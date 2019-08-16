 دورتموند يرسل تحذيرا مبكرا في الدوري الألماني | عالم الرياضة | DW | 17.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

دورتموند يرسل تحذيرا مبكرا في الدوري الألماني

أرسل بوروسيا دورتموند تحذيرا مبكرا في الدوري الألماني بعدما قلب تأخره إلى اكتساح لضيفه أوغسبورغ. فهل يستخلص دورتموند العبر من الموسم الماضي حين تقدم على بايرن بفارق تسع نقاط ثم أنهى الموسم في المركز الثاني؟.

Bundesliga | 1. Spieltag | Borussia Dortmund - FC Augsburg (Reuters/L. Kuegeler)

استهل بوروسيا دورتموند موسمه في الدوري الألماني لكرة القدم بأفضل طريقة ممكنة، عندما اكتسح ضيفه أوغسبورغ 5-1 السبت (17 آب/ أغسطس 2019) على ملعب "سيغنال إيدونا بارك". وتصدر دورتموند موقتا الترتيب قبل ثلاث مباريات على انتهاء المرحلة الأولى التي شهدت تعثر بايرن ميونيخ، حامل اللقب في آخر سبعة مواسم، على أرضه بتعادله مع هرتا برلين 2-2 مساء الجمعة، في افتتاح البطولة.

مختارات

بانت معالم نهاية فترة لا تُنسى في تاريخ بايرن ميونخ بعد الأنباء عن نية رئيسه أولي هونيس عدم الترشح مجدداً لرئاسة النادي في مفاجأة عقدت لسان نجوم بطل الدوري الألماني، فماذا قالوا؟ (24.07.2019)

توليفة البوندسليغا تعتمد في السنوات الأخيرة، ما عدا بعض الاستثناءات، على المنافسة بين بايرن ودورتموند. هذه المنافسة لا تبدأ عند انطلاق الدوري فحسب وإنما حتى أثناء الاستعدادات، ويبدو أن دورتموند متفوق على غريمه وبوضوح. (22.07.2019)

ويريد دورتموند استخلاص العبر من الموسم الماضي بعد أن تقدم على الفريق البافاري بفارق تسع نقاط قبل عيد الميلاد، قبل أن يتراجع مستواه بشكل كبير في القسم الثاني لينهي الموسم في المركز الثاني ويحرز بايرن لقبه السابع تواليا في إنجاز غير مسبوق في البوندسليغا.

وصعق أوغسبورغ صاحب الأرض عندما هز فلوريان نيدرلخنر الشباك بعد 30 ثانية فقط لكن دورتموند تعافى سريعا وأدرك الإسباني باكو ألكاسير، هداف الفريق في الموسم الماضي، التعادل في الدقيقة الثالثة.

وزاد دورتموند إيقاع اللعب في الشوط الثاني وأحرز ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق. ومنحه الإنجليزي جيدون سانشو التقدم في الدقيقة 51 ثم صنع اللاعب الشاب هدفين لماركو رويس وألكاسير قبل أن يختتم البديل يوليان برانت الأهداف بتسديدة مباشرة في الدقيقة 82.

Bundesliga | 1. Spieltag | Borussia Dortmund - FC Augsburg (Reuters/L. Kuegeler)

لاعبو دورتموند سعداء بالبداية القوية في الموسم الجديد والفوز على أوغسبورغ 5-1

لا تعادلات عصر السبت

وأقيمت عصر السبت أيضا مباريات أخرى ضمن الجولة الأولى من البوندسليغا، حيث فاز فولفسبورغ على كولونيا 2 / 1، وسجل هدفي فولفسبورغ ساسا كيشاريفيتش وزفوتر فيغوريست في الدقيقتين 16 و60، فيما سجل هدف كولونيا سيمون تيرود في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي المباراة الثالثة، فاز فورتونا دوسلدورف على مضيفه فيردر بريمن 3 / 1، وسجل أهداف فورتونا دوسلدورف روين هيننينغز وكينان كرامان وكان أبهان في الدقائق 36 و52 و64، فيما سجل هدف بريمن الوحيد يوهانس إغشتاين في الدقيقة 47.

