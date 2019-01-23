دورتموند يثير الجدل بين مشجعيه بعد بيع باروكة نجمه

قد يختلف البعض على تسريحة شعر نجم بروسيا دورتموند البلجيكي أكسل فيتسل، لكن الجميع يشيد بمهاراته ودوره في وسط ملعب "أسود ويستفاليا". وكان مظهره محط إعجاب الكثير من مشجعي النادي الألماني منذ بداية مشواره، كما تكشف صحيفة "تاغستسايتونغ" الألمانية.

ومنذ أن انتقل فيتسل الصيف الماضي إلى دورتموند بات المتتبع لمباريات النادي في الدوري الألماني يلحظ بعض المشجعين وهم يضعون الباروكة الإفريقية على رؤوسهم في المدرجات وقميص دورتموند برقم 28. ويبدو أن النادي الألماني تنبه إلى الإعجاب بمظهر فيتسل وحاول أن يجعل منه سبباً لجني المزيد من الأموال.

فمنذ الاثنين الماضي طرح متجر مشجعي النادي "باروكات فيتسل" للبيع تحت عنوان "باروكة يوم المباراة"، حيث يلاحظها المرء في زاوية من زوايا متاجر النادي سوداء ومجعدة الشعر. ولا تكلف هذه الباروكة الإفريقية سوى عشرة يوروهات.

ومن أجل الترويج لها أنتج بروسيا دورتموند فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للنادي، حيث يبدو فيه أكسل فيتسل وهو يقود سيارة في شوارع دورتموند ويرى أن جميع الناس من حوله باتوا يشبهونه على حين غرة.

لكن يبدو أن الفيديو لم ينجح في الوصول إلى الغرض المرجو منه، فقد أثار غضب مشجعي النادي بشدة في وسائل التواصل الاجتماعي. إذ كتب أحدهم معلقاً على تويتر: "الأمر ليس طريفاً ولا مبتكراً. ببساطة، هذا تصرف يبعث على الخجل. آمل أن لا يُباع أي منها"، فيما قال آخر: "لسنا في كرنفال أو حفلة تنكرية. وغرد ثالث: "احذفوا هذا الإعلان من الإنترنت!".

لكن على الجانب الآخر وجد بعض مشجعي النادي أن الفكرة طريفة، فكتب أحدهم على تويتر: "لا تكن جدياً إلى هذه الدرجة في الحياة. يجب أن يكون هناك شيء من المزاح. نحب أكسل فيتسل والكثير معجبون به".

يُذكر أن اللاعب البلجيكي أكسل فيتسل (30 عاماً) انتقل إلى صفوف بروسيا دورتموند الصيف الماضي قادماً من الدوري الصيني، وتألق على الفور بمستويات أثارت إعجاب المراقبين.