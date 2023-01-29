دودة الأرض منقذة المناخ

دراسة: التغير المناخي زاد من احتمال حدوث الجفاف 20 ضعفًا

كشفت دراسة حديثة أن التغير المناخي ضاعف احتمالات حدوث جفاف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية "20 مرة على الأقل"، محذرة من أن حدوث جفاف للتربة كالذي شهدته أوروبا والصين وأمريكا قد يتكرر مرة كل 20 سنة.