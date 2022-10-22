 دمى غامضة تبدو حية | واحة الثقافة | DW | 29.10.2022

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واحة الثقافة

دمى غامضة تبدو حية

الفنانة البولندية مونيكا موستوفيك تصمم دمى يابانية تبدو حقيقية. الجمال الخفي لأعمالها يبدو مرعبا ومدهشا في آن واحد.

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Er ist ein Meister der eindringlichen Porträts. Walter Schels Bilder lassen uns in Seelen blicken. Rechte: Übernahme BR Capriccio, Verwendung im Rahmen der Berichterstattung über aktuelle Ausstellung/ innerhalb der Sendung Kultur.21 vom 29.10.2022 und WDH

نظرة إلى ما بداخل الروح: صور فالتر شيلس الفوتوغرافية 29.10.2022

Dracula fans celebrate the 125th anniversary of the novel Teaser: The Irish writer Bram Stoker published his novel Dracula 125 years ago, on May 26, 1897. He got his inspiration from the town Whitby on England's northeast coast. Whitby has become a place of pilgrimage for horror genre fans. @DW Credit to: Meike Krüger / DW

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