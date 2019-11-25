 دورتموند: إجلاء الآلاف بسبب قنابل تعود للحرب العالمية | عالم المنوعات | DW | 12.01.2020

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منوعات

دورتموند: إجلاء الآلاف بسبب قنابل تعود للحرب العالمية

عطلة نهاية أسبوع غير هادئة في مدينة دورتموند الألمانية، إذ اضطر الآلاف لإخلاء منازلهم للاشتباه في وجود قنابل تعود للحرب العالمية. الشرطة عرضت على المتضررين زيارة حديقة الحيوان مجانا.

Deutschland | Evakuierung in Dortmund | Bombenentschärfung (DW/E. Douglas)

أغلقت السلطات العديد من الشوارع في مركز مدينة دورتموند للاشتباه في وجود قنابل مدفونة تعود للحرب العالمية الثانية

حالة استثنائية تعيشها مدينة دورتموند الألمانية، بسبب اشتباه في وجود أربعة قنابل تعود للحرب العالمية الثانية. أجلت السلطات اليوم الأحد (12 كانون الثاني/يناير 2020) آلاف السكان عن منازلهم، كما تم إغلاق محطة القطارات الرئيسية بشكل جزئي.

وفي حال تأكدت الشكوك، فسيتم إبطال مفعول القنابل خلال اليوم، ووقف العمل تماما بمحطة القطارات الرئيسية وتحويل مسار القطارات التي تمر عبرها. بدأت السلطات بعملية إجلاء السكان في منطقة مزدحمة بمركز المدينة. ووفقا لبيانات السلطات، فإن عملية الإجلاء تشمل نحو 14 ألف شخص.

تقع المناطق التي يشتبه في وجود القنابل بها، بالقرب من اثنين من المستشفيات، حيث تم إجلاء المرضى عنهما ونقلهم إلى مستفيات أخرى، وفقا لتقرير موقع "إن تي في" الإخباري.

أما بالنسبة للمرضى الذين لا تسمح لهم حالتهم بمغادرة المستشفى، فتم نقلهم لأماكن آمنة داخل المبنى نفسه، بإشراف من خبراء المفرقعات، وفقا لتصريحات متحدث باسم المدينة لمحطة "فيه.ديه.إر".

من جانبها عرضت السلطات على السكان الذين اضطروا لمغادرة منازلهم، الذهاب مجانا إلى حديقة الحيوانات أو بعض المتنزهات.

وعبر موقع "تويتر" أعلنت السلطات عن التطورات أولا بأول، وأوضحت أن طائرات مروحية حلقت فوق المدينة للتأكد من إتمام عمليات إخلاء المباني.

قنابل الحرب العالمية..خطر كامن

كانت عمليات الإعداد لمشروع بناء في المدينة، هي التي عززت الشبهات بوجود قنابل تعود لفترة الحرب العالمية الثانية في أربعة مواقع. يذكر أن هناك مئات الآلاف من القنابل تعود للحرب العالمية الثانية ولم تنفجر مدفونة في الأراضي الألمانية. وتكرر عمليات إجلاء سكان في مدن عديدة عند الكشف عن هذه القنابل التي كانت تلقيها الطائرات على المدن الألمانية خلال فترة الحرب. 

ا.ف/ ط.أ

  • Ebertplatz mit Springbrunnen um 1900(kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    ساحة إيبرت الجميلة (Ebertplatz )

    منذ عام 190 كان المرء يتجول في ساحة إيبرت المزدانة بنافورة جميلة تحيط بها بنايات رائعة. واليوم تعكس هذه الساحة كتلة من الخرسانة وتحتها توجد محطة قطار الأنفاق ـ مكان مفضل لبيع المخدرات. وتحاول المدينة منح هذه الساحة حلة جديدة: فمنذ صيف 2018 عادت مياه النافورة للتدفق مجددا.

