دورتموند يخسر أمام برشلونة ولايبزيغ يتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا

احتفل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بخوض مباراته رقم 700 في مختلف المسابقات مع فريقه برشلونة الإسباني على أفضل وجه، بعدما أحرز هدفا وقام بصناعة هدفين آخرين خلال فوز الفريق الكتالوني 3 / 1 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني مساء الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز إنتر الإيطالي 3 / 1 على مضيفه سلافيا براغ التشيكي.

وحسم برشلونة تأهله لدور الستة عشر للبطولة (ثمن النهائي) التي توج بها خمس مرات، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، ليضمن إنهاء مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة، دون انتظار نتيجة مباراته الأخيرة في المجموعة مع مضيفه إنتر.

وتجمد رصيد دورتموند عند سبع نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على إنتر، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد فيما بقي سلافيا براغ قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين.

ماركو رويس قائد دورتموند وزملاؤه تعرضوا للخسارة على أرضهم 1-3 أمام برشلونة بدوري الأبطال

لايبزيغ يتأهل بصعوبة لثمن النهائي

وحسم فريق لايبزيغ الألماني تأهله الى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادله الأربعاء 2-2 مع ضيفه بنفيكا البرتغالي، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة، التي شهدت خسارة ليون الفرنسي أمام مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي صفر-2.

ونجح الفريق الألماني بالعودة إلى أجواء المباراة بعد تأخره بهدفين، حتى الدقيقة الأخيرة عبر ثنائية بيتزي (20) والبرازيلي كارلوس فينيسيوس (59)، ليسجل هدفين في الدقيقتين 90 من ركلة جزاء و90+6 عن طريق السويدي إيميل فورسبيرغ. ورفع لايبزيغ رصيده الى 10 نقاط مقابل 7 لكل من زينيت وليون.

ليفربول يتعادل ويؤجل التأهل

وسقط ليفربول الإنكليزي حامل اللقب في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه نابولي الإيطالي في منافسات المجموعة الخامسة ليتأجل حسم هوية المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي حتى الجولة الأخيرة. ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط، بفارق نقطة عن نابولي، وثلاث نقاط عن سالزبورغ النمساوي الذي فاز بدوره على مضيفه غنك البلجيكي 4-1.

وفي الجولة السادسة الاخيرة الشهر المقبل، يلعب ليفربول في ضيافة سالزبورغ وتكفيه نقطة التعادل للتأهل، في حين يستضيف نابولي الفريق البلجيكي الذي فقد الأمل حتى ببلوغ الدوري الأوروبي.

ص.ش (أ ف ب، د ب أ)