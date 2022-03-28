 دواء من حليب الماعز | المستقبل الآن | DW | 29.03.2022

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المستقبل الآن

دواء من حليب الماعز

تعديل جينات الكائنات الحية بحيث تنتج مواد طبية - أمر أصبح طبيعيا. لإنتاج الإنسولين مثلاً لمرضى السكر من خلال بكتيريا. لكن الماعز أثارت اهتمام الباحثين لقدرتها على إنتاج مادة تمنع تجلط الدم.

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