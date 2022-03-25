دورات دفاع عن النفس في مدينة لفيف الاوكرانية كآخر خط دفاع عن المدينة

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مواطنون أوكرانيون ينتظمون في دورات تستمر ليوم واحد لتعلم كيفية الدفاع عن أنفسهم، وتعلم استخدام البنادق. إنهم خط الدفاع الأخير. يتدربون في مدينة لفيف. أوليانا تطوعت مع خطيبها وتقول إنها مستعدة للقتال.
تخطّى عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير 2,8 مليون شخص ثلثهم من الأطفال، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، في أكبر عملية نزوح داخل أوروبا منذ عقود.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
بينما تهاجم قواته أوكرانيا، يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبرير الغزو: يجب على روسيا "الدفاع" عن نفسها، ووقف "الإبادة الجماعية" و "إزاحة النازيين" في أوكرانيا. DW تقصت الحقائق وكشفت أن الكثير من هذه الحجج خاطئة.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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