دورتموند ومانشستر سيتي يعلنان التوصل لاتفاق مبدئي بشأن صفقة إيرلينغ هالاند

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ناديا بوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي يعلنان توصلهما لاتفاق مبدئي بشأن صفقة المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند. وينتقل اللاعب من دورتموند إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو للنادي الألماني.
ذكرت تقارير إخبارية أن إرلينغ هالاند نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني أبلغ ناديه بأنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، لينضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي. وتقارير بريطانية تكشف عن الراتب الأسبوعي للنجم النرويجي.
توصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاق لضم المدافع المغربي نصير مزراوي، في صفقة انتقال حر قادما من أياكس الهولندي، حسب مجلة "كيكر". وسيحصل مزراوي الذي لعب 12 مباراة دولية بقميص المنتخب المغربي على عقد يمتد إلى أربعة أعوام.
رغم إحراز بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني، إلا أنه هُزم أمام مضيفه ماينتس، كما خسر الوصيف دورتموند أمام بوخوم. ولايزال الصراع مشتداً في القاع للهروب من شبح الهبوط، إذ تتنافس ثلاثة فرق، قبل جولتين من نهاية الموسم.
يرى إنريك ماسيب مستشار خوان لابورتا رئيس فريق برشلونة الإسباني أن عودة الأسطورة الأرجنتينية للنادي الكتالوني ليست مستحيلة. ماسيب فتح الباب أيضا أمام قدوم هداف بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول