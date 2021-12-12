دورتموند ومانشستر سيتي يعلنان التوصل لاتفاق مبدئي بشأن صفقة إيرلينغ هالاند

بوندسليغا.. خسارة بايرن ودورتموند والصراع يشتد في القاع!

رغم إحراز بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني، إلا أنه هُزم أمام مضيفه ماينتس، كما خسر الوصيف دورتموند أمام بوخوم. ولايزال الصراع مشتداً في القاع للهروب من شبح الهبوط، إذ تتنافس ثلاثة فرق، قبل جولتين من نهاية الموسم.