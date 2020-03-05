 دورتموند وليفربول يودعان دوري أبطال أوروبا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.03.2020

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رياضة

دورتموند وليفربول يودعان دوري أبطال أوروبا

ذاد حارس مرمى أتليتكو مدريد عن عرين فريقه ببسالة وفي المقابل أخطا حارس ليفربول؛ لينجح أتليتكو مدريد في إقصاء ليفربول من ثمن نهائي دوري أبطال أورويا. كما وجه المدرب الألماني توماس توخل صفعة لفريقه السابق دورتموند.

صلاح وميلنر وفينالدوم لاعبو ليفربول

صلاح وميلنر وفينالدوم في ذهول بعد خسارتهم على ملعبهم أمام أتليتكو مدريد وخروجهم من دوري أبطال أوروبا

أطاح أتلتيكو مدريد الإسباني بمضيفه ليفربول الإنجليزي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليخرج من البطولة التي توج بها الموسم الماضي، بعدما انتزع منه فوزا مثيرا 3 / 2 بعد التمديد في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء (11 مارس/ آذار 2020) على ملعب آنفيلد، في إياب دور الـ16 للمسابقة.

وكان أتلتيكو فاز 1 / صفر في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعبه الشهر الماضي، ليفوز 4 / 2 على الفريق الإنجليزي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تألق حارس وخطأ حارس حسما النتيجة

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وساهم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو بدور بارز في استمرار فريقه بالبطولة، بعدما تصدى ببسالة لأكثر من هجمة خطرة لليفربول، الذي فرض سيطرته الكاملة على مجريات الوقت الأصلي وأهدر لاعبوه عدة فرص محققة للتسجيل كانت كفيلة بإنهاء اللقاء لصالحه دون خوض الوقت الإضافي.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم ليفربول بهدف نظيف أحرزه الهولندي جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 43، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين وفقا للائحة البطولة.

وخلال الوقت الإضافي، أحرز البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 94. ورد أتلتيكو بهدفين عن طريق لاعبه البديل ماركوس يورينتي، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 97 بعد خطأ من حارس ليفربول الإسباني أدريان. وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثالث. وأطلق البديل الآخر ألفارو موراتا رصاصة الرحمة على ليفربول، عقب تسجيله الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الرابع، ليصعد فريق العاصمة الإسبانية إلى دور الثمانية في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وتأتي تلك الخسارة، ليواصل ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، خاصة وأنها جاءت بعد خسارته الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام واتفورد، ثم خروجه من دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الهزيمة صفر / 2 أمام مضيفه تشيلسي.

توخل يرسل دورتموند خارج البطولة

صعد باريس سان جرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما قلب تخلفه أمام بوروسيا دورتموند الألماني1-2 ذهابا إلى فوز 2-صفر إيابا في العاصمة الفرنسية مساء الأربعاء (11 مارس/ آذار 2020). وسجل البرازيلي نيمار (28) والإسباني خوان برنات (45) الهدفين.

مباراة دورتموند وباريس سان جرمان شهدت توترا بين لاعبي الفريقين

مباراة دورتموند وباريس سان جرمان شهدت توترا بين لاعبي الفريقين وطرد الحكم لاعب دورتموند إمري جان (يسار الصورة)

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها سان جرمان هذا الدور منذ عام 2016 ليكسر عقدة لازمته في المواسم الثلاثة الماضية فشل فيها في تخطي دور ثمن النهائي أمام برشلونة وريال مدريد الاسبانيين ومانشستر يونايتد الانجليزي تواليا.

ويأتي صعوده هذه المرة على حساب دورتموند في ظل قيادة الألماني توماس توخل مدرب دورتموند السابق، الذي ألغى دورتموند تعاقده معه قبل ثلاث سنوات.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Fußball Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Group C - Anfield (picture-alliance/Zuma/A. Yates)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    بداية صعبة

    في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.

  • Fußball UEFA Champions League - Crvena zvezda v Liverpool (picture-alliance/Pixsell/S. Ilic)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    سقوط مفاجئ

    فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

  • Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar (Reuters/B. Tessier)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    ضربة موجعة

    تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Neapel | Tor zum 1:0 (Reuters/J. Super)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل بشق الأنفس

    انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Bayern München (Reuters/P. Noble)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تعادل مفروض

    في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.

  • Fußball | Champions League | Bayern München vs Liverpool Champions League (Reuters/M. Dalder)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    فوز عريض

    أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

  • Champions League FC Porto - Liverpool (Reuters/R. Marchante)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل مستحق

    برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.

  • UEFA Champions League | FC Barcelona vs. FC Liverpool | 3. TOR Barcelona (Reuters/Action Images/J. Sibley)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    خسارة قاسية

    في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.

  • Fussball Champions League l FC Liverpool - FC Barcelona l Jubel bei Trainer Jürgen Klopp, Mohamed Salah und Virgil van Dijk (picture alliance/dpa/P. Byrne)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    "ريمونتادا" تاريخية

    في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

  • UEFA Champions League Finale - Tottenham Hotspur v FC Liverpool - Pokal (Getty Images/M. Hangst)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

توج ليفربول الإنجليزي بلقبه السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على توتنهام 2 - صفر في نهائي إنجليزي خالص للبطولة. طريق "الريدز" إلى مدريد لم يكن أبداً مفروشاً بالورود وكان قريباً للغاية من توديع البطولة. (01.06.2019)  

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