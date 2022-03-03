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دواء ضد الإرهاق المزمن

أسوء أعراض متلازمة ما بعد كوفيد هو الإرهاق المزمن. وهو إحساس دائم بالتعب الشديد والإرهاق. يعرف الطب هذا المرض منذ 100 عام، ومع ذلك، لا يوجد له علاج حتى الآن. ولكن هناك مادة تم تطويرها ضد ضعف القلب قد تساعد المصابين بهذا المرض.