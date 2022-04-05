 دمار هائل في مدينة تشرنيهيف الأوكرانية بفعل القصف الروسي | DW الأخبار | DW | 11.04.2022

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دمار هائل في مدينة تشرنيهيف الأوكرانية بفعل القصف الروسي

مع انسحاب القوات الروسية من بعض المناطق التي احتلتها بدأت معالم الدمار تتضح أمام العيان. ومن بين المدن التي تعرضت لقصف هائل مدينة تشرنيهيف.

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