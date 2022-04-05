دمار هائل في مدينة تشرنيهيف الأوكرانية بفعل القصف الروسي

أوكرانيا.. مقتل وجرح عشرات المدنيين في قصف محطة قطارات

قُتل نحو أربعين شخصا بينهم أطفال في هجوم صاروخي على محطة قطارات في كراماتورسك في شرق أوكرانيا، كانت تستخدم في عمليات إجلاء مدنيين، حسبما أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، فيما نفت موسكو مسؤوليتها عن الهجوم.