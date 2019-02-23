دورتموند يضمن صدارة الدوري بتغلبه على باير ليفركوزن

عاد دورتموند للانفراد بالصدارة التي كان يتقاسمها مع غريمه اللدود بايرن ميونيخ، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام منافسه البافاري، صاحب المركز الثاني. وانتصر اليوم الأحد على ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل تجمد رصيد ليفركوزن الذي فاز في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة عند 36 نقطة في المركز السابع. وافتتح دان أكسيل زاغادو التسجيل لدورتموند في الدقيقة 30، غير أن كيفن فولاند أدرك التعادل لليفركوزن في الدقيقة الـ 37.

ولم تدم فرحة الضيوف بالتعادل كثيرا، بعدما أعاد جادون سانشو التقدم مجددا لدورتموند في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين لهدف.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني حيث أحرز ماريو غوتسه الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 60، لكن جوناثان تاه أشعل المباراة من جديد بتسجيله الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة الـ 75. وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من ليفركوزن لإدراك التعادل ولكن دون جدوى.

يذكر أن هذا هو الانتصار الأول لدورتموند في المسابقة منذ 26 كانون أول/ يناير الماضي، حينما تغلب 5 / 1 على ضيفه هانوفر في المرحلة التاسعة عشر للبطولة.

من جانبه حقق آينتراخت فرانكفورت فوزا كبيرا ومستحقا 3 / صفر على مضيفه هانوفر في وقت سابق اليوم الأحد.

وارتفع رصيد فرانكفورت الذي تعادل في مبارياته الأربع السابقة إلى 37 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد هانوفر عند 14 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، افتتح آنتي ريبيتش التسجيل لفرانكفورت في الدقيقة 54، فيما أضاف زميلاه لوكا غوفيتش وفيليب كوستيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و90.

م.أ.م/ع.خ (أ ف ب، د ب أ)