 دورتموند ومانشستر سيتي يعلنان التوصل لاتفاق مبدئي بشأن صفقة إيرلينغ هالاند | DW الأخبار | DW | 11.05.2022

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دورتموند ومانشستر سيتي يعلنان التوصل لاتفاق مبدئي بشأن صفقة إيرلينغ هالاند

ناديا بوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي يعلنان توصلهما لاتفاق مبدئي بشأن صفقة المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند. وينتقل اللاعب من دورتموند إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو للنادي الألماني.

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