1. Bundesliga 01. Spieltag | Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf | TOR Düsseldorf (Imago Images/Nordphoto)

ماكسيمليان إغشتاين، لاعب بريمن والحسرة على وجه بعد تسجيل دوسلدورف هدفهم الثاني

وفي المباراة الرابعة، فاز باير ليفركوزن على بادربورن 3 / 2، وسجل أهداف ليفركوزن ليون بايلي وكاي هافيرتز وكيفن فولاند في الدقائق العاشرة و19 69، فيما سجل هدفي بادربورن سْفِن ميشيل في الدقيقة 15 و ستريلي مامبا في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وفي المباراة الخامسة، فاز فرايبورغ على ماينز بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لوكاس هولير في الدقيقة 81 وجوناثان شميد في الدقيقة 84 ولوكا فالدشميت في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Kai Havertz, 20, Bayer Leverkusen (imago)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    كاي هافرتز - باير ليفركوزن

    كاي هافرتز من أكبر المواهب الواعدة في كرة القدم الألمانية، إذ يرى مسؤولو باير ليفركوزن في لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عاماً أحد أعمدة الفريق. كما كلفه مدرب المنتخب الألماني يؤاخيم لوف بأدوار أساسية في أكثر من مناسبة قائلاً: "تطوره جيد بشكل ملحوظ، وهو يتفوق على أقرانه كثيراً، إذ يجيد التعامل مع الكرة ويتمتع بنظرة جيدة لمجريات المباريات".

  • Jadon Sancho, 19, Borussia Dortmund (picture-alliance/KIRCHNER/D. Inderlied)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    جادون سانشو - بوروسيا دورتموند

    كان أخد المساهمين الأساسيين في نهضة أسود الفيستفالن خلال الموسم الماضي، حين احتل دورتموند جدول الترتيب لوقت طويل متفوقاً على الغريم بايرن ميونيخ. تركت شجاعة سانشو البالغ من العمر 19 ربيعاً وسرعته ومراوغاته بالكرة في المعلب أثراً كبيراً في نفوس المراقبين ومحبيّ الكرة الألمانية. لعب سانشو 34 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة. هل يمكنه إعادة هذا المستوى القوي هذا الموسم؟

  • Dayot Upamecano, 20, RB Leipzig (Getty Images/M.Kern)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    دايو أوباميكانو – أر بي لايبزيغ

    دايو أوباميكانو يشكل صخرة الدفاع الأمينة لنادي لايبزيغ الألماني. من يطمح إلى تجاوز اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 20 عاماً، فعليه أن يتمتع أولاً بمهارات فنية خاصة والكثير من القوة البدنية التي تزيد على قوة أوباميكانو وسرعته. يقود مواجهاته الفردية مع مهاجمي الفرق المنافسة بقوة كبيرة لكنها نظيفة في الغالب. وحين يمتلك الكرة، فإنه يعلم تماماً ما يجب أن يفعله لبناء هجمة جديدة على الخصم.

  • Fußball Bundesliga | 19. Spieltag | Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig | Jubel (0:2) (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إبراهيما كوناتي – أر بي لايبزيغ

    في ربيعه العشرين أصبح إبراهيم كوناتي بالفعل قلب دافع موثوقاً به في الوسط، حيث أثبت موهبته العظيمة في الموسم الماضي بـ 43 مباراة بقميص لايبزيغ. وتراقب الكثير من أندية أوروبا الكبرى اللاعب الفرنسي الشاب منذ فترة طويلة، وبات يحلم بعضها بالحصول على خدماته، لكنه يرتبط مع النادي الألماني بعقد يمتد حتى 2023.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Mainz 05 (Getty Images/Bongarts/C. Kaspar-Bartke)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ألفونسو ديفيز - بايرن ميونيخ

    مهمة ألفونسو ديفيز في فريق بايرن ميونيخ تتمثل الآن في سد الفجوة التي خلفها الثنائي المخضرم ريبيري وروبن بعد رحيلهما. لم يلعب الكندي البالغ من العمر 18 عاماً دوراً كبيراً حتى الآن (ستة من مباريات البوندسليغا فقط)، لكن يجب أن يحصل الآن على مزيد من الوقت في اللعب لإبراز نقاط قوته سرعته ومهاراته الكروية المعهودة.

