دواء من حليب الماعز

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تعديل جينات الكائنات الحية بحيث تنتج مواد طبية - أمر أصبح طبيعيا. لإنتاج الإنسولين مثلاً لمرضى السكر من خلال بكتيريا. لكن الماعز أثارت اهتمام الباحثين لقدرتها على إنتاج مادة تمنع تجلط الدم.
ذكرت نتائج دراسة ألمانية سويسرية مشتركة أن الفلورا المعوية التي تعيش في أمعاء الإنسان لها تأثير كبير على أسلوب النوم وعدد ساعاته عند الرضع كما عند الكبار، وهو ما قد يشرح أسباب مشاكل النوم عند البشر وطرق علاجها.
هل تغير فرشاة أسنانك بعد الإصابة بالمرض؟ كم مرة تغسل المناشف الخاصة بك وتبدل ملابسك الداخلية؟ هناك الكثير من الأشياء التي نستخدمها يومياً وتتطلب استبدالها بانتظام، تعرف عليها!
نجح باحثون من جامعة ميونيخ التقنية في زراعة بكتيريا خاصة بطريقة غير مكلفة وصديقة للبيئة من أجل استخدامها في ترميم الهياكل الخرسانية. كيف ذلك؟
لا تستطيع أغلب الكائنات الحية النجاة بدون غذاء لوقت طويل. لكن في اكتشاف مذهل استطاع علماء يابانيون إعادة إحياء ميكروبات عمرها ملايين السنين. فما هي أهمية هذا الاكتشاف؟
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