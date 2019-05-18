دورتموند يستعد لمستوى جديد من الصراع مع بايرن

بعد سبعة مواسم كروية سيطر فيها بايرن ميونيخ على بطولة الدوري الألماني سيطرة تامة، يبدو أن دورتموند يريد الآن أن ينازعه تلك السيطرة، فقد ملَّ فريق "الأسود والأصفر" من لعب دور الوصيف، منذ أن جرده بايرن قبل سنوات من أفضل لاعبيهم بعد فوز دورتموند بلقبي الدوري (2011، 2012)، إذ خطف ماريو غوتسه في 2013، ثم تعاقد مع القناص روبرت ليفاندوفسكي 2014. ومنذ ذلك الحين لم يرفع دورتموند درع البوندسليغا، رغم صمود قائده الحالي ماركو رويس في وجه محاولات البافاري للتعاقد معه.
وترى مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية، أن الصراع الآن بين بايرن ودورتموند، عملاقي البطولة الألمانية "وصل إلى بعد جديد". فالفريقان استثمرا ما يقرب من ربع مليار يورو في التعاقد مع لاعبين جدد للموسم المقبل. فتعاقد بايرن مع لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد، وينتظر أن يأتي آخرون، مثل ليروي سانيه نجم مانشستر سيتي، الذي يحتاجه بايرن للتقليل من الفراغ الذي سيخلفه رحيل الجناحين المخضرمين أرين روبين وفرانك ريبيري، اللذين غادرا الفريق هذا الصيف بعد رحلة طويلة حافلة. وتواردت الأخبار في الشهور الأخيرة متحدثة عن سعي البافاري للتعاقد من نجوم عالميين، ومازال الفريق يبحث عن تجديد نفسه.
أما دورتموند فتعاقد مع نيكو شولتز وثورغان هازارد ويوليان برانت، كما اشترى عقد المعار باكو الكاثير، والآن استعاد المدافع ماتس هوملز من بايرن نفسه. كما يجري الحديث أيضا عن احتمال انتقال جيروم بواتينغ من بايرن إلى دورتموند.
ماتس هوملز ودع بايرن وعاد الآن إلى بيته السابق: دورتموند
ويؤكد توماس هيلمار نجم ألمانيا السابق، الذي لعب لبايرن ودورتموند، أن رحيل بواتينغ بعد هوملز سيضعف دفاع بايرن "لأن هيرنانديز كان مصابا لفترة طويلة، كما أن بافارد لم يؤد موسما جيدا مع شتوتغارت وهبط مع الفريق للدرجة الثانية".
بينما عودة هوملز إلى دورتموند تتضمن عددا من الفوائد لفريق الأصفر والأسود "من خلال شخصيته القيادية وقوته في ضربات الرأس إذ سيسد نقطة ضعف في دفاع دورتموند". كما أن اللاعبين الشباب الذين سيقفون بجوار هوملز، صاحب الخبرة والهالة الكبيرتين "يمكنهم أن يتطوروا ويتلقوا عددا من النصائح المفيدة، حتى في ظل ما يقال من أن هوملز بطئ، يضيف هيلمار في مقال له بمجلة كيكر.
إدارة دورتموند "تشتري (لاعبين) بذكاء وبشكل موجه" يؤكد هيلمار. ورسالة المسؤولين في النادي "واضحة، وهي أنهم يتبعون رغبتهم في المنافسة على اللقب بأفعال".
ويعتقد نجم منتخب ألمانيا السابق أن عشاق الدوري الألماني سيسعدون بسباق متقارب بين الفريقين للفوز بالبطولة الموسم المقبل وأن ملاحقة الفرق الأخرى للعملاقين: بايرن ودورتموند "ستكون أمراً أكثر صعوبة" من ذي قبل.
