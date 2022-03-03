دواء ضد الإرهاق المزمن

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أسوء أعراض متلازمة ما بعد كوفيد هو الإرهاق المزمن. وهو إحساس دائم بالتعب الشديد والإرهاق. يعرف الطب هذا المرض منذ 100 عام، ومع ذلك، لا يوجد له علاج حتى الآن. ولكن هناك مادة تم تطويرها ضد ضعف القلب قد تساعد المصابين بهذا المرض.
يهدد انتشار المعلومات المزيفة وأحيانا الدراسات المتناقضة الجهود العالمية لإيجاد أفضل السبل لمواجهة جائحة كورونا. ومن تداعيات ذلك ارتفاع نسبة المشككين في التلقيح ضد الفيروس، كما الجدل الذي رافق عددا من الدراسات العلمية.
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