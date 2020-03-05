دورتموند وليفربول يودعان دوري أبطال أوروبا

أطاح أتلتيكو مدريد الإسباني بمضيفه ليفربول الإنجليزي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليخرج من البطولة التي توج بها الموسم الماضي، بعدما انتزع منه فوزا مثيرا 3 / 2 بعد التمديد في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء (11 مارس/ آذار 2020) على ملعب آنفيلد، في إياب دور الـ16 للمسابقة.

وكان أتلتيكو فاز 1 / صفر في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعبه الشهر الماضي، ليفوز 4 / 2 على الفريق الإنجليزي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تألق حارس وخطأ حارس حسما النتيجة

وساهم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو بدور بارز في استمرار فريقه بالبطولة، بعدما تصدى ببسالة لأكثر من هجمة خطرة لليفربول، الذي فرض سيطرته الكاملة على مجريات الوقت الأصلي وأهدر لاعبوه عدة فرص محققة للتسجيل كانت كفيلة بإنهاء اللقاء لصالحه دون خوض الوقت الإضافي.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم ليفربول بهدف نظيف أحرزه الهولندي جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 43، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين وفقا للائحة البطولة.

وخلال الوقت الإضافي، أحرز البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 94. ورد أتلتيكو بهدفين عن طريق لاعبه البديل ماركوس يورينتي، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 97 بعد خطأ من حارس ليفربول الإسباني أدريان. وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثالث. وأطلق البديل الآخر ألفارو موراتا رصاصة الرحمة على ليفربول، عقب تسجيله الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الرابع، ليصعد فريق العاصمة الإسبانية إلى دور الثمانية في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وتأتي تلك الخسارة، ليواصل ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، خاصة وأنها جاءت بعد خسارته الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام واتفورد، ثم خروجه من دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الهزيمة صفر / 2 أمام مضيفه تشيلسي.

توخل يرسل دورتموند خارج البطولة

صعد باريس سان جرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما قلب تخلفه أمام بوروسيا دورتموند الألماني1-2 ذهابا إلى فوز 2-صفر إيابا في العاصمة الفرنسية مساء الأربعاء (11 مارس/ آذار 2020). وسجل البرازيلي نيمار (28) والإسباني خوان برنات (45) الهدفين.

مباراة دورتموند وباريس سان جرمان شهدت توترا بين لاعبي الفريقين وطرد الحكم لاعب دورتموند إمري جان (يسار الصورة)

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها سان جرمان هذا الدور منذ عام 2016 ليكسر عقدة لازمته في المواسم الثلاثة الماضية فشل فيها في تخطي دور ثمن النهائي أمام برشلونة وريال مدريد الاسبانيين ومانشستر يونايتد الانجليزي تواليا.

ويأتي صعوده هذه المرة على حساب دورتموند في ظل قيادة الألماني توماس توخل مدرب دورتموند السابق، الذي ألغى دورتموند تعاقده معه قبل ثلاث سنوات.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)