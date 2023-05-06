 دورتموند يسحق فولفسبورغ بسداسية ويشعل الصراع على اللقب | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.05.2023

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رياضة

دورتموند يسحق فولفسبورغ بسداسية ويشعل الصراع على اللقب

بعد تعثره أمام بوخوم في الجولة الماضية وفقدانه الصدارة لصالح غريمه بايرن ميونيخ، عاد دورتموند ليضرب بقوة في عقر داره وبفوز ساحق على فولفسبورغ بنصف دزينة أهداف. وبذلك قلص دورتموند الفارق مع بايرن المتصدر إلى نقطة واحدة.

بعد تعثره الأسبوع الماضي أمام بوخوم ضرب دورتموند بقوة وسحق فولفسبورغ بسداسية.

بعد تعثره الأسبوع الماضي أمام بوخوم ضرب دورتموند بقوة وسحق فولفسبورغ بسداسية.

استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بسرعة بفوزه الكبير على ضيفه فولفسبورغ 6-0 الأحد (السابع من مايو/ أيار 2023) على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" قي ختام المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

مختارات

منذ فوز بايرن بدوري أبطال أوروبا في عام الجائحة، لم يستطع أي ناد ألماني العبور لنصف نهائي البطولة. وتسخر جماهير، خصوصا الإنجليز، من الدوري الألماني ويلقبونه بـ"دوري الفلاحين". فما السبب؟ وهل البوندسليغا "دوري فلاحين"؟

كشف الحكم الألماني زاشا شتيغمان عن تقدمه بشكوى بعد تلقيه تهديدات إثر خطأ مثير للجدل ارتكبه في مباراة بوخوم ودورتموند، وحرم أسود الفيستفال من صدارة الدوري الألماني.

وحسم بوروسيا دورتموند نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر كريم أديمي (14) والعاجي سيباستيان هالر (28) والهولندي دونيال مالين (37). وأضاف دورتموند ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر لاعب وسطه الإنجليزي جود بيلينغهام (54 و86) وأديمي (59) الذي أهدر أيضاً ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وعوض بوروسيا دورتموند تعثره أمام مضيفه بوخوم 1-1 في المرحلة الماضية في مباراة حرم خلالها من ركلة جزاء صحيحة، ما كلفه التنازل عن الصدارة لصالح العملاق البافاري بايرن ميونيخ. وأقرّ كل من الاتحاد الألماني لكرة القدم والحكم المعني بالخطأ الفادح الذي حصل بعد تدخل قاس من البرازيلي دانيلو سواريس على أديمي من الخلف بالقدمين منتصف الشوط الثاني عندما كان الفريقان متعادلين ايجاباً.

وعزز دورتموند موقعه في المركز الثاني برصيد 64 نقطة معيدا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين بايرن ميونيخ الفائز على مضيفه فيردر بريمن 2-1 السبت. في المقابل، تجمد رصيد فولفسبورغ عند 46 نقطة في المركز السابع بعدما مني بخسارته التاسعة هذا الموسم والأول بعد فوزين متتاليين.

الإنجليزي جود بيلينغهام

الإنجليزي جود بيلينغهام

وكان بوروسيا دورتموند البادئ بالتهديد برأسية لبيلينغهام من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من يوليان براندت (8). ونجح دورتموند في افتتاح التسجيل برأسية لأديمي من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للمدافع النروجي جوليان رييرسون (14).

وعزز دورتموند تقدمه بهدف ثان عندما توغل أديمي من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية زاحفة أمام المرمى تابعها هالر بيمناه داخل المرمى الخالي (28).

وكانت أول وأخطر فرصة لفولفسبورغ تسديدة للبولندي ياكوب كامينسكي من داخل المنطقة ابعدها الحارس السويسري غريغور كوبل ببراعة الى ركنية (33).

وأضاف دورتموند الهدف الثالث اثر هجمة منسقة تلقى على إثرها براندت كرة خلف الدفاع من منتصف الملعب فانطلق كاسرا مصيدة التسلل قبل أن يتوغل داخل المنطقة ويهيئها إلى مالين غير المراقب فتابعها داخل المرمى الخالي (37).

وعزز بيلينغهام تقدم دورتموند مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة (54).

وسجل أديمي هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه عندما استغل كرة من هالر داخل المنطقة بعد تمريرة خاطئة للمدافع البلجيكي سيباستيان بورنوف إلى حارس مرماه مواطنه كون كاستلس، فهيأها له وتابعها داخل المرمى من مسافة قريبة (59).

وأهدر أديمي فرصة الـ"هاتريك" عندما انبرى لركلة جزاء فوق العارضة (65). وأضاع يوسوفا موكوكو، بديل هالر، فرصة تسجيل الهدف السادس بتسديدة من داخل المنطقة ابعدها كاستيلس إلى ركنية (80).

بيد أن بيلينغهام ختم المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه عندما تلقى كرة رأسية من براندت داخل المنطقة فتابعها بيمناه زاحفة على يسار الحارس (86).

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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    حسن حسن صالحميدزيتش

    مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

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    ديدي

    ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

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    المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

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    سيرغي بارباريس

    بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

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    اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

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    لوكاس بيتشيك

    لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

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    زي روبيرتو (بالأبيض)

    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

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    فداد إبيزفيتش

    خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

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    في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

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    لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

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    نالدو

    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

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    ماكوتو هاسيبي

    الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

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    دانييل كاليغوري

    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

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    روبرت ليفاندوفسكي

    يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

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    كلاوديو بيزارو

    بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.


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