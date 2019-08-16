دورتموند يرسل تحذيرا مبكرا في الدوري الألماني

استهل بوروسيا دورتموند موسمه في الدوري الألماني لكرة القدم بأفضل طريقة ممكنة، عندما اكتسح ضيفه أوغسبورغ 5-1 السبت (17 آب/ أغسطس 2019) على ملعب "سيغنال إيدونا بارك". وتصدر دورتموند موقتا الترتيب قبل ثلاث مباريات على انتهاء المرحلة الأولى التي شهدت تعثر بايرن ميونيخ، حامل اللقب في آخر سبعة مواسم، على أرضه بتعادله مع هرتا برلين 2-2 مساء الجمعة، في افتتاح البطولة.

ويريد دورتموند استخلاص العبر من الموسم الماضي بعد أن تقدم على الفريق البافاري بفارق تسع نقاط قبل عيد الميلاد، قبل أن يتراجع مستواه بشكل كبير في القسم الثاني لينهي الموسم في المركز الثاني ويحرز بايرن لقبه السابع تواليا في إنجاز غير مسبوق في البوندسليغا.

وصعق أوغسبورغ صاحب الأرض عندما هز فلوريان نيدرلخنر الشباك بعد 30 ثانية فقط لكن دورتموند تعافى سريعا وأدرك الإسباني باكو ألكاسير، هداف الفريق في الموسم الماضي، التعادل في الدقيقة الثالثة.

وزاد دورتموند إيقاع اللعب في الشوط الثاني وأحرز ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق. ومنحه الإنجليزي جيدون سانشو التقدم في الدقيقة 51 ثم صنع اللاعب الشاب هدفين لماركو رويس وألكاسير قبل أن يختتم البديل يوليان برانت الأهداف بتسديدة مباشرة في الدقيقة 82.

لاعبو دورتموند سعداء بالبداية القوية في الموسم الجديد والفوز على أوغسبورغ 5-1

لا تعادلات عصر السبت

وأقيمت عصر السبت أيضا مباريات أخرى ضمن الجولة الأولى من البوندسليغا، حيث فاز فولفسبورغ على كولونيا 2 / 1، وسجل هدفي فولفسبورغ ساسا كيشاريفيتش وزفوتر فيغوريست في الدقيقتين 16 و60، فيما سجل هدف كولونيا سيمون تيرود في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي المباراة الثالثة، فاز فورتونا دوسلدورف على مضيفه فيردر بريمن 3 / 1، وسجل أهداف فورتونا دوسلدورف روين هيننينغز وكينان كرامان وكان أبهان في الدقائق 36 و52 و64، فيما سجل هدف بريمن الوحيد يوهانس إغشتاين في الدقيقة 47.

ماكسيمليان إغشتاين، لاعب بريمن والحسرة على وجه بعد تسجيل دوسلدورف هدفهم الثاني

وفي المباراة الرابعة، فاز باير ليفركوزن على بادربورن 3 / 2، وسجل أهداف ليفركوزن ليون بايلي وكاي هافيرتز وكيفن فولاند في الدقائق العاشرة و19 69، فيما سجل هدفي بادربورن سْفِن ميشيل في الدقيقة 15 و ستريلي مامبا في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وفي المباراة الخامسة، فاز فرايبورغ على ماينز بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لوكاس هولير في الدقيقة 81 وجوناثان شميد في الدقيقة 84 ولوكا فالدشميت في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)