  • Hohe Straße in Köln um 1900 (kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    شارع التسوق Hohe Straße

    حتى منذ قبل مائة عام كان شارع Hohe مكانا يعج بالحركة. وفي الشارع الذي تصطف فيه محلات ماركات الملابس الكبيرة بجانب محلات الهواتف النقالة، كان الناس في الماضي يتبضعون من داخل المحلات التجارية الأنيقة أو يتناولون الوجبات اللذيذة في المطاعم ويحتسون القهوة. إمكانيات الترفيه كانت متاحة داخل المسارح. واليوم يُعد شارع Hohe إلى جانب كاتدرائية كولونيا أبرز شوارع التسوق الجذابة في ألمانيا.

  • Karnevalsparty um 1920 (kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    كرنفال كولونيا!

    الكرنفال في كولونيا هو ابتكار العصر الجديد. جمعيات الكرنفال الأولى تأسست منذ 1823. فخلال "الأيام الجميلة" كان سكان كولونيا يحتفلون في كل استرخاء على إيقاعات فيلي أوسترمان أو بيتر فيلهلم ميلوفيتش، والد فيلي ميلوفيتش المتوفى في 1999.

  • Die Gebirgsbahn im Kölner Vergnügungspark Luna Park, um 1920 (kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    المرح في لونا بارك

    في شمال كولونيا كانت توجد حديقة "لونا"، متنزه استجمام مع العديد من وسائل الترفيه. فإلى جانب قطار التزحلق أو الدرج المتحرك، كان يوجد قطار جبلي. نشاهد في الصورة منتج أفلام دعاية بصحبة مجموعة من الفتيات. وبعد الرحلة السريعة يبدو أنه وجب الاعتناء بالرجل الضعيف.

  • Alte Kölner Filmschätze | Tanzrevue (kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    جولة عروض راقصة

    في حديقة الاستجمام ـ على الأقل فوق المنصة ـ كان من الممكن الكشف عن الساقين. الجمهور كان يمرح بعروض مضحكة للفتيات. في الأصل قدم هذا الرقص المسرحي من باريس، إلا أنه مع بداية القرن انتشر في جميع أنحاء أوروبا.

  • Victor Bell um 1920 (kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    ترفيه الشعب

    السكان الأصليون للمستعمرات الألمانية في إفريقيا كانوا يثيرون كذاك اعجاب وهكذا تمت الاستعانة بأشخاص كانت مهمتهم عرض حياة "شعوب الأدغال" على زوار حديقة الحيوانات أو حديقة الاستجمام. في الصورة يظهر فيكتور بيل الذي احترف مهنة الترفيه عن زوار حديقة "لونا".

  • Alte Kölner Filmschätze | Stadion um 1930 (kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    تظاهرة رياضية في ملعب مونغيرزدورف (Müngersdorf)

    كولونيا كانت تتطلع لاستضافة الألعاب الأولمبية لعام 1936. عمدة المدينة كونراد أدناور أمر " بإقامة ملعب رياضي كبير: "حديقة الرياضة Müngersdorf" وسط "الحزام الأخضر في المدينة، تم تدشينها في 1923 بحفل رياضي دولي كبير. وجاءت برلين بعدها وأقامت ملعبا رياضيا أكبر وجلبت في النهاية الألعاب الأولمبية لعام 1936 إلى العاصمة.

  • Dampfer fährt durch geöffnete Pontonbrücke (kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    حركة السفن والشحن

    لم يكن الوضع سهلا بالنسبة إلى حركة السفن في نهاية القرن التاسع عشر في كولونيا. تم ربط ضفتي نهر الراين بجسور إسمنتية تم فتحها باستمرار أمام حركة السفن. هنا تمر سفينة بخارية تحت جسر "دويتس". وبعدها بقليل ستمر تحت "جسر الكاتدرائية" لتنتظر في بلدة مولهايم أمام الجسر الإسمنتي المقبل. سلكه فونش/ م أ م


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