دواين جونسون يتصدر قائمة فوربس للنجوم الأعلى أجراً

تصدر الممثل الأمريكي دوين جونسون، المصارع السابق الذي كان يلقب بـ "ذا روك" قائمة مجلة فوربس للممثلين الأعلى دخلا في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي. وقالت المجلة إن المصارع السابق جونسون حصل على 89,4 مليون دولار في الفترة من حزيران/يونيو 2018 إلى حزيران/يونيو 2019 .
ويشار إلى أن جونسون تزوج مؤخراً من صديقته لورين هاشيان في هاواي. وأضافت المجلة أن جونسون حصل على مبلغ 23,5 مليون دولار من أجل القيام ببطولة فيلمه المقبل جومانجي: ذا نيكست ليفيل.
ويتضمن ذلك راتبه ونسبته من أرباح أفلامه بالإضافة إلى 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله (بالرز) الذي تنتجه شبكة (إتش.بي.أو) بالإضافة إلى أرباح من تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة أندر أرمر. ويذكر أن جونسون بدأ مسيرته الفنية عام 2001 من خلال ظهوره في فيلم " ذا مامي ريترنز".
وجاء في المركز الثاني والثالث كل من كريس كريس هيمسوورث، وروبرت داوني جونيور. فقد حقق كريس دخلا يقدر بـ 76,4 مليون دولار، يليه روبرت بـ 66 مليون دولار.
وشملت القائمة أيضاً كل من الممثل الهندي اكشاي كومار في المرتبة الرابعة يليه جاكي شان ثم برادلي كوبر في المركز السادس.
ر.ض/ع.ش
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نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس
باميلا أندرسون
تبدو دائماً حياة الأغنياء والمشاهير مترفة وباذخة، لكن حتى هؤلاء قد تصادفهم مشاكل مالية تؤدي إلى إفلاسهم. باميلا أندرسون، نجمة مسلسل "باي واتش" أعلنت إفلاسها عام 2009، حسب موقع "ذا راب" الأمريكي لأخبار المشاهير. وقد دفعها عشقها لعمليات التجميل وتجديد منزلها بشكل مستمر، وعدم تسديد الضرائب، لبيع هذا المنزل الذي يبلغ ثمنه 7.75 مليون دولار.
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نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس
بيرت رينولدز
أحد أبرز نجوم السينما الأمريكية في السبعينيات، توفي في عام 2018، وحقق شهرة كبيرة عن دوره في فيلم Deliverance. أصبح أسطورة في هوليوود بعد أدوار ناجحة في أفلام سموكي وبانديت وغيرها. واجه رينولدز عدة أزمات خسر فيها الكثير من ثروته، على رأسها تسديد نفقات طلاقه من الممثلة الأمريكية لوني أندرسون. في عام 2011، هددت إحدى شركات العقارات رينولدز بالحجز على منزله بسبب ديونه التي بلغت 1.2 مليون دولار.
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نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس
مايك تايسون
على الرغم من ثروته التي بلغت ما يقرب من 400 مليون دولار جمعها على مدى 20 عاما، إلا أن أسطورة الملاكمة الأمريكي، مايك تايسون خسرها بالكامل. وذكر موقع بيزنيس إنسايدر الأمريكي، أن تايسون أعلن إفلاسه في عام 2003، بعد أن أهدر ثروته على حياته الباذخة. كان تايسون مولعاً بالنمور البنغالية لدرجة أنه اشترى عددا كبيرا منها. يقدر ثمن الواحد منها بـ 140 ألف دولار، حسب الموقع الإخباري.
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نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس
نيكولاس كيج
بلغت ثروته أكثر من 150 مليون دولار، لكنه أشهر إفلاسه بعد أن وصلت ديونه عن ضرائب متأخرة إلى ما يقرب من 6.5 مليون دولار، يسددها الآن ببيع معظم ممتلكاته. كان كيج يمتلك أسطولا يضم 50 سيارة رياضية وجمجمة ديناصور يبلغ عمرها 65 مليون عام، ويختان وثلاث قلاع أثرية تقدر بملايين الدولارات. كما اشترى كيج قبل إفلاسه جزيرتين في البهاما، و15 قصراً في أماكن متفرقة حول العالم، حسب موقع هوليوود ريبورتر.
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نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس
كيم باسينجر
أعلنت الممثلة الأمريكية إفلاسها في عام 1993 بعد خسارتها دعوى قضائية بقيمة 8.1 مليون دولار لشركة Main Line Pictures للتخلي عن فيلم Boxing Helena. كما اضطرت إلى بيع استثماراتها التي بلغت 20 مليون دولار، أنفقتها في بلدة براسيلتون بولاية جورجيا الأمريكية، كما ورد بالموقع الأمريكي المتخصص في أخبار المشاهير.
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نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس
"فيفتي سنت"
مغني الراب الشهير واجه أول مشكلة مادية في عام 2008 بعد خسارته لأسهم في البورصة. وأوضح موقع بيزنس إنسايدر، أنه في عام 2015 تراكمت ديونه لتصل إلى 32.5 مليون دولار بسبب دعاوى قضائية ونفقات لزوجته السابقة، فأعلن إفلاسه عام 2016. لكنه اكتشف حصوله على عملات بيتكوين تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، عن مبيعات منسية لأحد ألبوماته الغنائية! تبلغ قيمة هذا المبلغ من البيتكوين حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين دولار.
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نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس
ليندساي لوهان
تعرضت الممثلة الشهيرة للعديد من المشاكل النفسية والمالية مما أدى إلى تدهور أوضاعها. دخلت لوهان السجن والعديد من مراكز إعادة التأهيل لعلاج الإدمان، وتراكمت ديونها ووصلت ضرائبها إلى 233 ألف دولار. اضطرت لقبول 100 ألف دولار من الممثل شارلي شين لسداد بعض الديون. ووفقا لما ورد بموقع هوليوود ريبورت، فالممثلة الأمريكية حصلت على مليون دولار مؤخراً بعد عملها في مجال الإعلانات. سارة إبراهيم
الكاتب: سارة إبراهيم