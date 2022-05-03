 دمشق تندد بمشروع تركي لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلدهم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

دمشق تندد بمشروع تركي لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلدهم

تدعم تركيا "مناطق آمنة" بسوريا لإبعاد الميليشيات الكردية ونقل لاجئين سوريين في تركيا إليها. وبعد إعلان أردوغان عن التحضير لعودة مليون لاجئ إلى شمال غرب سوريا، وصفت دمشق الأمر بـ"ألاعيب" ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها.

النظام السوري يصف تحضير تركيا لعودة مليون لاجئ لشمال غرب سوريا بـألاعيب ضد وحدة الأراضي السورية.

النظام السوري يصف تحضير تركيا لعودة مليون لاجئ لشمال غرب سوريا بـ"ألاعيب" ضد وحدة الأراضي السورية.

أعلنت سوريا اليوم الجمعة (20 مايو/ أيار 2020) "رفضها" تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عودة مليون لاجئ سوري إلى "مناطق آمنة" على الحدود بين البلدين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

مختارات

يعقد في العاصمة دمشق مؤتمر دولي يبحث قضية عودة اللاجئين السوريين بمشاركة روسيا ودول صديقة لنظام الأسد، بينما يقاطعه الاتحاد الأوروبي، الذي يستقبل أعضائه مئات آلاف السوريين، وتحضره الأمم المتحدة بصفة "مراقب".

أثارت دعوة الرئيس السوري بشار الأسد السوريين إلى العودة للوطن، ردود فعل داخلية وخارجية متباينة، وتفاعل كثيرون مع الدعوة المنبثقة عن مؤتمر دمشق حول عودة اللاجئين. فكيف ينظر اللاجئون السوريون في ألمانيا لدعوتهم إلى العودة؟

وتستضيف تركيا نحو 3,6 ملايين لاجئ سوري ويدعو عدد من أحزاب المعارضة التركية باستمرار إلى إعادتهم قسرا إلى سوريا، وهو ما يعارضه أردوغان.

وكان الرئيس التركي قد أعلن مطلع مايو/ أيار أنه يحضّر لـ"عودة مليون" سوري إلى بلدهم على أساس طوعي. ويريد أن يواصل بدعم دولي تمويل إنشاء مساكن وبنى تحتية في شمال غرب سوريا، آخر منطقة معارضة لا تزال خارج سيطرة دمشق وتنشر أنقرة قوات فيها.

وتدعم تركيا تلك "المناطق الآمنة" من أجل إبعاد الميليشيات الكردية عن حدودها ونقل لاجئين سوريين في تركيا إليها، والسماح لمعارضي النظام السوري بالعثور على ملاذ بدون دخولهم الأراضي التركية.

ونقلت وكالة "سانا" بيانا لوزارة الخارجية السورية قالت فيه "بعد التصريحات الرخيصة التي أدلى بها رئيس النظام التركي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سورية تتكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها".

منذ عام 2016 وبدء العمليات العسكرية التركية في سوريا، عاد نحو 500 ألف سوري إلى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها، بحسب أردوغان.

وأضافت الخارجية السورية أن "إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف إطلاقاً إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا بل الهدف الأساسي هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تسمى بالمنطقة الآمنة المزعومة وتساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري".

يذكر أنه تم وضع الحجر الأساس لآلاف من المنازل وبنى تحتية أساسية لاستقبال اللاجئين السوريين في 3 مايو/ أيار في منطقة سرمدا بحضور وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الذي أكد أن 100 ألف منزل على الأقل ستكون جاهزة بحلول نهاية العام.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 22:26

خطة أردوغان لإعادة مليون لاجئ سوري.. التفاصيل وفرص النجاح

مواضيع ذات صلة

Turkey reels under highest inflation in decades Teaser: Turkey's President Erdogan can't get inflation under control. Prices are rising rapidly, people are desperate. @DW TAGS: Turkey, inflation, price hikes, economy, Recep Tayyip Erdogan DigiVN: All Eigendreh except 01:32 – 01:37: AFP photo 01:37 – 01:42: Reuters photo from: Julia Hahn Q WI INFLATION

تركيا تحضّر لعودة مليون لاجئ سوري إلى بلدهم على أساس طوعي 03.05.2022

تعتزم تركيا توسيع برنامجها الخاص بمساعدة السوريين على العودة إلى وطنهم، في ظل وجود مشاعر أكثر عدائية تجاه اللاجئين في البلاد. وأعلن الرئيس التركي أردوغان أن بلاده "تستعد لعودة مليون" لاجئ سوري على أساس طوعي.

Flagge der NATO sowie von Schweden und Finnland Flagge der NATO sowie von Schweden und Finnland, 29.04.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf einer Flagge der NATO liegen die Flaggen von Finnland und Schweden. *** Flag of NATO as well as Sweden and Finland Flag of NATO as well as Sweden and Finland, 29 04 2021, Borkwalde, Brandenburg, On a flag of NATO are the flags of Finland and Sweden

رغم معارضة تركيا.. فنلندا والسويد تقدمان طلب الانضمام للناتو 18.05.2022

بدفع من الغزو الروسي لأوكرانيا، خطت فنلندا والسويد أحد أهم التغييرات في الهيكل الأمني لأوروبا وتخلتا عن حيادهما العسكري وتقدمتا رسميا بطلب للانضمام لحلف الناتو. خطوة وصفها ستولتنبرغ بـ"لحظة تاريخية يجب أن نغتنمها".

Ein Mann hält bei einer Mahnwache des PEN-Zentrums für den türkischen Verleger und Kulturmäzen Osman Kavala vor der Türkischen Botschaft ein Bild von Kavala. Kavala wurde Ende 2017 in der Türkei verhaftet.

قضية كافالا.. هل تقطع "شعرة معاوية" بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟ 25.10.2021

يقبع المعارض التركي عثمان كافالا منذ عام 2017 في السجن دون إدانة. قضيته حركت سفراء عشر دول غربية، بينها ألمانيا والولايات المتحدة، طالبوا السلطات التركية بإطلاق سراحه في مبادرة أثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.