دورتموند يستعد للتتويج بلقب البوندسليغا وبايرن يرفض الاستسلام

لا حديث في أوساط كرة القدم الألمانية في هذه الأيام سوى عن الجولة الأخيرة من مسابقة بوندسليغا والتي تشهد منافسة مشوقة بين الغريمين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على اللقب.

وبات دورتموند قاب قوسين أو أدنى من معانقة اللقب، إذ يكفيه الفوز في مباراته المقبلة على أرضه أمام ماينز. أما بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي في الفوز في مسابقة بوندسليغا، فعليه الفوز على كولون وانتظار تعثر دورتموند. ويتصدر دورتموند ترتيب الدوري الألماني بـ70 نقطة بفارق نقطتين عن مطارده المباشر بايرن ميونيخ صاحب 68 نقطة.

وبعد خروجه من دوري أبطال أوروبا وتوديعه مسابقة كاس ألمانيا أصبح الفريق البافاري، بايرن ميونيخ قريبا من الخروج خاوي الوفاض هذا الموسم بدون ألقاب وهو أمر لم يحصل معه منذ 2012. وقد خلق هذا الأمر حالة استنفار كبيرة في أوساط بايرن، إذ تحدثت تقارير عن بدء مفاوضات بالنادي للبحث عن خليفة لرئيس مجلس الإدارة أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش. ولم يسلم أيضا المدير الفني توماس توخل من النقد. فهذا المدرب الذي تسلم زمام الإدارة التقنية بالنادي في مرحلة حاسمة من الموسم لم يحقق النتائج المرجوة، إذ فاز في خمس مباريات فقط وانهزم في أربع وتعادل في مبارتين وهي نتائج مخيبة بالنسبة لفريق كبير مثل بايرن ميونيخ. بالمقابل لم ينهزم سلفه المقال، ناغلسمان سوى ثلاث مرات في 37 مباراة.

ورغم الأجواء المشحونة بالفريق البافاري بعد الهزيمة غير المنتظرة الأسبوع الماضي أمام لايبزيغ 3-1 والتي تخلى على إثرها عن الصدارة لصالح دورتموند، يتشبث رفاق توماس مولر بالأمل حتى آخر دقائق الموسم للحفاظ على اللقب الذي توجوا به خلال العشر سنوات الأخيرة تواليا.

ولبعث أجواء التفاؤل في الفريق نشرت صحفة النادي صورة تظهر لقطات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2013 على حساب دورتموند في ملعب ويمبلي. وحدث ذلك في مثل هذا اليوم 25 مايو/ أيار 2023. وعلقت صحفة النادي "لقد حلمت بك" في إشارة إلى التنبؤ بتكرار التتويج على حساب دورتموند السبت المقبل.

بالمقابل تعيش مدينة دورتموند أجواء استثنائية استعداد للاحتفال بلقب الدوري الألماني. إذ تتزين معظم واجهات البنايات في المدينة بالألوان الصفراء والسوداء وهي ألوان الفريق. وينتظر أن يحل أكثر من 250 ألف زائر بالمدينة للمشاركة يوم الأحد في احتفالات التتويج باللقب بساحة بوسيغبلاتس الشهيرة بالمدينة.

وقال سيبستيان هالر مهاجم فريق بوروسيا دورتموند في مقابلة لصحيفة "شبورت بيلد" :"أقود سيارتي أحيانا حول (بلدة) بورسيغبلاتس. وأود حقا أن أرى هذا المكان مليئا بالناس. لا يزال أمامنا 90 دقيقة، ونحتاج إلى أن نقطع الخطوة الأخيرة الآن." وأضاف هالر "الاحتفال باللقب في بورسيغبلاتس هو شيء أتوقع أنه سيكون مذهلا. نحن جميعا نرغب في أن نكون جزءا من هذه اللحظة المميزة."

ونشرت جماهير دورتموند أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي ذكريات التتويج بلقب البوندسليغا لعام 2012 والاحتفالات التي رافقت ذلك بساحة بورسيغبلاتس في وسط دورتموند.

فهل يعيد التاريخ نفسه ويحتفل دورتموند مجددا بلقب البوندسليغا مع جماهيره بعد غياب دام لأكثر من عقد من الزمن، أم أن بايرن ميونيخ المعروف بكبريائه وإصراره حتى آخر اللحظات سيبخر أحلام جماهير دورتموند ويحتفظ باللقب للمرة الحادية عشرة على التوالي؟

هشام الدريوش