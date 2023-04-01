 دمشق تعلن عن سقوط قتلين في غارات "إسرائيلية" جديدة على سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.04.2023

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دمشق تعلن عن سقوط قتلين في غارات "إسرائيلية" جديدة على سوريا

أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلا عن مصدر عسكري أن هجمات صاروخية "إسرائيلية" استهدفت محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية، ما أدى إلى مقتل مدنيين و"بعض الخسائر المادية". وكالعادة لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه الاتهامات.

صورة أرشيفية لهجمات صاروخية في ريف دمشق نسبت للجيش الإسرائيلي (اكتوبر 20212)

صورة أرشيفية لهجمات صاروخية في ريف دمشق نسبت للجيش الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه، أن غارات "إسرائيلية" استهدفت اليوم الثلاثاء (الرابع من أبريل/ نيسان 2023)، محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، وفق المصدر.

وتابعت الوكالة أن الهجمات الصاروخية كانت متجهة نحو الجولان، فيما أصاب صاروخ نقطة رادار تل الصحن التابعة لقوات النظام شرقي قرية لهويا بريف السويداء، كما سقط صاروخ آخر "في معمل للزجاج بمنطقة الكسوة بريف دمشق"، ما أدى إلى مقتل شخصين. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا قد أفادت في وقت سابق عن دوي انفجار في محيط دمشق.

إلى ذلك، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الدفاعات الجوية السورية "تمكنت من إسقاط صاروخين على الأقل".

وأفاد المرصد، المقرب من المعارضة السورية والذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، عن حصيلة القتلى نفسها، كما أضاف مديره رامي عبد الرحمن أن "هناك قتلى بين المقاتلين الموالين لإيران لكن العدد غير معروف". وذكر المرصد أن "إسرائيل أطلقت رشقات من الصواريخ استهدفت مناطق عسكرية للميليشيات الإيرانية، ومراكز الدفاع الجوي التابع للنظام في مناطق عدة".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على ذلك. 

وقبل يومين قُتل مسلحان من الجماعات الموالية لإيران بالقرب من مدينة حمص غرب البلاد، وفقاً لما أفاد به المرصد، في حين أفادت وكالة سانا عن جرح خمسة جنود سوريين، في غارات نُسبت لإسرائيل. 

وحسب مصادر سورية شنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة، لكن نادرًا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل التصدّي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

و.ب/ع.ج.م

 

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