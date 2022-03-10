دمج المقاتلين في الحياة المهنية في ليبيا عبر مشروع سوبر نوفا

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تقوم مبادرة "سوبر نوفا" بتدريب مئتي مقاتل سابق من الزنتان ومصراتة. وتقدم المبادرة كذلك تدريبا للنساء اللواتي فقدن معيلهن بهدف المساعدة على دخول الحياة المهنية.
أمام مؤتمر ليبيا الثاني في برلين مهمة أولى تتمثل في مساعدة الليبيين على تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الجاري. لكن المؤتمر تواجهه قضية شائكة هي إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، والخيارات إزاءها صعبة للغاية.
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