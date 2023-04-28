دورتموند يتعثر مجددا ويمنح بايرن فرصة العودة لصدارة الدوري الألماني

تعرضت آمال بروسيا دورتموند في تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لضربة قوية مساء الجمعة (28 أبريل/ نيسان 2023) عقب تعادل محبط 1-1 مع بوخوم المتعثر في قمة مصغرة بوادي الرور في بداية الجولة 30 من البوندسليغا، أي قبل أربع مباريات من نهاية المسابقة.

ويملك دورتموند 61 نقطة، متقدما بنقطتين فقط على بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني الذي سينتزع الصدارة إذا هزم هيرتا برلين متذيل الترتيب بعد غد الأحد.

وبدا دورتموند بعيدا تماما عن المستوى المأمول من فريق ينافس على لقبه الأول بالدوري خلال 11 عاما.

وتأخر دورتموند بعد خمس دقائق بتسديدة مذهلة من أنطوني لوسيلا من خارج منطقة الجزاء. لكن فرحة بوخوم لم تدم أكثر من دقيقتين إذ تعادل كريم أديمي.

لكن الهدف لم يثر حماس دورتموند في بقية اللقاء، وصرخ المدرب إيدن ترزيتش من خارج الخطوط دون جدوى

هـ.د/ص.ش (رويترز)