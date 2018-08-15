 دورتموند يتغلب على بايرن ميونيخ بعيداً عن المستطيل الأخضر | عالم الرياضة | DW | 16.08.2018

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عالم الرياضة

دورتموند يتغلب على بايرن ميونيخ بعيداً عن المستطيل الأخضر

أكثر من نصف الألمان يهتمون بكرة القدم، لكن ماهي الأندية الأكثر شعبية في ألمانيا؟ وكم ينفق المشجع الألماني سنوياً من أجل كرة القدم. دراسة جديدة تحاول تقديم الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.

Deutschland Dortmund Südtribüne Borussia Dortmund - AS Monaco (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/J. Fromme)

تعتبر كرة القدم من الرياضيات الأكثر شعبية في ألمانيا، فحوالي 45 مليون شخص في بلاد غوته، البالغ عددهم حوالي 82 مليون نسمة، يتابعون كرة القدم. وفي دارسة شاملة أجرتها مؤسسة "ستاتيسيا" Statisia المتخصصة في الإحصائيات، تم استجواب أكثر من ثلاثة آلاف مشجع حول مواضيع مختلفة في عالم كرة القدم.

وأظهرت الإجابات أن فريق دورتموند يحظى بشعبية أكثر من بايرن ميونيخ، صاحب الرقم القياسي في مرات الفوز بالبوندسليغا. فقد اختار 52 في المائة من المستجوبين دورتموند كفريقهم المفضل، في حين لم تتجاوز نسبة الذين اختاروا بايرن ميونيخ 41 في المائة.

 

مختارات

يشهد الدوري الألماني تراجعا في التشويق والإثارة بسبب هيمنة بايرن على البطولة منذ سنوات. لكن الأمر مشابه أيضا في إيطاليا وإسبانيا، ولذلك بدأ الاتحاد الأوروبي للكرة في مناقشة كيفية مواجهة ذلك عن طريق استخدام نظم أمريكية. (29.03.2017)

تتنافس أندية كرة القدم واللاعبون على كسب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا فيسبوك وتويتر. وأظهرت دراسة تفوق فرانكفورت في ألمانيا وتراجعا غريبا لدورتموند. وبالنسبة للاعبين فإن الأكثر شعبية هما اثنان من الأجانب. (04.01.2018)

وإذا كان دورتموند يتربع على عرش الأندية الألمانية الأكثر عشقاً من طرف الجماهير، فإن الدراسة الجديدة هذه قد خلصت إلى أن جماهير بوروسيا مونشنغلادباخ هي الأكثر وفاء لفريقها بين أندية البوندسليغا. فحوالي 81 في المائة من جماهير مونشنغلادباخ لم يسبق لهم تشجيع فريق آخر غير فريقهم، بخلاف نادي لايبزيغ الذي كان 69 في المائة من مشجعيه يساندون فريقاً آخر قبل أن يغيروا الوجهة نحو لايبزيغ.

متابعة كرة القدم في ألمانيا ليست بالهواية الرخيصة، فالمشجع العادي ينفق 398 يورو سنوياً من أجل كرة القدم، في حين يبلغ معدل الإنفاق السنوي  746 يورو سنوياً، وتشمل تذاكر المباريات ورسوم القنوات المدفوعة والأكل والشرب في الملاعب.

كما أفادت الدراسة أن 18 في المائة من المشجعين يشترون قميصاً جديداً لناديهم كل سنة.

هـ.د

  • BVB Stadion Deutscher Fussball Meister Borussia Dortmund

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الجدار الأصفر

    جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.

  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أكبر الأندية نجاحاً

    بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.

  • USA Tour Bayern München Fans

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    حتى في الولايات المتحدة

    يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.

  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    معك أينما تذهب!

    وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.

  • Fußball Bundesliga 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    التشجيع بطعم الكرنفال

    ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.

  • Fans von Hamburg SV Bundesliga FSV Mainz 05 vs. Hamburger SV

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    مطالب الجماهير

    تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.

  • SV Werder Bremen

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الفوز في ملعبنا

    من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".

  • Vizekusen (Bayer 04 Leverkusen)

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    باير الوصيف

    باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.

  • Bildergalerie Gewalt im Fußball

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عنف الجماهير

    قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.

  • Fans in der Bundesliga Schalke 04

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الأزرق الملكي

    ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.

  • Bundesliga, Eintracht Braunschweig - Hannover 96

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أوفياء رغم النتائج

    نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.

  • Fußball 2. Bundesliga 31. Spieltag 1. FC Köln FSV Mainz 05

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عشق كولونيا

    رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.

    الكاتب: صلاح شرارة


 

مختارات

جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

لكل ناد في ألمانيا مجموعات جماهير تساند الفريق في البطولات المختلفة، تشجع وتحمس اللاعبين وأحيانا تنتقدهم وتستهجن أدائهم وأحيانا تمارس العنف ضدهم وفي هذه الجولة المصورة نتعرف على جوانب من جماهير أهم الأندية الألمانية. (22.08.2014)  

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