دمى غامضة تبدو حية

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الفنانة البولندية مونيكا موستوفيك تصمم دمى يابانية تبدو حقيقية. الجمال الخفي لأعمالها يبدو مرعبا ومدهشا في آن واحد.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما لمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال ومن بينها الأخبار الزائفة والإشاعات. المرسوم أثار مخاوف الصحافيين من استخدامه كمطية لفرض قيود على حرية التعبير وملاحقة المعارضين.
تَحَول الوضع الصحي في الهند إلى كابوس ينشر الرعب والخوف في بقية أنحاء العالم، فقد تجاوزت بلاد غاندي حاجز العشرين مليون إصابة بفيروس كورونا، فيما ازداد عدد الوفيات بشكل قياسي. وضع تتابعه ألمانيا باهتمام بالغ.
تواصلت عملية الإجلاء البطيئة لمدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، على أن تتواصل السبت. والرئيس الأوكراني يقول إن المدينة دمرت بالكامل لكنها لن تستسلم. وعملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف.
بعد ست سنوات على اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس وضاحيتها، يفتح القضاء الفرنسي الأربعاء المقبل، في محاكمة تاريخية على مدى تسعة أشهر ملف المجزرة التي أوقعت 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.
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