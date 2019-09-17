 دورتموند يخسر أمام برشلونة ولايبزيغ يتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 27.11.2019

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رياضة

دورتموند يخسر أمام برشلونة ولايبزيغ يتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا

سقط دورتموند الألماني على أرضه أمام العملاق الإسباني برشلونة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. بينما نجح مواطنه لايبزيغ بالصعود لثمن النهائي رغم تعادله، وتعادل أيضا ليفربول ليؤجل حسم المتأهلين عن مجموعته إلى الجولة القادمة.

Champions League - Group F - FC Barcelona v Borussia Dortmund (Reuters/A. Gea)

احتفل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بخوض مباراته رقم 700 في مختلف المسابقات مع فريقه برشلونة الإسباني على أفضل وجه، بعدما أحرز هدفا وقام بصناعة هدفين آخرين خلال فوز الفريق الكتالوني 3 / 1 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني مساء الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز إنتر الإيطالي 3 / 1 على مضيفه سلافيا براغ التشيكي.

وحسم برشلونة تأهله لدور الستة عشر للبطولة (ثمن النهائي) التي توج بها خمس مرات، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، ليضمن إنهاء مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة، دون انتظار نتيجة مباراته الأخيرة في المجموعة مع مضيفه إنتر.

وتجمد رصيد دورتموند عند سبع نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على إنتر، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد فيما بقي سلافيا براغ قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين.

ماركو رويس قائد دورتموند وزملاؤه تعرضوا للخسارة على أرضهم 1-3 أمام برشلونة بدوري الأبطال

ماركو رويس قائد دورتموند وزملاؤه تعرضوا للخسارة على أرضهم 1-3 أمام برشلونة بدوري الأبطال

لايبزيغ يتأهل بصعوبة لثمن النهائي

وحسم فريق لايبزيغ الألماني تأهله الى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادله الأربعاء 2-2 مع ضيفه بنفيكا البرتغالي، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة، التي شهدت خسارة ليون الفرنسي أمام مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي صفر-2.

ونجح الفريق الألماني بالعودة إلى أجواء المباراة بعد تأخره بهدفين، حتى الدقيقة الأخيرة عبر ثنائية بيتزي (20) والبرازيلي كارلوس فينيسيوس (59)، ليسجل هدفين في الدقيقتين 90 من ركلة جزاء و90+6 عن طريق السويدي إيميل فورسبيرغ. ورفع لايبزيغ رصيده الى 10 نقاط مقابل 7 لكل من زينيت وليون.

ليفربول يتعادل ويؤجل التأهل

وسقط ليفربول الإنكليزي حامل اللقب في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه نابولي الإيطالي في منافسات المجموعة الخامسة ليتأجل حسم هوية المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي حتى الجولة الأخيرة. ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط، بفارق نقطة عن نابولي، وثلاث نقاط عن سالزبورغ النمساوي الذي فاز بدوره على مضيفه غنك البلجيكي 4-1.

وفي الجولة السادسة الاخيرة الشهر المقبل، يلعب ليفربول في ضيافة سالزبورغ وتكفيه نقطة التعادل للتأهل، في حين يستضيف نابولي الفريق البلجيكي الذي فقد الأمل حتى ببلوغ الدوري الأوروبي.

ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

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    الألماني تير ستيغن، حارس مرمى برشلونة، تألق في اللقاء هو الآخر، وتصدى لعدة كرات خطرة من لاعبي يوفنتوس. ورغم تلقيه هدفا وحيدا، إلا أن تير ستيغن قدم أداء كبيرا في بلده ألمانيا.

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    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    دخل تشافي إلى أرض الملعب في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، في لفتة رمزية من المدرب لويس انريكي، كي يتيح للنجم الإسباني حمل كأس البطولة، لتكون هذه اللقطة مسك الختام في مسيرة الأسطورة تشافي مع برشلونة. حيث سيغادر اللاعب إلى الدوحة للالتحاق بنادي السد القطري.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    في أول موسم له كمدرب مع الفريق الأول لبرشلونة، نجح لويس انريكي في قيادة النادي إلى مجد محلي وقاري، بعد أن أحرز معه كل الألقاب الممكنة هذا الموسم، ليعوض برشلونة خيبة الموسم الماضي.

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    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    لم يكمل المباراة لآخرها، وخرج في الدقيقة 78، فاسحا المجال لرفيق دربه تشافي، ورغم ذلك اختار الاتحاد الأوروبي أندريس انييستا كأفضل لاعب في المبارة النهائية لدوري أبطال أوروبا لعام 2015.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    وبالمقابل سادت خيبة أمل في معسكر اليوفي. وكان هناك نجم مخضرم يمني النفس بحمل كأس البطولة وهو بهذه السن المتقدمة، والمقصود هو أندريا بيرلو، مهندس هجمات اليوفي. ولكن برشلونة تمكن من فرض رقابة لصيقة عليه، كبلت حركته في أغلب مراحل اللقاء.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    الحزن لم يقتصر على لاعبي يوفنتوس، بل امتد إلى الجماهير الإيطالية. هذا الطفل كان يتابع المباراة في ساحة سان كارلو في مدينة تورينو الإيطالية معقل نادي اليوفي، ولكن النتيجة لم تأت في صالح فريقه.

    الكاتب: ف.ي


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