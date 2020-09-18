دورتموند يضرب غلادباخ بقوة في مستهل مشواره بالدوري الألماني

كشر بوروسيا دورتموند عن أنيابه مبكرا السبت (19 سبتمبر/ أيلول 2020) عندما أكرم وفادة ضيفه وجاره بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة في مستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان أبطال هذا الفوز نجومه الواعدون وعلى رأسهم النرويجي إرلينغ هالاند (20 عاما) والأميركي جيوفاني رينا (17 عاما).

وأمسى رينا بهدفه الأول في الدوري ثاني أصغر لاعب أمريكي يهز الشباك في الدوري الألماني بعد كريستيان بوليسيك لاعب تشيلسي الحالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف سجله جيوفاني ريينا في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني تألق هالاند وسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 54 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 77.

وقد أقيمت المباراة، ضمن الجولة الأولى بالدوري الألماني، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" وحضرها نحو 10 آلاف متفرج بالملعب الذي يتسع لـ80 ألفا، وذلك للمرة الأولى منذ آذار/ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان بايرن ميونيخ حامل اللقب، قد وجه أمس الجمعة رسالة شديدة اللهجة إلى منافسيه: بوروسيا دورتموند ولايبزيغ ومونشنغلادباخ، الوصيف والثالث والرابع الموسم الماضي على التوالي، عندما ألحق خسارة تاريخية بضيفه شالكه 8-صفر الجمعة في افتتاح الجولة.

ص.ش/ع.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)