ص.ش/ ع.ج
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
كتابة التاريخ
دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه عقب فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي والمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. الفريق البافاري واصل إحكام قبضته على "البوندسليغا" في موسم شهد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريباً للغاية من التتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
ضربة مبكرة
في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، تلقي بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في "البوندسليغا" 2-0 على يد هيرتا برلين. وسجل فريق العاصمة الألمانية فوزه الأول على الفريق البافاري منذ تسعة أعوام، فيما لم يفلح بايرن ميونيخ في تغيير نتيجة المباراة رغم محاولاته الكثيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
انفراد بالصدارة
في نفس الجولة، قلب بوروسيا دورتموند تخلفه أمام بايرن ليفركوزن بـ2-0، وحول ذلك إلى فوز مثير 4-2. ورفع بوروسيا دورتموند بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بذلك بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم أمام منافسه المباشر بايرن ميونيخ.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
خسارة القمة أمام دورتموند
في قمة الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، فاز بوروسيا دورتموند على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بـ 3-2. ورفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الفريق البافاري إلى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة فقط في وضع لم يتعود عليه في السنوات الأخيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
دوامة الشك
على أرض ملعبه، فشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على تقدمه أمام فورتونا دوسلدورف وتعادل معه 3-3 برسم الجولة الثانية عشر من "البوندسليغا".وأدخلت هذه النتيجة المخيبة الفريق البافاري في دوامة من الشك، فيما بدأت الأسئلة تُطرح عن أحقية نيكو كوفاتش في الإشراف على تدريب بايرن ميونيخ.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
بداية التألق
في الجولة السادسة عشر من "البوندسليغا" أنقذ فرانك ريبيري بايرن ميونيخ من السقوط في فخ التعادل وقاد الفريق إلى الفوز على لايبزيغ بـ 1-0. كما قلص الفريق البافاري الفارق إلى 6 نقاط مع بوروسيا دورتموند، الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري على يد فورتونا دوسلدورف 1-2.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
تعادل مخيب.. وبايرن يستغل الفرصة
رغم تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم، فشل بورسيا دورتموند في الحفاظ على هذه النتيجة وسمح لهوفنهايم بالتعادل معه في مباراة غاب عنها مدرب دورتموند لوسيان فافر بسبب نزلة برد، فيما فاز بايرن ميونيخ على شالكه 3-1، ليقلص بذلك الفارق إلى خمس نقاط مع صاحب الصدارة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
اشتراك في الصدارة
في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، اشترك بايرن ميونيخ في الصدارة مع بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة لكل منهما، حيث فاز الفريق البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ بـ 5-1 في مباراة تألق فيها الهداف ليفاندوفسكي بشكل كبير، فيما خسر بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ بـ 1-2.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
بايرن ميونيخ يتصدر "البوندسليغا"
سحق بايرن ميونيخ ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة برسم الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني. وبهذا الفوز العريض عاد الفريق البافاري إلى الصدارة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي حقق بدوره الفوز على شتوتغارت 3-1.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
خماسية في شباك دورتموند
في قمة الأسبوع الـثامن والعشرين من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بنتيجة عريضة 5-0. وأحكم الفريق البافاري بهذا الفوز قبضته على صدارة الدوري الألماني، فيما فشل دورتموند في الوقوف أمام هجوم بايرن ميونيخ الكاسح.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
إثارة متواصلة
في الجولة ما قبل الأخيرة كان بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز أمام لايبزيغ من أجل التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، بيد أن متصدر "البوندسليغا" اكتفى بالتعادل، فيما فاز بوروسيا دورتموند على دوسلدورف بـ 3-2، ليقلص بذلك الفارق إلى نقطتين ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
مسك الختام
قضى بايرن ميونيخ على آمال بوروسيا دورتموند، الذي كان يُمني النفس بتعثر الفريق البافاري في مباراته الأخيرة في "البوندسليغا". الفريق البافاري دك شباك آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل واحد، ليحقق لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي و التاسعة والعشرين في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان