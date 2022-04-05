دمار هائل في مدينة تشرنيهيف الأوكرانية بفعل القصف الروسي

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مع انسحاب القوات الروسية من بعض المناطق التي احتلتها بدأت معالم الدمار تتضح أمام العيان. ومن بين المدن التي تعرضت لقصف هائل مدينة تشرنيهيف.
قُتل نحو أربعين شخصا بينهم أطفال في هجوم صاروخي على محطة قطارات في كراماتورسك في شرق أوكرانيا، كانت تستخدم في عمليات إجلاء مدنيين، حسبما أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، فيما نفت موسكو مسؤوليتها عن الهجوم.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتا، مقابلة معارضة 24 دولة.
أثرت الحرب في أوكرانيا على جيل صغار السن سواء الشباب والشابات إذ انضم البعض منهم إلى صفوف الجيش ومن لم يتمكن في ذلك انضم إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية فيما انخرط آخرون في العمل التطوعي.
اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بمفاقمة أزمة الغذاء في العالم. وقال مسؤول السياسة الخارجية بوريل إن الروس "يتسببون بنقص الأغذية. يقصفون مدنا أوكرانية ويتسببون بجوع في العالم". كما اتهم روسيا بمنع السفن من نقل الحبوب للخارج.
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