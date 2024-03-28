دورتموند يسعي لإنهاء سلسلة نتائج سلبية أمام بايرن ميونيخ

يرغب فريق دورتموند في إنهاء سلسلة من تسع مباريات متتالية تلقى فيها الهزيمة أمام بايرن ميونيخ، وذلك حينما يلتقيان السبت في بداية أسابيع مهمة ستحدد ملامح موسم الفريق، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نوير في المباراة المذكورة.

قال إدين ترزيتش، المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند: "لقد حان الوقت، هدفنا هو الذهاب إلى ميونخ وقلب الأمور لصالحنا أخيرا، والخروج فائزين". وأضاف: "ندخل الآن المرحلة النهائية والأكثر إثارة في الموسم".

وتلقى دورتموند 37 هدفا في شباكه في تسع مباريات خسرها، ولم ينجح الفريق في الفوز على بايرن ميونيخ منذ عام 2018 في الدوري الألماني (بوندسليغا)، كما أنه خسر على أرضه بنتيجة صفر / 4 في الخريف.

ولن تكون مواجهة السبت حاسمة على الصدارة، لكن لا يمكن للفريقين تحمل خسارة المباراة.

ويحتل دورتموند المركز الرابع وهو آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا ، لكن لايبزيغ ينافسه بفارق نقطة خلفه وسيواجه كل الفرق الخمسة الأولى في الترتيب في الأسابيع المقبلة وهي بايرن ميونخ شتوتغارت ولايبزيغ و المتصدر بفارق كبير باير ليفركوزن .

ويحتل بايرن المركز الثاني لكنه يرغب في الحفاظ على أماله الضئيلة في الفوز باللقب، ولا يمكن أن يبتعد أكثر خلف ليفركوزن المتصدر بفارق عشر نقاط مع تبقي ثماني مباريات.

وسيلعب الناديان في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في نيسان / أبريل المقبل، حيث يلعب بايرن ميونيخ مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، كما يلعب دورتموند أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

شكوك حول مشاركة نوير

من جهة أخرى تحوم الشكوك حول مشاركة مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ ، في مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند وذلك في الوقت الذي لم يعد فيه للتدريبات الجماعية وخوضه تدريبا فرديا آخر اليوم الخميس.

وتعرض نوير لتمزق في الألياف العضلية، وذلك أثناء تواجده مع المنتخب الألماني، ليغيب عن المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا. ومن المتوقع أن يحل محله الحارس البديل سفين أولريش، وذلك في حال عدم جاهزيته لمباراة يوم السبت.

كما لم يتواجد في التدريبات الثنائي ألكسندر بافلوفيتش، والمدافع رافائيل غيريرو، وذلك بسبب المرض والإصابة على الترتيب.

لكن هداف الدوري الألماني، هاري كين، تدرب مع الفريق ومن المتوقع أن يشارك أمام دورتموند رغم تعرضه لإصابة في الكاحل، كانت قد تسببت في غيابه عن مباريتي منتخب بلاده أمام البرازيل وبلجيكا. وكان كين قد سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة الدور الأول في دورتموند.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)