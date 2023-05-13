دورتموند يستعد للتتويج بلقب البوندسليغا وبايرن يرفض الاستسلام

لا حديث في أوساط كرة القدم الألمانية في هذه الأيام سوى عن الجولة الأخيرة من مسابقة بوندسليغا والتي تشهد منافسة مشوقة بين الغريمين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على اللقب.
وبات دورتموند قاب قوسين أو أدنى من معانقة اللقب، إذ يكفيه الفوز في مباراته المقبلة على أرضه أمام ماينز. أما بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي في الفوز في مسابقة بوندسليغا، فعليه الفوز على كولون وانتظار تعثر دورتموند. ويتصدر دورتموند ترتيب الدوري الألماني بـ70 نقطة بفارق نقطتين عن مطارده المباشر بايرن ميونيخ صاحب 68 نقطة.
وبعد خروجه من دوري أبطال أوروبا وتوديعه مسابقة كاس ألمانيا أصبح الفريق البافاري، بايرن ميونيخ قريبا من الخروج خاوي الوفاض هذا الموسم بدون ألقاب وهو أمر لم يحصل معه منذ 2012. وقد خلق هذا الأمر حالة استنفار كبيرة في أوساط بايرن، إذ تحدثت تقارير عن بدء مفاوضات بالنادي للبحث عن خليفة لرئيس مجلس الإدارة أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش. ولم يسلم أيضا المدير الفني توماس توخل من النقد. فهذا المدرب الذي تسلم زمام الإدارة التقنية بالنادي في مرحلة حاسمة من الموسم لم يحقق النتائج المرجوة، إذ فاز في خمس مباريات فقط وانهزم في أربع وتعادل في مبارتين وهي نتائج مخيبة بالنسبة لفريق كبير مثل بايرن ميونيخ. بالمقابل لم ينهزم سلفه المقال، ناغلسمان سوى ثلاث مرات في 37 مباراة.
ورغم الأجواء المشحونة بالفريق البافاري بعد الهزيمة غير المنتظرة الأسبوع الماضي أمام لايبزيغ 3-1 والتي تخلى على إثرها عن الصدارة لصالح دورتموند، يتشبث رفاق توماس مولر بالأمل حتى آخر دقائق الموسم للحفاظ على اللقب الذي توجوا به خلال العشر سنوات الأخيرة تواليا.
ولبعث أجواء التفاؤل في الفريق نشرت صحفة النادي صورة تظهر لقطات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2013 على حساب دورتموند في ملعب ويمبلي. وحدث ذلك في مثل هذا اليوم 25 مايو/ أيار 2023. وعلقت صحفة النادي "لقد حلمت بك" في إشارة إلى التنبؤ بتكرار التتويج على حساب دورتموند السبت المقبل.
بالمقابل تعيش مدينة دورتموند أجواء استثنائية استعداد للاحتفال بلقب الدوري الألماني. إذ تتزين معظم واجهات البنايات في المدينة بالألوان الصفراء والسوداء وهي ألوان الفريق. وينتظر أن يحل أكثر من 250 ألف زائر بالمدينة للمشاركة يوم الأحد في احتفالات التتويج باللقب بساحة بوسيغبلاتس الشهيرة بالمدينة.
وقال سيبستيان هالر مهاجم فريق بوروسيا دورتموند في مقابلة لصحيفة "شبورت بيلد" :"أقود سيارتي أحيانا حول (بلدة) بورسيغبلاتس. وأود حقا أن أرى هذا المكان مليئا بالناس. لا يزال أمامنا 90 دقيقة، ونحتاج إلى أن نقطع الخطوة الأخيرة الآن." وأضاف هالر "الاحتفال باللقب في بورسيغبلاتس هو شيء أتوقع أنه سيكون مذهلا. نحن جميعا نرغب في أن نكون جزءا من هذه اللحظة المميزة."
ونشرت جماهير دورتموند أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي ذكريات التتويج بلقب البوندسليغا لعام 2012 والاحتفالات التي رافقت ذلك بساحة بورسيغبلاتس في وسط دورتموند.
