دورتموند يحرم ناغلسمان من أول تتويج قبل تدريب بايرن

كان يوليان ناغلسمان المدير الفني للايبزيغ يحلم بإحراز أول لقب في مسيرته التدريبية وكذلك للفريق قبل الانتقال لتدريب العملاق البافاري بايرن ميونخ، لكن بوروسيا دورتموند حرمه من تلك الفرصة بعدما تغلب على لايبزيغ 4 / 1 مساء أمس الخميس (13 أيار/مايو 2021) في نهائي كأس ألمانيا، ليكون اللقب الأول لإيدين تيرزيتش المدرب الحالي لدورتموند.
وينتقل ناغلسمان (33 عاماً) لتدريب بايرن ميونخ في الصيف المقبل دون أن يعتلي منصات التتويج خلال مسيرته التدريبية، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أنه واحد من المدربين البارزين.
"لحظة مؤلمة"
ولا يزال ناغلسمان مدرباً للايبزيغ في مباراتيه المتبقيتين بالدوري الألماني (بوندسليغا)، الذي حسم بايرن ميونخ التتويج بلقبه بالفعل، حيث يتفوق في الصدارة بفارق عشر نقاط نقام أمام لايبزيغ صاحب المركز الثاني، وبعدها ينتقل ناغلسمان لتولي المهمة في بايرن ميونخ الذي لا يعترف وجماهيره سوى بالألقاب، وسيحل مكان هانزي فليك الذي قاد بايرن لإحراز سبعة ألقاب خلال 18 شهراً تولى فيها المهمة.
وقال ناغلسمان إن الهزيمة كانت أمراً مؤلماً، وأضاف: " كان الأمر أكثر من مجرد مزعج. إنها لحظة مؤلمة"، وتابع: "أعتقد أن كل شخص يمكنه أن يتخيل أنني لست على ما يرام. لكن الأمر لا يتعلق بشخصي، إنه يتعلق بالنادي الذي أتولى تدريبه".
وقال باستيان شفاينشتايغر النجم السابق لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني، في رسالة إلى ناغلسمان "يجب أن تفوز ببعض الألقاب، وإلا ستصبح الأمور صعبة."
وشكل لايبزيغ نداً قوياً لدورتموند في مباراة أمس، لكنه دفع ثمن أخطاء فردية. فقد أتيحت عدة فرص أمام لايبزيغ للعودة في المباراة بعدما تأخر صفر/3 خلال الشوط الأول لكنه سجل هدفاً واحداً فقط قبل أن يضيف دورتموند الهدف الرابع.
ولم يحقق قرار ناغلسمان بإشراك المهاجمين ألكسندر سورلوت وهوانغ هي تشان النتائج المرجوة، وقد اعترف بذلك من خلال تبديلهما مع نهاية الشوط الأول، وأشرك كريستوفر نكونكو وإميل فورسبيرغ لكن الحظ عاندهما عند تصدي العارضة والقائم لكرتين منهما.
دوتموند أنقذ موسمه
وكانت فرص لايبزيغ في انتزاع لقب البوندسليغا هذا الموسم قد تبددت تماماً إثر هزيمته أمام دورتموند 2 / 3 مطلع هذا الأسبوع، ولا شك في أنه يهدف الآن لكتابة نهاية جيدة لمشواره في الموسم عبر مباراتيه الأخيرتين في الدوري أمام فولفسبورغ صاحب المركز الثالث ويونيون برلين، حيث لا يزال الفريق بإمكانه تحقيق أعلى حصيلة من النقاط خلال موسم واحد في تاريخه.
وأنقذ بوروسيا دورتموند موسمه بإحراز اللقب أمس مستفيداً من ثنائية لكل من إيرلينغ هالاند وجادون سانشو، ويحتل في الدوري المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، وهو ما يشكل نهاية جيدة لمشوار إيدين تيرزيتش في تدريب الفريق.
وكان المدرب المساعد تيرزيتش (38 عاماً) قد تولى مسؤولية الفريق خلفاً للوسيان فافري في أواخر العام الماضي، لكن ماركو روزه سيتولى منصب المدير الفني لدورتموند اعتباراً من الصيف المقبل.
وكان تيرزيتش قد مدد عقده مع النادي الذي يعمل له منذ عام 2010، حيث عمل في اكتشاف المواهب وفي التدريب بقطاع الفئات العمرية، لكنه قد يتحول الآن لتولي منصب المدير الفني لفريق آخر. وقال ماركو رويس قائد فريق دورتموند :"لقد قدم عملاً جيداً منذ البداية، ودائما ما كنا ندعمه."
وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند: "سنتحدث بشأن ما إذا كان إيدين يرغب في تولي مهمة أخرى"، ووصف عمل تيرزيتش بأنه "استثنائي".
لكن فاتسه أشار إلى أن تيرزيتش "يجب أن يتوج أول نصف عام له في التدريب بحسم التأهل لدوري الأبطال" وذلك عبر آخر مباراتين لدورتموند في الدوري هذا الموسم أمام ماينز وباير ليفركوزن. وقال تيرزيتش "أشعر بالكثير من الفخر"، لكنه أشار إلى أن هذا ليس الوقت المناسب للتباحث بشأن مستقبله.
