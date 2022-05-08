 دمار كبير في ميكولاييف بسبب عرقلتها للتقدم الروسي | DW الأخبار | DW | 09.05.2022

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دمار كبير في ميكولاييف بسبب عرقلتها للتقدم الروسي

تعرضت مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا للقصف الجوي والمدفعي منذ بداية الحرب. والآن تقف المدينة عائقًا في وجه تقدّم القوات الروسية باتجاه أوديسا.

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