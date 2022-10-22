دمى غامضة تبدو حية

اعتداءات باريس ـ الفرنسيون على موعد مع محاكمة تاريخية

بعد ست سنوات على اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس وضاحيتها، يفتح القضاء الفرنسي الأربعاء المقبل، في محاكمة تاريخية على مدى تسعة أشهر ملف المجزرة التي أوقعت 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.