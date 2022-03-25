 دورات دفاع عن النفس في مدينة لفيف الاوكرانية كآخر خط دفاع عن المدينة | DW الأخبار | DW | 27.03.2022

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DW الأخبار

دورات دفاع عن النفس في مدينة لفيف الاوكرانية كآخر خط دفاع عن المدينة

مواطنون أوكرانيون ينتظمون في دورات تستمر ليوم واحد لتعلم كيفية الدفاع عن أنفسهم، وتعلم استخدام البنادق. إنهم خط الدفاع الأخير. يتدربون في مدينة لفيف. أوليانا تطوعت مع خطيبها وتقول إنها مستعدة للقتال.

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