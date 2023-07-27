دمشق: قتلى وجرحى جراء انفجار قرب مقر فصيل موال لإيران

قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح الخميس (27 يوليو/ حزيران 2023) جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن وزارة الداخلية.

وقالت مصادر محلية في مدينة السيدة زينب إن التفجير وقع في شارع كوع السودان قرب أحد المقرات الأمنية التابعة لفصيل أبو فضل العباس الموالي لإيران وإن عبوة ناسفة انفجرت في خزان الوقود الخاص بسيارة ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".

وشهدت مدينة السيدة زينب التي تسيطر عليها فصائل إيرانية وعراقية العديد من التفجيرات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. وتحمل المنطقة اسم مقام السيدة زينب الذي يحظى بأهمية دينية لدى الطائفة الشيعية التي تحيي هذه الأيام ذكرى عاشوراء.

وأوردت وزارة الداخلية السورية أن ما وصفته "التفجير الارهابي" وقع جراء "انفجار دراجة نارية بالقرب من مركبة تاكسي عمومي"، مشيرة إلى أن "التحقيقات ما زالت مستمرة". وارتفعت حصيلة القتلى تدريجاً.

وحسب وزارة الداخلية السورية فإن حصيلة قتلى التفجير ارتفعت إلى ستة أشخاص، بعدما كانت وزارة الصحة أعلنت أن "انفجار العبوة الناسفة (...) أسفر عن خمس ضحايا". وأسفر الانفجار أيضاً عن إصابة أكثر من 20 شخصاً آخرين بجروح.

وأورد التلفزيون الرسمي السوري في وقت سابق أن الانفجار ناجم عن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة أجرة". وأظهرت صور نشرها الاعلام الرسمي السوري سيارة وقد احترقت تماماً، فيما انهمك أحد الأشخاص برشها بالمياه لتبريدها.

وتزامن الانفجار مع إحياء المسلمين الشيعة لعاشوراء، ذكرى مقتل الإمام الحسين، حفيد النبي محمد وشقيق السيدة زينب، في معركة كربلاء في العام 680 على يد جنود الخليفة الأموي يزيد بن معاوية، والتي تستمر عشرة أيام وتنتهي السبت.

خلال الأيام الماضية، شددت القوى الأمنية إجراءاتها في منطقة السيدة زينب بالتزامن مع مجالس العزاء التي تواكب إحياء ذكرى عاشوراء لدى الطائفة الشيعية. ويتردد على المنطقة بشكل رئيسي الزوار الشيعة من إيران والعراق ولبنان ودول أخرى.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)