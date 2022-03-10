 دمج المقاتلين في الحياة المهنية في ليبيا عبر مشروع سوبر نوفا | DW الأخبار | DW | 11.03.2022

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دمج المقاتلين في الحياة المهنية في ليبيا عبر مشروع سوبر نوفا

تقوم مبادرة "سوبر نوفا" بتدريب مئتي مقاتل سابق من الزنتان ومصراتة. وتقدم المبادرة كذلك تدريبا للنساء اللواتي فقدن معيلهن بهدف المساعدة على دخول الحياة المهنية.

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