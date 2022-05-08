دمار كبير في ميكولاييف بسبب عرقلتها للتقدم الروسي

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تعرضت مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا للقصف الجوي والمدفعي منذ بداية الحرب. والآن تقف المدينة عائقًا في وجه تقدّم القوات الروسية باتجاه أوديسا.
أعلنت أوكرانيا أن مطار أوديسا أصبح خارج الخدمة بعد تدمير مدرجه بضربة صاروخية روسية. وتكثف روسيا قصف شرق أوكرانيا في وقت يكشف فيه التضارب بين التصريحات الروسية والأوكرانية حول محادثات السلام مدى التباعد بين الطرفين.
في وقت أعلنت فيه أوكرانيا إجلاء كل النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، تكثف روسيا هجماتها قبل يومين من احتفالها بذكرى الانتصار على النازيين، وسط استمرار الجهود الغربية لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.
مقتل ستة أشخاص في قصف روسي قوي يطال مدينة لفيف غرب أوكرانيا واستمرار القتال والقصف في خاركيف، فيما ينتقد الرئيس الأوكراني زيلينسكي تأخر توريد السلاح لبلاده في ظل تصاعد القتال شرقي بلاده في منطقة دونباس.
أوكرانيا تتحدث عن انسحاب القوات الروسية "بشكل سريع" من الشمال والغرب نحو الشرق والجنوب، وسط أنباء عن "تحرير" كييف وتقدم في المفاوضات بموافقة روسية "شفهية" وتضارب في بيانات الجانبين حول لقاء مرتقب بين زيلينسكي وبوتين.
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