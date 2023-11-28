دورتموند وبرشلونة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

لحقت أندية بوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين ولاتسيو الايطالي بركب المتأهلين الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بانتصاراتها الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

فاز بوروسيا دورتموند الألماني على مضيفه ميلان الإيطالي 3-1، وبرشلونة الإسباني على ضيفه بورتو البرتغالي 2-1، ولاتسيو الإيطالي على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-0، وأتلتيكو مدريد الإسباني على مضيفه فينورد الهولندي 3-1. وارتفع عدد الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي إلى 10، وهي بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى) وريال مدريد الإسباني (الثالثة) وإنتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني (الرابعة) وأتلتيكو مدريد ولاتسيو (الخامسة)، وبوروسيا دورتموند (السادسة) ومانشستر سيتي الانكليزي حامل اللقب ولايبزيغ الألماني (السابعة) وبرشلونة (الثامنة).

دورتموند يقدم عرضا قويا في ميلانو

بلغ بوروسيا دورتموند ثمن النهائي بفوزه اللافت خارج ملعبه على ميلان 3-1، في حين فشل باريس سان جرمان الفرنسي في حسم البطاقة الثانية بسقوطه في فخ التعادل مع نيوكاسل الانكليزي 1-1 في باريس ضمن منافسات المجموعة السادسة. ورفع دورتموند رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 7 لسان جرمان و6 لنيوكاسل و5 لميلان.

وفي الجولة الأخيرة يحل سان جرمان ضيفا على دورتموند، في حين يستقبل نيوكاسل ميلان.

وعلى ملعب "سان سيرو"، سنحت فرصة ذهبية أمام ميلان لافتتاح التسجيل وتوجيه ضربة معنوية لدورتموند عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء انبرى لها الفرنسي المخضرم اوليفييه جيرو لكن الحارس السويسري غريغور كوبل تصدى لمحاولته ببراعة (6). وبعدها بأربع دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح دورتموند ترجمها بنجاح قائده المخضرم ماركو رويس.

ونجح ميلان في إدراك التعادل عبر جناحه النيجيري صامويل شوكوويزي الذي تلاعب بدفاع دورتموند وأطلق كرة زاحفة بيسراه داخل الشباك (37). بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لدورتموند الذي أضاف هدفين في الشوط الثاني عبر الشاب الانكليزي جيمي بينوي غيتينس (59) وكريم عظيمي (69).

وعلى ملعب "بارك دي برانس"، فشل سان جرمان في الثأر لخسارته الثقيلة أمام نيوكاسل يونايتد ذهابا 1-4 وانتزع تعادلا صعبا 1-1 بفضل ركلة جزاء ترجمها نجمه كيليان مبابي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد أن تقدم الفريق الانكليزي بواسطة المهاجم السويدي ألكسندر ايزاك (24).

برشلونة يحسم المواجهة

كما قلب برشلونة الطاولة على ضيفه بورتو، عندما حول تخلفه بهدف إلى فوز 2-1 على الملعب الأولمبي "لويس كومبانيس" في برشلونة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة. وكان بورتو البادئ بالتسجيل عبر المهاجم البرازيلي بيبي (30)، وأدرك برشلونة التعادل عبر مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو (32)، قبل أن يسجل مواطن الأخير جواو فيليكس هدف الفوز (57).

وحقق برشلونة الأهم كونه كان بحاجة إلى الفوز لحسم بطاقته حيث انفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام بورتو، وشاختار دانييتسك الأوكراني الفائز بصعوبة على ضيفه انتويرب البلجيكي 1-0 في هامبورغ. ويلتقي بورتو مع شاختار في الجولة السادسة الأخيرة في قمة نارية على البطاقة الثانية في 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأنجز كل من لاتسيو وأتلتيكو مدريد المهمة بنجاح بفوز الأول المتأخر على سلتيك 2-صفر، والثاني على مضيفه فينورد 3-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة. وحافظ أتلتيكو مدريد على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، في حين يملك فيينورد 6 نقاط ضمن بها إكمال مشواره في الدوري الأوروبي ذلك لأن رصيد سلتيك بقي عند نقطة واحدة ولم يعد يملك أي أمل باحتلال حتى المركز الثالث.

وعاد مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب من بعيد وانتزع فوزا ثمينا من ضيفه لايبزيغ الألماني 3-2 على ملعب "الاتحاد" في مانشستر ضمن منافسات المجموعة السابعة. وكان الفريقان ضامنين تأهلهما الى ثمن النهائي وكانت المنافسة بينهما على الصدارة التي حسمها حامل اللقب، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة مقابل تسع نقاط لضيفه.

ع.ج.م/ف.ي (ا ف ب، رويترز، د ب ا)