فهل يعيد التاريخ نفسه ويحتفل دورتموند مجددا بلقب البوندسليغا مع جماهيره بعد غياب دام لأكثر من عقد من الزمن، أم أن بايرن ميونيخ المعروف بكبريائه وإصراره حتى آخر اللحظات سيبخر أحلام جماهير دورتموند ويحتفظ باللقب للمرة الحادية عشرة على التوالي؟
هشام الدريوش
-
فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!
بايرن ميونيخ ـ ألمانيا 2013 ـ 2022
كرَّس بايرن ميونيخ سيطرته على الدوري الألماني وتوج باللقب العاشر تواليا والـ32 في تاريخه، وهذا هو "الكلاسيكر" الـ52 الذي يكسبه العملاق البافاري من أصل 107 لقاءات مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في الـ"بوندسليغا". وهي المرة الأولى التي يتوج بها فريق بلقب الدوري للمرة العاشرة تواليا في البطولات الخمس الكبرى.
-
فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!
فريق سكونتو ريغا Skonto Riga - لاتفيا 1991- 2004
تأسس فريق سكونتو ريغا اللاتفي في عام 1991 وبدأ في الفوز منذ ذك الحين، حيث جمع 14 بطولة دوري حتى عام 2004. على مدى عشر سنوات في الدوري المحلي، لم يشكل أي فريق آخر تهديداً على مسيرته. لموسمين متتاليين، لم يخسر الفريق مباراة واحدة. يرتبط نجاحه بشكل وثيق بأليكساندرس ستاركوفس الذي كان مدرباً رئيسياً للنادي وحقق معه هذا الرقم القياسي. تم حل فريق سكونتو ريغا بعد إعلان إفلاسه في عام 2016.
-
فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!
لينكولن ريد إمبس - جبل طارق 2003-2016
فاز فريق لينكولن ريد إمبس إف سي بـ 14 بطولة متتالية ويعتبر أنجح فريق كرة قدم في جبل طارق، بعد أن فاز بـ 26 لقباً وطنياً. في عام 2014 ، أصبح "ريد إمبس أول فريق في المنطقة يلعب في دوري أبطال أوروبا، لكنه سقط أمام هافنار بولتفيلاغ من جزر فارو في الجولة الأولى من التصفيات.
-
فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!
روزنبورغ ـ النرويج 1992-2004
تأُسس في مايو 1917. اشتهر فريق روزنبورغ بمساهماته في دوري أبطال أوروبا، إذ تأهل إلى دور المجموعات 11 مرة بين عامي 1995 و2007. وتمكن من الوصول مرتين إلى مرحلة خروج المغلوب. حقق النادي رقماً قياسياً بحصوله على 26 لقب دوري. من عام 1991 حتى عام 2004، فاز الفريق بـ 13 لقبًا متتاليًا، 10 منها تحت قيادة نيلز آرني إيجن. كان جون كارو (يمين) أحد أكبر نجومه، وانتقل سريعًا إلى أندية أوروبية أكبر.
-
فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!
باتي بوريسوف ـ بيلاروسيا 2006-2018
يقع مقر نادي باتي بوريسوف في مدينة باريساو الصغيرة، على بعد 75 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مينسك عاصمة بيلاروسيا. تأسست شركة BATE في عام 1973 وكونت فريقا رياضي لشركة بوريسوف لالكترونيات السيارات والجرارات. فاز بـ 13 بطولة وطنية على التوالي بين عامي 2006 و2018 ، ووصل إلى دوري أبطال أوروبا عدة مرات. أشهر لاعبيه هو ألكسندر هليب (وسط).
-
فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!
دينامو زغرب ـ كرواتيا 2006-2016
اكتسب فريق دينامو زغرب سمعة طيبة في إنتاجه للاعبين الذين واصلوا مسيرتهم المهنية الناجحة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وأشهرهم لوكا مودريتش. ومن بين أولئك الذين بدأوا النادي، أو كان لهم بمثابة نقطة الانطلاق لبقية أندية أوروبا: روبرت بروزينيكي، زفونيمير بوبان، ماتيو كوفاسيتش، وماريو ماندزوكيتش، ومؤخرًا داني أولمو وجوسكو غفارديول.
