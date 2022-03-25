دورات دفاع عن النفس في مدينة لفيف الاوكرانية كآخر خط دفاع عن المدينة

DW تتحقق .. ما هي مبررات بوتين لشن الحرب على أوكرانيا؟

بينما تهاجم قواته أوكرانيا، يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبرير الغزو: يجب على روسيا "الدفاع" عن نفسها، ووقف "الإبادة الجماعية" و "إزاحة النازيين" في أوكرانيا. DW تقصت الحقائق وكشفت أن الكثير من هذه الحجج خاطئة.