  • Fussball Testspiel | Wuppertaler SV - Bayer 04 Leverkusen 0:4 - Moussa Diaby (picture-alliance/SvenSimon/A. Waelischmiller)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    موسى ديابي - باير ليفركوزن

    حقيقة أن موسى ديابي يلعب لصالح فريق باير ليفركوزن له علاقة كبيرة بالمدرب الألماني توماس توخل. عن مدربه السابق قال ديابي خلال تقديمه لجماهير النادي: "لقد أخبرني أن أذهب إلى ليفركوزن وسوف أتعلم الكثير هناك". وانتقل المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عاماً من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدوري الألماني مقابل 15 مليون يورو من أجل سد الثغرة التي تركها يوليان براندت برحيله عن باير ليفركوزن.

  • Marcus Thuram (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Paolone)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ماركوس تورام - بوروسيا مونشنغلادباخ

    هو نجل البطل العالمي والأوروبي الأسطورة الفرنسي ليليان تورام، وانتقل ماركوس من غانغان الفرنسي إلى بوروسيا مونشنغلادباخ. ويشيد المراقبون الكرويون بسرعة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، الذي يحبذ دوماً مراوغة الخصم، وشعاره في ذلك: "الهجوم المستمر". ومع ذلك، لا يزال يتعين على المهاجم العمل على تطوير تسديداته على المرمى. في 64 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لم يسجل سوى 12 هدفاً "فقط".

  • Weston McKennie, 20, Schalke (Getty Images/AFP/M. Antonov)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ويستون ماكيني – شالكه

    يصف مدرب شالكه، ديفيد فاغنر اللاعب الأمريكي الشاب ويستون ماكيني بالقول: "يمثل ويستون بشخصيته وبصفته لاعباً جزءا كبيراً مما نحتاج إليه هنا في هذا النادي". وبات اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً من الثابتين في الخط الأول للفريق ويُعتمد عليه المدرب دائماً بسبب مرونته. على الرغم من سنه العشرين، إلا أنه لاعب كامل بحق، يجلب الاستقرار إلى خط الوسط ميدان شالكه.

  • Ademola Lookman, 21, RB Leipzig (picture alliance/AP Photo/J. Meyer)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    أديمولا لوكمان - أر بي لايبزيغ

    سبق له اللعب في صفوف لايبزيغ على سبيل الإعارة وقدم أداء مقنعاً، ففي موسم 2017/18 لعب أديمولا 11 مباراة في البوندسليغا وسجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة. وعاد اللاعب البالغ 21 عاماً إلى لايبزيغ من جديد من إيفرتون الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو. وبات يتحتم عليه – كما هو الحال قبل عامين – اختراق دفاعات الخصوم بمراوغاته المحترفة.

  • Ethan Ampadu Fußball (Getty Images/AFP/A. Kisbenedek)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إيثان امباديو - آر بي لايبزيغ

    سيلعب الشاب الويلزي الموهوب إيثان امباديو (18 عاماً) في صفوف لايبزيغ على سبيل الإعارة لمدة عام قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ويطمح إلى تطوير مهاراته في غمار البوندسيلغا. ويرتبط امباديو بعقد مع النادي الإنجليزي حتى 2023. ولعب المدافع الويلزي 8 مباريات دولية لمنتخب بلاده، لكنه لم يلعب بقميص تشيلسي سوى 11 مباراة.

  • Achraf Hakimi (Reuters/L. Kuegeler)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    أشرف حكيمي - بوروسيا دورتموند

    الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند سريع ومراوغ قوي. في 21 مباراة من الموسم الماضي، سجل اللاعب المغربي البالغ 20 عاماً هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة. غاب عن نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة مشط القدم. بعد فترة راحة طويلة من الإصابة، أصبح اللاعب المُعار من ريال مدريد الإسباني جاهزاً لخوض غمار منافسات البوندسليغا من جديد، خصوصاً بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

  • Fussball UEFA Europa League l Eintracht Frankfurt vs FC Inter Mailand (Reuters/R. Orlowski)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إيفان نديكان - اينتراخت فرانكفورت

    كان ايفان نديكا الموهبة الصاعدة لنادي اينتراخت في الموسم الماضي من الدوري الألماني "بوندسليغا"، وفي جولة الذهاب على وجه الخصوص قدم قلب الدافع الشاب مستويات عالية. لكنه فشل في الحفاظ على هذا المستوى في جولة الإياب، فطال به الجلوس على مقاعد البدلاء. بيد أن الطموح الكبير يعتري اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً للمنافسة على استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية من جديد.