-
فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!
دينامو برلين ـ ألمانيا الشرقية 1979-1988
تأسس فريق دينامو برلين عام 1966 وفاز بـ 10 ألقاب متتالية في دوري الدرجة الأولى الألماني الشرقي السابق "أوبرليغا". كان الفريق مكروهاً على نطاق واسع بسبب صلاته بجهاز "الشتازي"(الشرطة السرية الألمانية الشرقية). مثل العديد من الأندية الأخرى بألمانيا الشرقية، عانى الفريق بعد سقوط الشيوعية، حيث تم شراء لاعبين كبار مثل اندرياس توم (الثاني من اليمين) من قبل أندية أكثر ثراءً في الدوري الألماني.
-
فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!
بيونيك يريفان ـ أرمينيا 2001-2010
قد يكون نادي "إف سي بيونيك يريفان" معروفًا بسبب المهاجم هنريك مخيتاريان الذي يظهر في الصورة (على اليمين) خلال مباراة تصفيات بدوري أبطال أوروبا لعام 2007. شارك النجم الأرمني في عدد من مباريات بيونيك والتي حصد خلالها 10 ألقاب بين عامي 2001 و2010 ، لكنه انتقل لاحقًا للعب مع شاختار دونيتسك وبوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد وأرسنال واستقر الآن في نادي روما.
-
فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!
نادي شيريف تيراسبول ـ مولدوفا 2001-2010
تم تأسيس نادي "شيريف اف سي" في عام 1996 باسم تيراس تيراسبول ولكن في غضون عام، تدخلت شركة Sheriff Ltd لتمويل النادي ومقره في منطقة ترانسنيستريا شبه المستقلة ذاتياً في مولدوفا. بدأت انطلاقة النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الممتازة في 2001 وحصد 10 بطولات متتالية. هذا الموسم، دخل الفريق التاريخ من خلال بلوغه مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة.
-
فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!
نادي لودوغوريتس رازغراد ـ بلغاريا 2012 - ..
تأسست شركة نادي لودوغوريتس رازغراد في عام 1945 ولم يكن النادي معروفاً على مدى عقود متتالية. بدأ النادي في الظهور في سبتمبر/أيلول 2010، عندما اشترى رجل الأعمال البلغاري كيريل دوموشيف نادي الدرجة الثانية آنذاك بهدف نقله إلى الدرجة الأولى. نجح النادي في الموسم نفسه في الانتقال للدرجة الأولى. منذ ذلك الحين، فاز بعشرة ألقاب - ولا يزال هذا العدد في ازدياد.
-
فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!
نادي إم تي كيه بودابست ـ المجر
في الوقت الذي وصل فيه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (يسار) لافتتاح ملعب Hidegkuti Nandor الجديد في عام 2016، كانت أيام مجد فريق إم تي كيه بودابست الذي حصد 10 ألقاب متتالية قد ولت منذ وقت طويل. فاز الفريق بالدوري المجري 23 مرة والكأس 12 مرة، كما فاز النادي بكأس السوبر المجري مرتين. في عام 1964 احتل المركز الثاني في كأس الأندية الأوروبية بعد الخسارة أمام سبورتنغ كلوب البرتغالي.
-
فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!
دينامو تبليسي ـ جورجيا 1990-1999
هو الفريق الوحيد في جورجيا الذي فاز بالكأس الفضية الأوروبية. أشهر مدربي الفريق هو نودار أخالكاتسي، الذي قاد الفريق إلى اللقب السوفيتي عام 1978، وكأس الاتحاد السوفيتي مرتين ( 1976 و1979 )، وكأس الكؤوس الأوروبية. فاز بالدوري الجورجي 16 مرة و13 بكأس جورجيا. في الصورة يظهر اللاعبون وهم يحتفلون بفوزهم 2-1 على فريق ألمانيا الشرقية كارل زييس جينا في نهائي 1981 بكأس الكؤوس الأوروبية سابقاً.