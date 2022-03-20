دورتموند يتعادل مع كولونيا ويهدر فرصة تشديد الخناق على بايرن

أهدر بوروسيا دورتموند فرصة تشديد الخناق على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ في سباق المنافسة بينهما على لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب تعادله (1/1) مع مضيفه كولونيا، اليوم الأحد (20 مارس/ آذار 2022) في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز بايرليفركوزن على مضيفه فولفسبورغ (2/0)، وتعادل لايبزيغ مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت بدون أهداف. وظل دورتموند في المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف بايرن ميونيخ (المتصدر) قبل 7 مراحل على نهاية الموسم، فيما ارتفع رصيد كولونيا إلى 40 نقطة في المركز السابع. وتقدم دورتموند بهدف مبكر عن طريق ماريوس فولف في الدقيقة الثامنة، لكن سيباستيان أندرسون منح التعادل لكولونيا في الدقيقة 36.

ليفركوزن يستعيد نغمة الانتصارات

بينما استعاد باير ليفركوزن نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، بعدما حقق فوزا متأخرا 2/ صفر على مضيفه فولفسبورغ، في وقت سابق اليوم.

باير ليفركوزن نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين

وتقدم ليفركوزن، الذي تعادل مع بايرن ميونيخ وخسر من كولونيا في المرحلتين الماضيتين للبطولة، إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

وانتظر ليفركوزن حتى الدقيقة 86، ليفتتح التسجيل عن طريق (البديل) باولينيو، قبل أن يعود اللاعب الشاب ويهز الشباك من جديد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

من جانبه، أضاع لايبزيغ نقطتين ثمينتين في صراعه للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت. وتراجع لايبزيغ للمركز الرابع بترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة، بينما ارتفع رصيد فرانكفورت، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، إلى 38 نقطة في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

يذكر أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة، سوف يشاركون في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)