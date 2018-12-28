 دمشق تعلن انسحاب 400 مقاتل كردي من منطقة منبج | أخبار | DW | 02.01.2019

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أخبار

دمشق تعلن انسحاب 400 مقاتل كردي من منطقة منبج

أعلنت دمشق انسحاب حوالى 400 مقاتل كردي من منطقة منبج، بعد أيام على انتشار قواتها هناك تلبية لدعوة المقاتلين الأكراد في مواجهة تهديدات تركيا بشن هجوم محتمل ضدهم. الطرف الكردي لم يؤكد هذه المعلومات بعد.

Syrische Demokratische Armee SDF Syrien Mabij (Reuters/R. Said)

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في منبج، أرشيف

قالت وزارة الدفاع السورية اليوم الأربعاء (الثاني من يناير / كانون الثاني 2019) إن قافلة من المقاتلين الأكراد انسحبت من منطقة منبج في شمال سوريا، بالقرب من أراض تسيطر عليها تركيا. وتشغل البلدة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود التركية موقعا حساسا على خريطة الصراع السوري، إذ أنها قريبة من ملتقى مناطق نفوذ كل من روسيا وتركيا و- حتى الآن- الولايات المتحدة.

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قالت تركيا إنها عازمة على العبور إلى شرق الفرات في أسرع وقت ممكن. في الأثناء تحدثت فصائل معارضة مدعومة من أنقرة أنها بدأت بعملية قصف منبج استعدادا لانطلاق المعركة، فيما أرسلت دمشق تعزيزات عسكرية إلى خطوط المواجهة. (25.12.2018)

الجيش السوري يعلن عن دخوله مدينة منبج لحماية الأكراد من هجوم تركي محتمل. والجيش الأمريكي ينفي ذلك، بينما أنقرة تستنفر وتتوعد بمطاردة الوحدات الكردية. فهل نحن أمام مواجهة عسكرية أم تفاهمات جديدة في الشمال السوري؟ (28.12.2018)

وقالت الوزارة في بيان إن "المعلومات تفيد بأن ما يقارب من 400 مقاتل كردي غادروا منبج حتى الآن". وعرضت الوزارة لقطات فيديو لعشرات العربات تسير على طريق غير ممهد وتحمل مقاتلين مسلحين بعضهم يلوح بعلم "وحدات حماية الشعب" الكردية وشريكتها "وحدات حماية المرأة".

و"وحدات حماية الشعب" هي العضو الأقوى في تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" الذي دعمته الولايات المتحدة في حملة على تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش"، وساعدته على السيطرة على مساحات كبيرة من شمال وشرق سوريا.

وخشية هجوم تهدد تركيا بتنفيذه بعد انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، طلب المقاتلون الأكراد من النظام السوري نشر قواته في المنطقة حول منبج.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من وحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية بشأن الانسحاب أو عدد المقاتلين الذين قد يبقون في منبج. كما لم تعلق الحكومة التركية على هذه المعلومات حتى ساعة إعداد هذا الخبر. كذلك لم يتم التأكد من صحتها من مصادر مستقلة.

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" منظمة إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني المسلح المحظور في تركيا. ونفذت تركيا عمليات داخل سوريا دعما لمسلحين من المعارضة السورية لطرد الوحدات من الحدود. وطالبت أنقرة مرارا بانسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من المنطقة إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات.

ي.ب/ أ.ح (رويترز، ا ف ب)

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