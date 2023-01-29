دودة الأرض منقذة المناخ

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تعمل ديدان الأرض على تحفيز التربة. والقطاع الزراعي يستفيد من ذلك، وكذلك الغابات. فهذه الديدان تضمن للتربة القدرة على تخزين المزيد من الكربون وبالتالي تساعد في مكافحة تغير المناخ.
كشفت دراسة حديثة أن التغير المناخي ضاعف احتمالات حدوث جفاف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية "20 مرة على الأقل"، محذرة من أن حدوث جفاف للتربة كالذي شهدته أوروبا والصين وأمريكا قد يتكرر مرة كل 20 سنة.
هل الزراعة المستدامة ممكنة في أوروبا رغم الضغوط الاقتصادية؟ دفيئات زراعية على نطاق واسع في إسبانيا، وحالات انتحار بين المزارعين في فرنسا، بينما تزدهر الزراعة العضوية والإنتاج عالي التقنية: أوروبا أمام تحولات كبيرة.
تواصل كل من اليونان وإيطاليا وتركيا مكافحة الحرائق، فيما كشفت مسودة تقييم، وضعتها الأمم المتحدة، أن منطقة المتوسط تعد "مركز التغيّر المناخي"، إذ ستشهد موجات حر غير مسبوقة وجفاف وحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
يعد المغرب ثالث منتج للفوسفات في العالم إذ يختزن 75 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الفوسفات المهم في صناعة الأسمدة. وتساعد صادراته من الأسمدة في تخفيف أزمة الغذاء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
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