دواين جونسون يتصدر قائمة فوربس للنجوم الأعلى أجراً

تصدر الممثل الأمريكي دوين جونسون، المصارع السابق الذي كان يلقب بـ "ذا روك" قائمة مجلة فوربس للممثلين الأعلى دخلا في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي. وقالت المجلة إن المصارع السابق جونسون حصل على 89,4 مليون دولار في الفترة من حزيران/يونيو 2018 إلى حزيران/يونيو 2019 .

ويشار إلى أن جونسون تزوج مؤخراً من صديقته لورين هاشيان في هاواي. وأضافت المجلة أن جونسون حصل على مبلغ 23,5 مليون دولار من أجل القيام ببطولة فيلمه المقبل جومانجي: ذا نيكست ليفيل.

ويتضمن ذلك راتبه ونسبته من أرباح أفلامه بالإضافة إلى 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله (بالرز) الذي تنتجه شبكة (إتش.بي.أو) بالإضافة إلى أرباح من تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة أندر أرمر. ويذكر أن جونسون بدأ مسيرته الفنية عام 2001 من خلال ظهوره في فيلم " ذا مامي ريترنز".

وجاء في المركز الثاني والثالث كل من كريس كريس هيمسوورث، وروبرت داوني جونيور. فقد حقق كريس دخلا يقدر بـ 76,4 مليون دولار، يليه روبرت بـ 66 مليون دولار.

وشملت القائمة أيضاً كل من الممثل الهندي اكشاي كومار في المرتبة الرابعة يليه جاكي شان ثم برادلي كوبر في المركز السادس.

ر.ض/ع.ش