دمج المقاتلين في الحياة المهنية في ليبيا عبر مشروع سوبر نوفا

تحليل: مؤتمر برلين..زمن الخيارات الصعبة في ليبيا

أمام مؤتمر ليبيا الثاني في برلين مهمة أولى تتمثل في مساعدة الليبيين على تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الجاري. لكن المؤتمر تواجهه قضية شائكة هي إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، والخيارات إزاءها صعبة للغاية.