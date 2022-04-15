دورتموند يسحق فولفسبورغ ويقلص الفارق مع بايرن المتصدر

وضع إرلينغ هالاند حداً لصيامه عن التسجيل في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) عندما أحرز هدفين بعد افتتاح زميله الشاب توم روته التسجيل في مباراته الأولى في الدوري ليفوز بروسيا دورتموند 6-1 على ضيفه فولفسبورغ باستاد سيغنال إدونا بارك اليوم السبت (16 أبريل/ نيسان 2022).

كما هز أكسل فيتسل ومانويل أكانجي وإيمري تشان الشباك ليقلص فريق المدرب ماركو روزه ثاني الترتيب الفارق إلى ست نقاط مع بايرن ميونيخ، الذي يحل ضيفاً على أرمينيا بيليفيلد غدا الأحد، قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل.

وتقدم دورتموند في الدقيقة 24 عندما حول روته (17 عاماً) ركلة ركنية بضربة رأس داخل المرمى بعد لحظات من إنقاذ غريغور كوبل حارس دورتموند فرصة خطيرة من لوكاس نمتشا. وبعد ذلك بدقيقتين عزز فيتسل من تقدم دورتموند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يجعل أكانجي النتيجة 3-صفر بعد ركلة حرة من ماركو رويس في الدقيقة 28.

وزاد تشان من معاناة فولفسبورغ بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 35 وبعد ذلك بثلاث دقائق أنهى هالاند صيامه عن التسجيل في خمس مباريات بالدوري وهز الشباك بعد تمريرة من رويس. وواصل دورتموند تشكيل خطورة بعد الاستراحة وأضاف هالاند هدفه الثاني في الدقيقة 54 بعد هجمة مرتدة قبل أن يقلص ريدله باكو الفارق للفريق الضيف ويسجل هدف فولفسبورغ الوحيد قبل تسع دقائق من النهاية .

هيرتا برلين يفوز على أوعسبورغ ويترك شبح الهبوط مخيما عليه

فرايبورغ يعزز حظوظه

وفي مباريات أخرى، عزز فرايبورغ حظوظه بالمنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على بوخوم المنقوص عددياً 3-صفر، سجلها لوكاس كوبلير (4) والمجري رولاند سالاي هدفين (16 و53).

وأكمل بوخوم المباراة في الشوط الثاني بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب وسطه اليوناني كوستاس ستافيليديس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 68.

وحقق فرايبورغ فوزه الثاني توالياً ليرفع رصيده في المركز الخامس إلى 51 نقطة متساوياً مع لايبزيغ الرابع الذي يحل ضيفاً على باير ليفركوزن الثالث (52) غدا الأحد.

ومنيت آمال أوغسبورغ في الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط بخيبة أمل إثر خسارته على أرضه أمام مطارده المباشر هرتا برلين صفر-1، سجله سوات سيردار (49). ورفع نادي العاصمة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، متأخراً بفارق 3 نقاط عن أوغسبورغ الرابع عشر.

وتعادل ماينتس مع شتوتغارت الساعي بدوره لتفادي الهبوط سلباً، حيث يقبع الأخير في المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

وفي المباراة الأخيرة التي جرت اليوم السبت ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين للبوندسليغا، فاز فريق كولونيا على بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف. وبهذا الفوز أنعش كولونيا آماله بخوض منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل، حيث يحتل الآن المركز السادس بـ 46 نقطة.

ع.ح/ ع.ج