ع.ح./خ.س. (د ب أ، SID)
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
1. غيرد مولر (المفجر): 365 هدفاً
رصيد "المفجر" من الأهداف لا يزال بعيد المنال. بين عامي 1965 و1979 لعب غيرد مولر في الدوري الألماني حصريًا لبايرن ميونيخ. فاز بالبطولة الألمانية أربع مرات، وكان أفضل هداف سبع مرات. في خمسة مواسم سجل أهدافًا أكثر من عدد المباريات التي خاضها. وفي موسم 1971-1972، سجل مولر 40 هدفًا، وهو رقم قياسي حتى الآن.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
2. كلاوس فيشر: 268 هدفاً
خاض كلاوس فيشر 100 مباراة أكثر من مولر في الدوري الألماني، لكنه سجل 97 هدفًا أقل من نجم بايرن. ولذلك فإن فيشر يحتل المرتبة الثانية. وقد سجل فيشر معظم أهدافه بقميص شالكه (182 هدفاً). كما لعب لعدة أندية أخرى هي ميونيخ 1860 وكولونيا وبوخوم. استمرت مسيرة فيشر في الدوري الألماني لمدة 20 عامًا في الفترة من 1968 حتى 1988.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
3. روبرت ليفاندوفسكي: 262 هدفاً
كان النجم البولندي يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد لفترة طويلة، ولكن لأن هذا الانتقال لم يتم، أصبح ليفاندوفسكي الآن "مؤسسة" بذاته في البوندسليغا. وقد سجل منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ 188 هدفًا (حتى 2020/02/20)، بالإضافة إلى 74 هدفًا في المواسم الأربعة التي قضاها قبل ذلك مع بروسيا دورتموند (2010-2014). ومازالت شهية أفضل لاعب في العالم لعام 2020 مفتوحة لتسجيل المزيد من الأهداف.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
4. يوب هاينكس: 220 هدفاً
قبل أن يحتفل هاينكس بنجاح كبير كمدرب، كان أحد أفضل المهاجمين الألمان. وعلى مدار أربعة عشر عامًا لعب في الدوري الألماني مع بروسيا مونشنغلادباخ (1965-1967 و1970-1978) وهانوفر 96 (1967-1970). هاينكس هو الهداف التاريخي لفريق مونشنغلادباخ برصيد 195 هدفًا، فهنا مع "فريق المِهَار" (صغار الخيول) عاش أنجح أوقاته وفاز ببطولة الدوري الألماني أربع مرات.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
5. مانفريد بورغسمولر: 213 هدفاً
بين عامي 1967 و1990، أرهق الموهوب "ماني" بورغسمولر مدافعي الفرق المنافسة بمراوغاته. ولعب في الدوري الألماني في صفوف إيسن ودورتموند ونورنبرغ وبريمن، وهو الهداف التاريخي لدورتموند برصيد 135 هدفًا. بعد مسيرته الكروية، أصبح بورغسمولر لاعبًا بفريق "راين فاير" لكرة القدم الأمريكية لمدة ست سنوات. وتوفي في مايو/ أيار 2019 عن عمر بلغ 69 عامًا.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
6. كلاوديو بيتزارو: 197 هدفاً
جاء البيروفي كلاوديو بيتزارو إلى فيردر بريمن عام 1999، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا. وباستثناء فترة قصيرة في تشيلسي، ظل "بيتزا" وفياً للبوندسليغا منذ ذلك الحين. انتقل مرتين من بريمن إلى بايرن ميونيخ (2001 و2012). وبعد موسم مع كولونيا، انضم اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى فيردر بريمن للمرة الخامسة في عام 2019، حيث انتهت مسيرته في صيف 2020، بعدما سجل في البوندسليغا 197 هدفاً في 490 مباراة.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
7. أولف كيرستن: 181 هدفاً
كان يطلق على أولف كيرستن لقب "دير شفاته" (تعني الأسود)، وكان هدافًا في منتهى الخطورة في فريق دينامو دريسدن في دوري ألمانيا الشرقية السابقة. في عام 1990 انتقل كيرستن إلى "فريق المصنع"، فريق باير ليفركوزن وظل مخلصًا له حتى نهاية مسيرته في 2003. خاض كيرستن مع ليفركوزن في الدوري الألماني 350 مباراة، وفاز بلقب هداف الدوري ثلاث مرات.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
8. شتيفان كونتس: 179 هدفاً
لعب بقميص بوخوم ثم أوردينغن، ثم كايزرسلاوترن، ثم عاد لبوخوم، وفي النهاية ارتدى قميص بيليفيلد. لم يلعب شتيفان كونتس لأندية القمة في الدوري الألماني، ومع ذلك، فاز المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا بلقب هداف الدوري بقميص بوخوم عام 1986. وفي 1994 حصل على لقب الهداف بقميص كايزرسلاوترن. كما احتفل بأكبر نجاحاته مع كايزرسلاوترن، حيث فاز بكأس ألمانيا عام 1990 وبطولة الدوري عام 1991.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
9. ديتر مولر: 177 هدفاً
لا يزال ديتر مولر يحمل رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني حتى اليوم، ففي 17 أغسطس/ آب 1977، سجل ستة من أهداف كولونيا أمام فيردر بريمن، بنتيجة 7-2. وبالإضافة إلى كولونيا، لعب ديتر مولر أيضًا لصالح أوفنباخ وشتوتغارت وزاربروكن في الدوري الألماني. لكن أطول فترة قضاها في كولونيا بين عامي 1977 و1986. خاض مولر 303 مباريات إجمالاً في الدوري الألماني.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
10. كلاوس ألوفس: 177 هدفاً
عندما انتقل كلاوس ألوفس لاعب دوسلدورف إلى نادي كولونيا عام 1981 ليكون خلفًا لديتر مولر، كانت قيمة انتقاله البالغة 2.25 مليون مارك (1.15 مليون يورو) رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني آنذاك. وقد سجل 177 هدفا في البوندسليغا مثل سلفه ديتر مولر، بيد أنه احتاج إلى 121 مباراة أكثر من مولر. وبعد بضع سنوات في فرنسا، لعب ألوفس أيضًا لبريمن في الدوري الألماني. إعداد: أندرياس شتن تسيمونس/ ص.ش