  • Fussball Bundesliga FC Bayern München - Spieler Jann Fiete-Arp (Imago Images/ZUMA Wire/E. Williams)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    يان فيتي ـ أرب - بايرن ميونيخ

    بعد أن بدأ المهاجم الألماني الشاب يان فيتي ـ آرب (19 عاماً) أكبر مغامرة في مسيرته الاحترافية بالانضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم وخاض أول مباراة له بقميص الفريق البافاري إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي خلال جولته بالولايات المتحدة، اعترف اللاعب بأن بايرن يشكل عالماً مختلفاً تماماً عما عاشه خلال مشواره مع هامبورغ.

  • Fussball Bundesliga l Schalke 04 vs FC Augsburg l Rabbi Matondo (Imago/RHR-Foto)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    رابي ماتوندو – شالكه

    لم يقدم اللاعب الويلزي الشاب رابي ماتوندو (18 عاماً) حتى الآن مستوياته الحقيقية في مباريات الدوري الألماني "بوندسليغا"، على الرغم من سرعته الكبيرة ومهارته في المواجهات الفردية. جعل نصف عامه الأول مع شالكه فترة للتعود على طريقة لعب الفريق، حيث خاض سبع مباريات فقط، ويطمح المدرب ديفيد فاغنر إلى إنطلاقة حقيقية للاعب في هذا الموسم. يورغ شتروشاين/ عماد غانم


مختارات

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

تجعل أندية الدوري الألماني من مهمتها إعطاء الفرصة للمواهب الشابة في صفوف فرقها. وبينما ترك لاعبون شباب مثل كاي هافرتز وجادون سانشو بصماتهم بالفعل، تُتاح الفرصة الآن أمام العديد منهم لتحقيق إنجازات لا تُنسى. (15.08.2019)  

مواضيع ذات صلة

1. Bundesliga 01. Spieltag | FC Bayern München vs. Hertha BSC Berlin

في انطلاق الموسم الجديد.. تعادل مخيب لبايرن مع ضيفه برلين 16.08.2019

في أولى مبارياته بالموسم الجديد خيب بايرن ميونيخ آمال جمهوره. فعلى ملعب أليانز أرينا في ميونيخ خرج الفريق خاسرا في الشوط الأول أمام ضيفه هيرتا برلين. لينجح في التعادل في الشوط الثاني من ركلة جزاء "هدية".

Borussia Dortmund - Bayern München 1:0

الدوري الألماني: بروفة أخيرة لبايرن ودورتموند قبل قمة حسم الصراع 30.03.2019

شهدت انطلاقة الجولة 27 بالدوري الألماني مفاجأة مدوية بسقوط ليفركوزن برباعية أمام هوفنهايم. بينما يحاول دورتموند الفوز اليوم على فولفسبورغ ويسعى بايرن ميونيخ لحصد نقاط لقاء فرايبورغ من أجل مواصلة الزحف نحو درع الدوري.

1. Bundesliga | FC Bayern München - Werder Bremen | Torjubel (1:0)

زوله يؤمن لبايرن الصدارة وأوغسبورغ يكتسح شتوتغارت 20.04.2019

بفضل المدافع نيكلاس زوله عزز بايرن صدارته للبوندسليغا مبتعدا بفارق مريح عن مطارده المباشر دورتموند، بعد فوزه الصعب على ضيفه بريمن. بينما اكتسح أوغسبورغ ضيفه شتوتغارت بسداسية نظيفة، ليبقيه في دائرة الهبوط للدرجة الثانية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

دورتموند يرسل تحذيرا مبكرا في الدوري الألماني

في انطلاق الموسم الجديد.. تعادل مخيب لبايرن مع ضيفه برلين

انتقال كوتينيو المحتمل إلى بايرن.. صفقة مربحة لجميع الأطراف

نيمار قد يبعد كوتينيو عن عملاق أوروبي

سبب جديد وراء جفاء العلاقة بين زيدان وبيل!

ميركاتو دورتموند يهدد قبضة بايرن الحديدية