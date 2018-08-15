دورتموند يتغلب على بايرن ميونيخ بعيداً عن المستطيل الأخضر

تعتبر كرة القدم من الرياضيات الأكثر شعبية في ألمانيا، فحوالي 45 مليون شخص في بلاد غوته، البالغ عددهم حوالي 82 مليون نسمة، يتابعون كرة القدم. وفي دارسة شاملة أجرتها مؤسسة "ستاتيسيا" Statisia المتخصصة في الإحصائيات، تم استجواب أكثر من ثلاثة آلاف مشجع حول مواضيع مختلفة في عالم كرة القدم.

وأظهرت الإجابات أن فريق دورتموند يحظى بشعبية أكثر من بايرن ميونيخ، صاحب الرقم القياسي في مرات الفوز بالبوندسليغا. فقد اختار 52 في المائة من المستجوبين دورتموند كفريقهم المفضل، في حين لم تتجاوز نسبة الذين اختاروا بايرن ميونيخ 41 في المائة.

وإذا كان دورتموند يتربع على عرش الأندية الألمانية الأكثر عشقاً من طرف الجماهير، فإن الدراسة الجديدة هذه قد خلصت إلى أن جماهير بوروسيا مونشنغلادباخ هي الأكثر وفاء لفريقها بين أندية البوندسليغا. فحوالي 81 في المائة من جماهير مونشنغلادباخ لم يسبق لهم تشجيع فريق آخر غير فريقهم، بخلاف نادي لايبزيغ الذي كان 69 في المائة من مشجعيه يساندون فريقاً آخر قبل أن يغيروا الوجهة نحو لايبزيغ.

متابعة كرة القدم في ألمانيا ليست بالهواية الرخيصة، فالمشجع العادي ينفق 398 يورو سنوياً من أجل كرة القدم، في حين يبلغ معدل الإنفاق السنوي 746 يورو سنوياً، وتشمل تذاكر المباريات ورسوم القنوات المدفوعة والأكل والشرب في الملاعب.

كما أفادت الدراسة أن 18 في المائة من المشجعين يشترون قميصاً جديداً لناديهم كل سنة.

هـ.د