 دودة الأرض منقذة المناخ | المستقبل الآن | DW | 05.02.2023

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المستقبل الآن

دودة الأرض منقذة المناخ

تعمل ديدان الأرض على تحفيز التربة. والقطاع الزراعي يستفيد من ذلك، وكذلك الغابات. فهذه الديدان تضمن للتربة القدرة على تخزين المزيد من الكربون وبالتالي تساعد في مكافحة تغير المناخ.

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