هانوفر.

Fußball Bundesliga Borussia Dortmund v Bayer Leverkusen Tor Götze 3:1 (Imago/Kirchner)

عاد دورتموند للانفراد بالصدارة التي كان يتقاسمها مع غريمه اللدود بايرن ميونيخ، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام منافسه البافاري، صاحب المركز الثاني. وانتصر اليوم الأحد على ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل تجمد رصيد ليفركوزن الذي فاز في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة عند 36 نقطة في المركز السابع. وافتتح دان أكسيل زاغادو التسجيل لدورتموند في الدقيقة 30، غير أن كيفن فولاند أدرك التعادل لليفركوزن في الدقيقة الـ 37.

ولم تدم فرحة الضيوف بالتعادل كثيرا، بعدما أعاد جادون سانشو التقدم مجددا لدورتموند في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين لهدف.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني حيث أحرز ماريو غوتسه الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 60، لكن جوناثان تاه أشعل المباراة من جديد بتسجيله الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة الـ 75. وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من ليفركوزن لإدراك التعادل ولكن دون جدوى.

يذكر أن هذا هو الانتصار الأول لدورتموند في المسابقة منذ 26 كانون أول/ يناير الماضي، حينما تغلب 5 / 1 على ضيفه هانوفر في المرحلة التاسعة عشر للبطولة.

 من جانبه حقق آينتراخت فرانكفورت فوزا كبيرا ومستحقا 3 / صفر على مضيفه هانوفر في وقت سابق اليوم الأحد.

وارتفع رصيد فرانكفورت الذي تعادل في مبارياته الأربع السابقة إلى 37 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد هانوفر عند 14 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، افتتح آنتي ريبيتش التسجيل لفرانكفورت في الدقيقة 54، فيما أضاف زميلاه لوكا غوفيتش وفيليب كوستيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و90.

 

م.أ.م/ع.خ (أ ف ب، د ب أ)

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    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

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    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

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  • Deutschland BG Bundesliga | Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/S. El Saqqa)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

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  • Deutschland BG Bundesliga | Jubel und Tanz der Frankfurter Spieler (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/R. Ibing)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

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    على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

  • Deutschland BG Bundesliga | Arena auf Schalke (picture-alliance/imageBROKER/H. Blossey)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة

    الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.


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